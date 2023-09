Hiérarchie du troupeau : 49ers et les Dolphins gravissent les échelons après les sorties dominantes de la semaine 1

Nous avons enfin de vrais résultats de la NFL auxquels réagir.

Le week-end d’ouverture de la saison de la NFL a apporté des résultats surprenants et une blessure dévastatrice pour la saison 2023.

Jetons un coup d’œil à la « hiérarchie des troupeaux » de Colin Cowherd après la première semaine.

dix. Packers de Green Bay (La semaine dernière : non classé)

Bilan global : 1-0 | La semaine dernière: Les Packers ont gagné 38-20 contre les Bears de Chicago

L’avis de Colin : « Jordan Love a mené tous les quarts avec une note de 123 passeurs, et il a été parfait aux troisième et quatrième essais. Situationnellement, ils ont été fantastiques. Ils ont la plus jeune équipe de la NFL avec une moyenne d’âge de 25 ans. Donc, ils vont faire « Ils ont commis des erreurs et sont imparfaits. Ils sont très jeunes au poste de receveur et d’ailier rapproché. Mais je dirai qu’ils étaient la deuxième équipe avec le meilleur score. Je pensais qu’ils avaient l’air organisés. «

Suivant: Packers @ Falcons (13 h HE sur FOX et l’application FOX Sports)

9. Chargeurs de Los Angeles (La semaine dernière : 9)

Bilan global : 0-1 | La semaine dernière: Les Chargers ont perdu 36-34 contre les Dolphins de Miami

L’avis de Colin : « Je pense que leur entraîneur est au-dessus de sa tête. Ils ont un bilan de 0-2 lors de leurs deux derniers matchs malgré zéro cadeau et sept reprises. C’est un signe alarmant. Leur défense est 29e. [in] marquant et 27e au total sous l’ère Brandon Staley, et ils dépensent plus d’argent que quiconque en défense. Ils se sont peut-être trompés d’entraîneur. »

Suivant: Chargeurs @ Titans (13 h HE)

8. Jaguars de Jacksonville (La semaine dernière : 6)

Bilan global : 1-0 | La semaine dernière: Les Jaguars ont gagné 31-21 contre les Colts d’Indianapolis

L’avis de Colin : « Jacksonville n’a pas particulièrement bien joué. Mais Trevor Lawrence, lorsqu’il lance le ballon sur le terrain, voici ce qu’il fait : 9 sur 13 avec une note de 150 passeurs. Avec Calvin Ridley, ils vont beaucoup aller au-delà. … Calvin Ridley change cette attaque. »

Suivant: Jaguars contre Chiefs (13 h HE)

7. Corbeaux de Baltimore (La semaine dernière : 10)

Bilan global : 1-0 | La semaine dernière: Les Ravens ont gagné 25-9 contre les Texans de Houston

L’avis de Colin : « Quelle était ma préoccupation à propos de Baltimore avant le début de la saison ? Pourquoi leur ai-je raté les séries éliminatoires ? Parce que la plupart de ses bons joueurs ont des antécédents de blessures. Que savez-vous, JK Dobbins est absent pour l’année. Ronnie Stanley est blessé. Maintenant, Tyler Linderbaum, un excellent jeune centre, est amoché. … Ils vont gagner beaucoup de matchs, mais ce qui m’inquiète, c’est leur historique de blessures, et c’est déjà le virus des blessures qui est déjà frappé.

Suivant: Corbeaux @ Bengals (13 h HE)

6. Lions de Détroit (La semaine dernière : non classé)

Bilan global : 1-0 | La semaine dernière: Les Lions ont gagné 21-20 contre les Chiefs de Kansas City

L’avis de Colin : « [The Lions are] 9-2 sur leurs 11 derniers matchs. C’est une bonne équipe de football avec une excellente ligne offensive. Jared Goff compte 359 passes consécutives sans interception, la troisième plus longue de l’histoire de la ligue. Ils ont maintenu Patrick Mahomes à un pourcentage d’achèvement de 54 %. Ils ont une vraie ruée vers les passes. »

Suivant: Lions contre Seahawks (13 h HE sur FOX et l’application FOX Sports)

5. Chefs de Kansas City (La semaine dernière : 2)

Bilan global : 1-0 | La semaine dernière: Les Chiefs ont perdu 21-20 contre les Lions de Détroit

L’avis de Colin : « Kansas City a peut-être perdu, mais Travis Kelce a été un facteur énorme. Écoutez, voici la bonne nouvelle pour Kansas City : Mahomes, avec Kelce, ils seront formidables, et leur défense est jeune et spectaculairement rapide. Cela pourrait être la meilleure défense. à l’époque de Mahomes. Mais je crains que si vous parvenez à éliminer Kelce, je ne fais pas confiance à Kadarius Toney. Ils sont vraiment jeunes et n’ont pas fait leurs preuves au poste de receveur large, vraiment jeunes. Je pense que la défense, vous devez vous sentir bien à ce sujet « .

Suivant: Chefs @ Jaguars (13 h HE)

4. Eagles de Philadelphie (La semaine dernière : 3)

Bilan global : 1-0 | La semaine dernière: Les Eagles ont gagné 25-20 contre les New England Patriots

L’avis de Colin : « Philadelphie ne m’a pas époustouflé lors de la première semaine. Jalen Hurts a une fiche de 18-1 et lors de ses 19 derniers départs. Mais ils ont été dominés 20-9 au cours des trois derniers quarts et je pense que perdre Shane Steichen change leur attaque. Regardez Josh. Allen sans Brian Daboll, il a réalisé 20 revirements. Ce n’est plus le même gars. … Jalen Hurts ne va pas afficher les chiffres de l’année dernière, mais ils sont très, très bons.

Suivant: Eagles contre Vikings (20 h 15 HE jeudi)

3. Cowboys de Dallas (La semaine dernière : 8)

Bilan global : 1-0 | La semaine dernière: Les Cowboys ont gagné 40-0 contre les Giants de New York

L’avis de Colin : « J’ai vu ce que j’ai vu, 40-0. En fin de compte, ils ont une fiche de 11-1 lors de leurs 12 derniers matchs contre les Giants. C’était donc un peu le grand gamin cool dans la cour de récréation qui frappait le petit. « , gamin sans défense. Ils ont juste un avantage majeur sur les Giants. «

Suivant: Cowboys contre Jets (16 h 25 HE)

2. Dauphins de Miami (La semaine dernière : 7)

Bilan global : 1-0 | La semaine dernière: Les Dolphins ont gagné 36-34 contre les Chargers de Los Angeles

L’avis de Colin : « Plus de cinq cents yards au total sur la route. Et en passant, de gros jeux : Tua Tagovailoa a mené la NFL malgré son manque de gros bras avec 10,4 yards par tentative. Cette attaque était spectaculaire. Spectaculaire. Et ils l’ont fait sans leur gauche. «

Suivant: Dauphins @ Patriots (20 h 20 HE)

1. 49ers de San Francisco

Bilan global : 1-0 | La semaine dernière: Les 49ers ont gagné 30-7 contre les Steelers de Pittsburgh

L’avis de Colin : « Pouvons-nous être honnêtes ? Brock Purdy est plutôt bon. Ce n’est pas génial. Personne ne dit top 10, mais le gamin est plus athlétique que je ne le pense. Il les a menés sur six entraînements marquants. Christian McCaffrey était un monstre. Christian McCaffrey est fou. Je ne sais même pas quelle est la composition. Il pourrait être un receveur large dans la ligue. C’est un porteur de ballon. Brandon Aiyuk, Deebo Samuel George Kittle, Christian McCaffrey, le meilleur plaqueur gauche du football, et Brock Purdy est pas seulement capable et coachable. Comme je l’ai dit, il est meilleur que ça.

Suivant: 49ers @ Rams (16 h 05 HE sur FOX et l’application FOX Sports)

