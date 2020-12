DENVER: Buddy Hield a fait basculer Harrison Barnes au buzzer, portant les Sacramento Kings à une superbe victoire de 124-122 contre les Denver Nuggets en prolongation mercredi soir.

Nikola Jokic a enregistré un triple-double avec 29 points, 15 rebonds et 14 passes décisives, mais il a eu une faute offensive cruciale avec 2,6 secondes à jouer en temps réglementaire et a perdu le ballon sur le terrain avec 6,5 secondes à jouer en prolongation lorsque Barnes l’a perdu.

Hield a mené Sacremento avec 22 points et Barnes et DeAaron Fox ont chacun ajouté 21 pour les Kings, qui ont réussi un dérapage de six matchs à Denver, où ils avaient gagné pour la dernière fois le 3 janvier 2017.

Fox a également eu un bloc clé de Will Bartons abattu dans les dernières secondes de la prolongation.

Michael Porter Jr. a marqué 24 points pour Denver, mais la star des séries éliminatoires Jamal Murray a été tenue à cinq points et a été tirée de 1 en 9 avant de faire une faute tard dans le règlement.

Jokic a coulé une paire de lancers francs pour égaliser à 112 avec 29,4 secondes à jouer au quatrième quart, mais il a été sifflé pour une faute offensive à 2,6 secondes de la fin.

Les Kings ont retourné le ballon et le match s’est déroulé en prolongation sans Murray et une paire de partants des Kings qui ont également éliminé Marvin Bagley III et Richaun Holmes.

TIP-INS

Kings: Corey Joseph avait 12 points en 12 minutes sur le banc en première mi-temps. … Sacramento n’a pas du tout mené en première période, et il n’y avait qu’une seule égalité avant la mi-temps, à 7-7.

Nuggets: Porter a marqué cinq points rapidement, mais a pris place après s’être cogné le genou gauche lorsqu’il a commis une faute sur Harrison Barnes à 7:49 du premier quart. Après avoir pris de la glace et couru sur une machine elliptique, il est revenu à 11:07 du deuxième quart et a fini par jouer moins de sept minutes en première demie.

LA PANDÉMIE

Les deux entraîneurs ont tenu à parler à leurs équipes de la situation à Houston, où l’ouverture de la saison des Rockets contre le Thunder d’Oklahoma City a été reportée lorsque coronavirus cas et James Hardens violation des NBA COVID-19[feminine les protocoles ont laissé les Rockets sans suffisamment de joueurs.

Pas surpris. Regardez ce qui se passe dans notre pays, dans le monde. COVID est beaucoup plus gros que la NBA, a déclaré l’entraîneur des Nuggets Michael Malone, ajoutant qu’il s’agissait d’effets secondaires de jouer en dehors d’une bulle. Ce ne sera pas le dernier match reporté en raison du COVID.

L’entraîneur des Kings, Luke Walton, a déclaré: Nous avons parlé de la situation à Houston aujourd’hui et de la façon dont une chose peut affecter l’ensemble du groupe. La partie délicate est que vous pouvez tout faire correctement et toujours être touché.

SUIVANT

Kings: Ouvrez leur sélection à domicile samedi soir contre les Phoenix Suns, qu’ils accueilleront également dimanche soir.

Nuggets: La nuit de Noël, ils accueillent les Los Angeles Clippers, l’une des équipes qu’ils se sont ralliées pour battre en séries éliminatoires après être tombé dans un trou 3-1, un développement qui a conduit à un remaniement des Clippers pendant l’intersaison.

