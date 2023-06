Higgs accusé d’avoir lancé une attaque « vicieuse » contre un critique de PC lors de la réunion de samedi

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a été accusé d’avoir lancé « une attaque verbale vicieuse » contre un membre de l’instance dirigeante du Parti progressiste-conservateur provincial qui a remis en question son leadership.

Le vice-président régional John Williston a déclaré que le premier ministre était «exagéré» et «agressif» lorsqu’il a crié au membre du conseil provincial du PC ce week-end.

« Il était clairement dans une rage totale », a déclaré Williston à CBC. Matinée d’information Fredericton.

« Si c’est ainsi que le premier ministre parle à son cabinet, si c’est ainsi que le premier ministre communique avec son caucus, c’est clairement un environnement de travail toxique qu’aucun de nous ne serait prêt à accepter dans ses propres lieux d’affaires. »

Higgs fait face à une révolte au sein de son caucus PC et au sein du parti à propos de son style de leadership, qui, selon les critiques, est un système descendant qui ignore l’expertise et permet peu de contribution des ministres et des députés.

John Williston, vice-président régional du Parti progressiste-conservateur, a déclaré que le premier ministre avait crié à un membre du conseil provincial PC ce week-end. (Soumis par John Williston)

Deux ministres, Dorothy Shephard et Trevor Holder, ont démissionné de son cabinet au cours des deux dernières semaines en raison de leurs inquiétudes concernant son approche.

La porte-parole de Higgs, Nicolle Carlin, a déclaré à CBC News lundi matin que le premier ministre remanierait son cabinet mardi.

Deux autres ministres, Daniel Allain et Jeff Carr, se sont joints à Shephard et Holder pour voter contre le gouvernement le 15 juin.

REGARDER | Daniel Allain sur l’état actuel du parti PC : Les arguments du PC à propos de Higgs sont « ardus, tumultueux et publics », déclare le ministre Daniel Allain commente une bataille interne au sein du Parti progressiste-conservateur au pouvoir au Nouveau-Brunswick. Le premier ministre Blaine Higgs a été critiqué au sein du caucus et dans tout le parti.

Allain a déclaré lundi après-midi qu’on ne lui avait pas encore dit s’il serait encore ministre mardi.

« Il y a un processus », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Grand Bouctouche. « Nous servons au gré du premier ministre. »

Allain et les trois autres ministres ont aidé à faire adopter une motion libérale de l’opposition appelant à de nouvelles consultations sur la politique 713 du gouvernement, qui établit des protections pour les élèves LGBTQ+ dans les écoles.

REGARDER | Jacques Poitras détaille ce que les PJ rebelles doivent faire pour supprimer un premie assisr : CBC explique : Comment fonctionne une revue de direction ? Jacques Poitras, de la CBC, nous explique chaque étape que le Parti progressiste-conservateur doit franchir pour destituer un premier ministre en exercice. r :

Ce vote a cristallisé un mécontentement croissant au sein du parti qui, selon Shephard, va bien au-delà de la simple politique 713.

L’ancien président du parti, Claude Williams, a déclaré la semaine dernière qu’il y avait des lettres de présidents de 26 associations de circonscription PC demandant une révision de la direction – plus que les 20 nécessaires pour forcer le conseil provincial à voter sur l’opportunité de tenir un vote.

Higgs se penche sur la « voie à suivre »

Williston a déclaré que les lettres n’avaient pas été soumises lors de la réunion de samedi, car le nombre continue d’augmenter, deux autres présidents ayant signé après la réunion en raison du comportement du premier ministre.

Higgs a déclaré samedi qu’il y avait « une bonne discussion ouverte et franche ici et je pense que nous avons une voie à suivre ».

Interrogé sur le fait que Williams ait déclaré aux journalistes qu’il était déçu des commentaires du Premier ministre lors de la réunion, Higgs a déclaré que ses remarques concernaient « l’esprit d’équipe, il s’agissait de travailler ensemble et d’avoir de bonnes discussions en interne ».

Mais Williston a déclaré que les commentaires de Higgs étaient « presque choquants ».

MONTRE | En mai, Higgs a appelé à une révision controversée de la politique 713 : Le premier ministre Blaine Higgs défend la révision de la politique 713 par son gouvernement Higgs dit que les écoles devraient informer les parents si un enfant de moins de 16 ans veut changer de nom ou de pronom, et que les jeunes enfants ne devraient pas être exposés à des histoires de drag queen.

Il a également déclaré que les détracteurs du premier ministre avaient tenté de présenter une motion visant à organiser une réunion spéciale du conseil avant l’automne pour traiter de la question de la révision du leadership, mais avaient été déclarés irrecevables sur la base de la procédure.

« Certaines personnes du parti essaient de secouer la rondelle », a-t-il déclaré.

La présidente du parti PC, Erika Hachey, qui a dirigé la réunion de samedi, a déclaré lundi matin qu’elle n’avait aucun commentaire sur la description de la discussion par Williston.

Allain n’a pas voulu commenter lundi les pressions de Williston et d’autres pour retirer Higgs en tant que leader.

Il a déclaré que Higgs était « dûment élu pour quatre ans » et il espérait que la question pourrait être réglée par le caucus PC.

Williston a déclaré que Higgs avait affirmé lors de la réunion qu’il était irréprochable pour les mauvaises performances électorales du parti au Nouveau-Brunswick francophone, pointant plutôt du doigt ce qu’il a appelé une couverture négative dans le journal de langue française L’Acadie Nouvelle.

ÉCOUTEZ | John Williston et Brian Harquail disent à Jeanne Armstrong, animatrice d’Information Morning, qu’il est temps pour Blaine Higgs de démissionner: Matinée d’information – Fredericton15:12Rébellion du parti PC Les jours sont-ils comptés pour Blaine Higgs en tant que chef du parti PC du Nouveau-Brunswick? ​Jeanne Armstrong s’est entretenue avec deux membres du parti qui disent qu’il est temps pour le premier ministre de tirer une dernière révérence. ​John Williston, vice-président régional du parti, et Brian Harquail, ancien président du parti PC et l’une des personnes qui ont signé la lettre appelant à la démission de Higgs.

L’ancien président du parti PC Brian Harquail, qui n’a pas assisté à la réunion, a déclaré à Information Morning que si Higgs ne peut unir son caucus et son parti, il ne mérite pas de gouverner le Nouveau-Brunswick.

« J’ai été élu deux fois président et nous avons la réputation de manger nos jeunes et de blâmer quelqu’un d’autre pour nos propres erreurs », a-t-il déclaré.

« Eh bien, il est temps que nous prenions le contrôle et que nous commencions à diriger le parti dans la bonne direction. »

« Les choses vont s’aggraver »

Harquail était l’un des quatre anciens présidents qui ont signé une lettre la semaine dernière appelant Higgs à démissionner pour éviter une bataille de révision du leadership qui divise et s’éternise.

Il s’est moqué de Higgs en blâmant la couverture médiatique négative pour son manque de popularité au Nouveau-Brunswick francophone.

L’ancien président du Parti progressiste-conservateur, Claude Williams, a précédemment déclaré qu’il y avait des lettres de présidents de 26 associations de circonscription PC demandant une révision de la direction. (Jacques Poitras/CBC)

« Attaquer le journal pour avoir fait son travail est puéril et montre un très, très fort manque de leadership », a-t-il déclaré.

« Remets-toi à bout, Blaine, parce que c’est la vie et c’est comme ça. Et tu voulais le travail, alors allons-y. »

Williston a déclaré que loin de se calmer, il pense que « les choses vont s’aggraver » dans la bataille interne du parti.

Il a dit que le premier ministre devra éventuellement se rendre compte qu’il ne peut plus gouverner et qu’une élection serait un risque maintenant parce que de nombreux membres PC des associations de circonscription locales ne travailleront pas pour lui en tant que chef.