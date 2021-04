Hideki Matsuyama attend avec impatience la réaction au Japon lorsqu’il ramènera à la maison la veste verte du champion des Masters et il apprécierait l’idée d’allumer le chaudron olympique de Tokyo.

Matsuyama a célébré le fait d’être le premier Japonais à remporter un titre de golf majeur dimanche lorsqu’il a remporté le Masters d’un coup après une bataille de neuf ans à Augusta National.

« Je ne peux pas imaginer ce que ça va être, mais quel plaisir et quel honneur ce sera pour moi de ramener la veste verte au Japon », a déclaré Matsuyama. « Je suis vraiment impatient d’y être. »

L’Angleterre, triple champion des Masters, Nick Faldo, a déclaré que Matsuyama devrait être choisi pour allumer le chaudron olympique de Tokyo en juillet prochain lors des cérémonies d’ouverture des Jeux après la victoire historique.

«Ce serait tout un honneur», a déclaré Matsuyama. «Mais je ne suis pas sûr de mon emploi du temps. Si les horaires ont fonctionné et que je suis au Japon lorsque cela se produit et qu’ils me demandent, quel honneur ce serait. «

L’humble Matsuyama sera presque certainement au Japon en tant que membre de l’équipe olympique de golf du Japon. L’épreuve masculine débute le 29 juillet, quelques jours seulement après le début des Jeux.

«J’ai vraiment hâte aux Jeux Olympiques de Tokyo», a-t-il déclaré. «Si je suis dans l’équipe, et peut-être qu’il semble que je le serai, je ferai de mon mieux pour représenter mon pays, et j’espère que je jouerai bien.

Matsuyama l’a fait lors de la dernière ronde de dimanche malgré un total de un sur la normale 73.

Il a déclaré que la pression et les nerfs de jouer pour sa nation et son propre rêve de gagner le Masters ne l’ont pas frappé jusqu’à ce qu’il soit sur le premier tee – sur le point de frapper son premier coup.

«Je me sentais vraiment bien en allant au premier tee, jusqu’à ce que je me tienne sur le premier tee, puis il m’a frappé que je suis dans le dernier groupe du tournoi des maîtres et que je suis le leader par quatre coups», a-t-il déclaré.

«Et puis j’étais vraiment nerveux. Mais je me suis rattrapé.

Son premier tir est allé bien droit dans les arbres et il a ouvert avec un épouvantail mais a répondu avec un birdie à la seconde et a réussi un tour solide avant qu’une charge tardive par Xander Schauffele ajoute une certaine tension au neuf arrière.

‘Ne rien penser’

Matsuyama a fait des bogeys sur trois des quatre derniers trous, mais suffisamment pour remporter une victoire en un coup, même s’il a fallu une minute pour que cela se concrétise.

«Quand le putt final a eu lieu, je ne pensais vraiment à rien», a-t-il déclaré. «Mais ensuite, j’ai serré Alex dans mes bras – mais quand j’ai vu mon cadet, Shota et que je l’ai serré dans mes bras, j’étais heureux pour lui parce que c’est sa première victoire sur le sac.

«Et puis ça a commencé à sombrer, la joie d’être un champion des Masters.»

Une partie de l’excitation, a-t-il dit, est l’idée qu’il pourrait inspirer certains jeunes qui deviennent de grands rivaux de golf alors qu’il joue encore.

«C’est passionnant de penser qu’il y a beaucoup de jeunes au Japon qui regardent», a-t-il déclaré. «J’espère que dans cinq, 10 ans, quand ils vieilliront un peu, j’espère que certains d’entre eux seront en compétition sur la scène mondiale.

«Il me reste encore beaucoup d’années, alors ils vont devoir encore rivaliser avec moi. Mais je suis content pour eux car j’espère qu’ils pourront suivre mes traces.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici