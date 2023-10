Hiérarchie du troupeau : les Jaguars et les Bengals font la différence ; Les Niners restent n°1

La cinquième semaine de la saison de la NFL a révélé que les records ne sont pas toujours un indicateur efficace pour déterminer la valeur des équipes de la ligue – du moins aux yeux de Colin Cowherd.

Dans la dernière édition de « Herd Hierarchy », Cowherd a analysé plusieurs équipes qui, selon lui, sont meilleures que ne le reflètent leurs records, ainsi que ses quatre meilleurs prétendants au Super Bowl.

Allons-y.

dix. Bengals de Cincinnati (La semaine dernière : non classé)

Bilan global : 2-3 | La semaine dernière: Les Bengals ont gagné 34-20 contre les Cardinals de l’Arizona

Les pensées de Cowherd : « Écoutez, cette équipe a connu des difficultés au cours des quatre dernières années en septembre et début octobre. Pourquoi ? Parce que Joe Burrow a été blessé. Et puis il retrouve la santé, et ils se retrouvent au Super Bowls et gagnent 10 des 11 matchs. Vous ne le faites pas. je veux affronter Cincinnati. »

Suivant: Bengals contre Seattle Seahawks (13 h HE)

Seattle Seahawks MER +3,0

+130

o45.5

Bengals de Cincinnati CIN -3.0

-154

u45.5



9. Chargeurs de Los Angeles (La semaine dernière : non classé)

Bilan global : 2-2 | La semaine dernière: Au revoir

Pensées de Cowherd : «Je n’aime pas l’entraîneur. Je dirai cependant ceci : entre Herbert et leurs armes, ils sont l’une des deux équipes à marquer plus de 24 points à chaque match. Ils ont fait battre les Dolphins de Miami [in Week 1] ».

Suivant: Chargers contre Dallas Cowboys lundi soir (20 h 15 HE)

Cowboys de Dallas DAL -2.0

-131

o51

Chargeurs de Los Angeles LAC +2,0

+110

u51



8. Lions de Détroit (La semaine dernière : 9)

Bilan global : 4-1 | La semaine dernière: Les Lions ont gagné 42-24 contre les Panthers de la Caroline

Pensées de Cowherd : «Écoutez, ils ont une fiche de 12-3 sur leurs 15 derniers matchs. [They have] un record de 4-1, [which is] leur meilleur départ depuis environ 12 ans. Il y a beaucoup de choses à aimer chez eux. À propos, Jared Goff, quelqu’un que je défends depuis des années, mène la NFL dans les gros jeux cette année avec 23. »

Suivant: Lions @ Tampa Bay Buccaneers (16 h 25 HE sur FOX et l’application FOX Sports)

Lions de Détroit DÉT -3.0

-166

o44

Boucaniers de Tampa Bay tuberculose +3,0

+139

u44



7. Seattle Seahawks (La semaine dernière : 8)

Bilan global : 3-1 | La semaine dernière: Au revoir

Pensées de Cowherd : «Géno [Smith makes] moins d’erreurs ; un seul cadeau sur la saison NFL pour Seattle et [their] infraction [averages] 29 par match. … Geno réalise 68% de ses lancers. Il ne fait pas beaucoup de grosses erreurs et [head coach] Pete Carroll adore ça. »

Suivant: Panthers @ Miami Dolphins (13 h HE)

Panthères de la Caroline VOITURE +13,5

+579

o48.5

Dauphins de Miami MIA -13,5

-877

u48.5



6. Billets de buffle (La semaine dernière : 2)

Bilan global : 4-1 | La semaine dernière: Les Bills ont perdu 25-20 contre les Jaguars de Jacksonville

Pensées de Cowherd : «Je pense qu’ils sont hors de la course au Super Bowl avec [Matt] Milano et Tre’Davious White absents. Ce n’est pas la même défense [without them]. Ce sont leurs deux grands joueurs défensifs. … Mais ils licencient toujours le quart-arrière, ils prennent toujours le ballon et ils ont Josh Allen. »

Suivant: Bills contre les Giants de New York (20 h 20 HE)

Géants de New York NYG +14,0

+588

o44.5

Billets de buffle BUF -14,0

-895

u44.5



5. Jaguars de Jacksonville (La semaine dernière : non classé)

Bilan global : 3-2 | La semaine dernière: Les Jaguars ont gagné 25-20 contre les Buffalo Bills

Les pensées de Cowherd : « Voici ce qui se passe à leur sujet : [The] infraction [is] Top 10 [and] serait plus élevé, sauf pour toutes les baisses des trois premières semaines. Leur défense [has] 11 plats à emporter, [which is] le deuxième plus grand nombre de la NFL. … Je pense que Jacksonville va maintenant commencer à courir et à éliminer les W. »

Suivant: Jaguars contre Indianapolis Colts (13 h HE)

Colts d’Indianapolis INDIANA +4,0

+171

o45.5

Jaguars de Jacksonville JAX -4.0

-206

u45.5



4. Dauphins de Miami (La semaine dernière : 4)

Bilan global : 4-1 | La semaine dernière: Les Dolphins ont gagné 31-16 contre les Giants de New York

Les pensées de Cowherd : « Ils ont l’offensive n°1, les trois joueurs les plus rapides, trois matchs avec plus de 500 yards, [while] le reste de la NFL n’en a aucun combiné. Colline Tyreek [is] juste un des nombreux gars que vous ne pouvez pas attraper. je pense qu’ils sont intelligents [and] Je pense qu’ils sont un peu en avance sur la ligue offensivement, [but] Je m’inquiète pour leur défense. »

Suivant: Dolphins contre Carolina Panthers (13 h HE)

Panthères de la Caroline VOITURE +13,5

+579

o48.5

Dauphins de Miami MIA -13,5

-877

u48.5



3. Eagles de Philadelphie (La semaine dernière : 5)

Bilan global : 5-0 | La semaine dernière: Les Eagles ont gagné 23-14 contre les Rams de Los Angeles

Les pensées de Cowherd : « Écoutez, quatre matchs consécutifs avec plus de 400 yards. [However], je pense toujours qu’ils essaient de retrouver leur identité. Et Jalen fait mal [has] quatre choix [in the] quatre derniers matchs. … [The] Béliers [game] était un excellent exemple. Ils ont complètement dominé [them]mais n’a pu le ranger qu’au milieu du quatrième alors qu’ils étaient clairement l’équipe supérieure. »

Suivant: Eagles contre New York Jets (16 h 25 HE sur FOX et l’application FOX Sports)

Eagles de Philadelphie PHI -7.0

-305

o41

Jets de New York NYJ +7,0

+242

u41



2. Chefs de Kansas City (La semaine dernière : 3)

Bilan global : 4-1 | La semaine dernière: Les Chiefs ont gagné 27-20 contre les Vikings du Minnesota

Les pensées de Cowherd : « [They are] 4-0 depuis Travis [Kelce] et Chris Jones est revenu. [They have] la meilleure attaque de troisième essai du sport, [thanks to head coach] Andy Reid et [Patrick] Mahomes, [and they have] la défense la plus talentueuse en termes de vitesse et de dépenses. »

Suivant: Chiefs contre Denver Broncos jeudi soir (20 h 15 HE)

Broncos de Denver TANIÈRE +10,5

+428

o47.5

Chefs de Kansas City KC -10,5

-585

u47.5



1. 49ers de San Francisco (La semaine dernière : 1)

Bilan global : 5-0 | La semaine dernière: Les 49ers ont gagné contre les Cowboys de Dallas 42-10

Les pensées de Cowherd : « Je veux dire, San Francisco a l’air différent [from] tout le monde dans le football. … Ils ne vous battent pas, ils vous punissent. Ils ne vous battent pas, ils vous humilient. Et ils ont un reproche à faire de l’année dernière. »

Suivant: 49ers @ Cleveland Browns (13 h HE sur l’application FOX et FOX Sports)

49ers de San Francisco SF -5,5

-253

o37.5

Browns de Cleveland CLÉ +5,5

+207

u37.5