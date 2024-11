Hier et aujourd’hui : comment l’immigration a transformé l’apparence d’une ville agricole du Minnesota

WORTHINGTON, Minnesota — L’immigration du monde entier a transformé Worthingtonamenant de nouvelles entreprises à vider les vitrines du centre-ville ainsi que de nouveaux espaces de culte et de loisirs dans cette ville de 14 000 habitants située dans les terres agricoles du sud-ouest du Minnesota.

Dans le même pâté de maisons du centre-ville où les enfants admiraient autrefois les vélos Coast King pendant que leurs parents achetaient des meubles et des outils de bricolage, les marchés asiatiques et latinos regorgent désormais d’acheteurs trimballant des sacs de 50 livres de riz au jasmin de Thaïlande ou de viandes fraîches assaisonnées « al pastor ». .» Des figurines de Bouddha et de Jésus sont à vendre, posées sur des étagères derrière les caisses.

Un ancien magasin de vêtements de maternité et d’enfants est un cabinet d’avocats en droit de l’immigration. Le bâtiment qui abritait le journal local The Globe est aujourd’hui l’église orthodoxe éthiopienne Tewahedo de la Bienheureuse Vierge Marie.

Et juste après le bout de la rue principale, des terrains de baseball ont été récemment rénovés avec le gazon d’un terrain de golf fermé et transformés en terrains de football. Le week-end, des food trucks bordent le parking tandis que deux douzaines d’équipes de ligues adultes jouent pendant des heures devant des foules de fans.

La Légion américaine qui se tenait autrefois près des silos à maïs à l’entrée de la ville est devenue un marché et un restaurant mexicain. Il en va de même pour l’hôtel Thompson, construit dans les années 1910, dont les sols en carrelage historique sont désormais rythmés par des flux constants de clients avides de burritos et de mortiers de molcajete remplis de plats de fruits de mer et de viande enflammés.

Roberto Ayala est arrivé du Salvador il y a plus de 10 ans. Il dirige le Thompson Mexican Grill – un emploi qu’il dit avoir décroché parce qu’il a fait de sérieux efforts pour apprendre l’anglais avant que la ville ne change.

« Quand je suis arrivé, il n’y avait aucun panneau en espagnol, comme à l’hôpital, ni de panneaux de signalisation, ni d’informations touristiques », a déclaré Ayala en espagnol juste avant l’heure du déjeuner. « Le Minnesota est loin au nord, mais maintenant la ville est à moitié latino, à moitié américaine, et beaucoup de choses ont changé. »

Pourtant, Ayala inculque le besoin d’apprendre l’anglais à ses enfants ainsi qu’à tous les nouveaux arrivants qui frappent aux portes du restaurant à la recherche de travail.

« Certaines personnes ne le font pas parce qu’elles viennent dans ce pays seulement pour une courte période, soi-disant, mais j’ai vu beaucoup de gens qui passent de nombreuses années et tombent amoureux de ce pays, tombent amoureux de cette ville, » dit-il.

