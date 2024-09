Hideo Kojima présente de nouvelles images de Death Stranding 2 avec le mode photo le plus détaillé jamais créé, des visages plus célèbres et un numéro musical de style Alan Wake 2

Hideo Kojima et le casting japonais de Death Stranding 2 ont dévoilé des tonnes de nouvelles images du prochain jeu en monde ouvert, même si tout cela est plus discret que prévu.

Lors du Tokyo Game Show 2024, Kojima et Cie se sont assis pour en savoir plus sur Death Stranding 2 : On the Beach dans une série de clips nous (re)présentant à la fois les nouveaux et les anciens personnages, nous donnant un bref aperçu de ce qui ressemble le plus à mode photo dingue qui existe et lance un étrange clip vidéo qui fait écho au numéro musical Herald of Darkness d’Alan Wake 2.

#TGS2024PlayStation présente la scène spéciale « DEATH STRANDING 2 » !Première sortie publique des séquences du jeu.Partie 1 : Présentations des membres de Dollman et Tarman.#DeathStranding2 pic.twitter.com/ci2QP57CbR29 septembre 2024

Dans « Partie 1 », Sam Porter Bridges (Norman Reedus), très incolore, est accompagné de Fragile de Lea Seydoux pour rencontrer un tout nouveau personnage appelé Tarman, qui est en fait interprété par nul autre que le réalisateur de Mad Max, George Miller. (Nous aurions dû voir cela venant de la façon dont Kojima s’est exclamé à propos de Furiosa.) Et vous souvenez-vous de ce petit marionnette dont tout le monde est tombé amoureux dans la dernière bande-annonce ? Il était en fait un médium spirituel avant de se retrouver coincé dans son adorable pour – oh, et il n’aime vraiment pas qu’on le traite de marionnette.

#TGS2024PlayStation présente la scène spéciale « DEATH STRANDING 2 » !Première sortie publique des séquences du jeu.Partie 2 : Présentations des membres de Tomorrow & Rainy.#DeathStranding2 pic.twitter.com/ElGZ62zSEQ29 septembre 2024

#TGS2024PlayStation présente la scène spéciale « DEATH STRANDING 2 » !Première sortie publique des séquences du jeu.Partie 3 : Vidéo spéciale Heartman TGS2024.#DeathStranding2 pic.twitter.com/F0QlEPC6Dg29 septembre 2024

La « Partie 2 » se penche davantage sur Tomorrow d’Elle Fanning et Rainy de Shioli Kutsuna, qui porte un enfant. Ne portant pas d’enfant dans ces couveuses classiques de Death Stranding, elle est littéralement enceinte, ce qui est un spectacle rare dans ce monde brisé. Dans la « Partie 3 », Heartman utilise ensuite le visage du réalisateur danois Nicolas Winding Refn, exhibant un exosuit sophistiqué qui lui permet de surgir du sol comme un homme gonflable.

#TGS2024PlayStation présente la scène spéciale « DEATH STRANDING 2 » ! Première sortie publique des séquences du jeu. Partie 4 : « Événement de séance photo » (Stuffed Cryptobiote fait également une apparition).#DeathStranding2 pic.twitter.com/O3nrKcIvBW29 septembre 2024

Et c’est ici que les choses deviennent intéressantes : la partie 4, dans laquelle Sam sort un appareil photo dans le nouveau mode photo du jeu. Ce qui rend la vidéo ci-dessus encore plus cool, c’est que les personnages poseront et réagiront à la caméra face à eux, allant même jusqu’à utiliser l’environnement qui les entoure comme accessoires. Je me demande cependant jusqu’où cela peut être étendu. Et si Elle Fanning n’était pas d’humeur pour une séance photo ? Va-t-elle nous mettre de côté ? Oh, et vous pouvez même voir le reflet de Sam dans l’un des miroirs, ce qui est une touche soignée.

#TGS2024PlayStation présente la scène spéciale « DEATH STRANDING 2 » ! Première diffusion publique des séquences du jeu. Partie 5 : Vidéo de l’événement en jeu Dollman. La musique de Daichi Miura qui apparaît dans la vidéo « Horizon Dreamer » sera disponible ce soir minuit, le 30 septembre. [JST]. Profitez-en !… pic.twitter.com/iDVc9SmmXE29 septembre 2024

Enfin, voici ce numéro d’Alan Wake 2 dont je parlais. La pop star japonaise Daichi Miura joue apparemment un rôle dans Death Stranding 2 et, pour une raison quelconque, il a un étrange clip avec cinq danseurs de Dollman. J’ai légitimement hâte que Kojima essaie de contextualiser cela dans le jeu, mais pour l’instant, voici un aperçu de la nouvelle chanson Horizon Dreamer.

Hideo Kojima dit « Je ne peux pas mourir d’ici là » alors qu’il signe avec une agence hollywoodienne et révèle que la « troisième phase » de son studio indépendant est « les films et les anime ».