Hideki Matsuyama fait toujours face à une attention médiatique supplémentaire sur lui depuis le triomphe du Masters | Actualités du golf

Hideki Matsuyama célèbre après avoir remporté le Masters

Hideki Matsuyama a admis qu’il était « embarrassé, mais reconnaissant » en acceptant l’attention médiatique supplémentaire sur lui au Japon depuis sa victoire au Masters.

Matsuyama a assuré le statut de superstar du sport avec sa victoire historique d’un coup à Augusta National le mois dernier, après quoi il est retourné dans son pays natal et a dû rester en quarantaine pendant quinze jours avant de partager ses célébrations avec le public japonais.

Matsuyama est de retour au Texas cette semaine

Le joueur de 29 ans retourne à l’action compétitive cette semaine à l’AT & T Byron Nelson dans l’espoir de « retrouver son jeu » après ne s’entraîner que sporadiquement depuis sa victoire en Masters, et bien performer sur le parcours peut être plus facile que de traiter avec sa célébrité élevée en Japon.

« La seule chose qui ressort probablement est que je suis rentré au Japon et que j’ai été mis en quarantaine pendant deux semaines et j’ai probablement pu lire tous les articles de presse, tous les journaux et magazines et la télévision », a déclaré Matsuyama, le premier Japonais à remporter un tournoi majeur. .

« Et voir comment la victoire du Masters a été représentée au Japon était génial, vraiment inoubliable, et cela se distingue vraiment par mon voyage de retour au Japon. C’était un peu embarrassant. Je ne suis pas habitué à toute cette attention, mais reconnaissant que les gens aient pris remarquer.

«Je réalise maintenant la responsabilité qui va avec un championnat majeur, en particulier le Masters. Je suis honoré, je suis flatté par l’attention supplémentaire, mais en même temps, il est parfois difficile de dire non.

« Mais cela va avec le territoire et, encore une fois, reconnaissant d’avoir cette opportunité et je ferai de mon mieux pour bien me préparer à ce qui va arriver. »

Matsuyama a laissé entendre qu’il utilisait cette semaine pour participer à un tournoi de golf précieux avant le championnat de la PGA à Kiawah Island la semaine prochaine.

Matsuyama a dû accepter l’énorme attention portée sur lui au Japon

« Après avoir remporté un tournoi et avoir fait quelques ajustements et vous continuez, mais cette fois en retournant au Japon et en ne prenant vraiment pas beaucoup de club là-bas, je n’ai pas pu m’entraîner beaucoup du tout », at-il ajouté.

« Et puis revenir ici, et je suis juste, vraiment un de mes objectifs maintenant est juste d’essayer de retrouver mon jeu et de me préparer pour le championnat de la PGA la semaine prochaine.