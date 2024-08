Hidden Valley Orchards au Liban propose une gamme complète d’événements sur le thème de la pomme et de l’automne

26 août — Alors que l’automne se rapproche, Hidden Valley Orchards du Liban se prépare pour les Apple Cider Days avant la fin du mois d’août.

« Je pense que c’est un sentiment nostalgique », a déclaré Becky Johnson, directrice marketing de HVO. « Quand on pense à l’automne, on pense au cidre, à la cannelle, à la bonne cuisine et je pense vraiment à être dehors parce que le temps est tout simplement parfait. Il y a plus de 60 acres à explorer dans les environs. On passe par tous les arbres du verger et c’est une période magique de l’année, surtout ici. »

Le HVO est ouvert au public de mai à octobre avec des événements payants et des horaires limités pendant la basse saison. Les périodes les plus fréquentées au verger sont les week-ends de septembre et d’octobre.

Les journées du cidre de pomme auront lieu du 31 août au 1er septembre.

À quoi s’attendre à l’automne

Selon Johnson, le cidre de pomme est la « colonne vertébrale » de leur saison d’automne. Le verger s’approvisionne en cidre auprès de Wesler Orchards à New Paris. Les gens l’aiment chaud, glacé ou sous forme de granité. Dans les bars, les clients peuvent obtenir du cidre de pomme épicé avec l’alcool de leur choix. Au Coop Snack Shack, les clients peuvent obtenir du granité de cidre de pomme avec un tourbillon de crème glacée dedans.

En plus du cidre, le verger proposera des beignets au cidre de la boulangerie Donut Haus de Springboro tout au long de l’automne. Johnson a déclaré qu’ils apportent des boîtes et des boîtes de beignets, mais chaque année, ils sont tous vendus. La Coop Snack Shack fera preuve de créativité avec les beignets en proposant un sundae de beignets au cidre de pomme avec un beignet entier dans le dessert.

Les clients adorent également les beignets aux pommes et les nachos aux pommes de la boulangerie Donut Haus. Les nachos aux pommes seront disponibles dans une tente extérieure à partir du 7 septembre. Les clients peuvent choisir des garnitures comme du caramel, du chocolat, des paillettes ou des M&M’s.

Le verger proposera à nouveau des pommes en pack devant la grange du marché. Les pommes proviennent des vergers Bauman et Wesler. Les vergers Bauman se trouvent à Rittman.

En plus des Journées du cidre de pomme, le verger proposera plusieurs autres journées spécialisées, notamment : — Journées des beignets au cidre de pomme, du 7 au 8 septembre — Journées de la pomme, du 14 au 15 septembre — Journées de la pomme au caramel, du 21 au 22 septembre — Journées de la citrouille, du 28 au 29 septembre — Journées des beignets à la citrouille, du 5 au 6 octobre — Journées de la grande citrouille, du 12 au 13 octobre — Journées de la pomme au caramel, du 19 au 20 octobre

Johnson a déclaré que des activités similaires se dérouleraient semaine après semaine, mais que les offres de nourriture et de boissons devraient changer.

Les promenades en charrette à foin commencent plus tôt cette année, le 14 septembre, avec un nouveau parcours de 15 minutes. La promenade en charrette à foin comprend un arrêt au champ de citrouilles où vous pouvez cueillir vos propres citrouilles et cette année, le champ a été déplacé de l’avant près du parking vers l’arrière de la propriété. Johnson a déclaré qu’ils ont déplacé le champ en raison de la rotation des cultures et de la sécurité des enfants.

Alors que les beignets au cidre de pomme disparaissent, le verger proposera des beignets à la citrouille et d’autres friandises inspirées de la citrouille. L’année dernière, The Coop Snack Shack proposait une glace au goût de tarte à la citrouille.

Autres activités au verger

HVO organise plusieurs autres activités hebdomadaires au verger, comme le Singo le mercredi ou le Trivia le jeudi. Ces deux événements commencent à 19 heures sur la terrasse extérieure. Ceux qui prévoient d’y assister sont encouragés à apporter une chaise de jardin, car les places assises sur la terrasse se remplissent généralement rapidement. Le verger dispose également d’un certain nombre de foyers que les gens peuvent utiliser.

Les concerts ont lieu du vendredi au dimanche. Les représentations ont généralement lieu de 18h30 à 21h30 le vendredi, de 13h à 16h et de 18h30 à 21h30 le samedi et de 13h à 16h le dimanche. Il y a un droit d’entrée facultatif de 5 $ pour la musique. Ceux qui donnent 5 $ recevront un bon de 2 $ à utiliser n’importe où dans le verger.

Les hôtes sont invités à explorer la propriété. Il y a beaucoup d’espaces verts à parcourir avec des sites à voir tels qu’une prairie de sycomores, un pont couvert, une cascade et un étang. Le verger abrite également un groupe sympathique de chèvres.

« J’aime décrire HVO comme une ferme de loisirs. Il y a quelque chose à faire pour tout le monde et c’est un peu ce que vous en faites », a déclaré Johnson. « Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vraiment profiter des gens qui vous entourent. »

HVO propose également une variété d’événements payants prévus pour l’automne, notamment de la danse en ligne, des dégustations de vins, des ateliers avec Oak & Ember Farms et un dîner dans une distillerie mettant en vedette Woodford Reserve.

Quoi de neuf?

Pour ceux qui n’ont pas visité HVO depuis l’année dernière, la Dayton Barbecue Company dispose d’un emplacement permanent dans le verger où se trouvait auparavant The Coop at HVO.

La Dayton Barbeque Company propose de tout, de la poitrine de bœuf et du porc effiloché aux côtes levées et au poulet fumé. Les accompagnements comprennent du chou vert, des haricots verts, du macaroni au fromage et des haricots cuits au four. La Dayton Barbeque Company propose également la limonade Z’s.

« Tout ce que j’avais imaginé pour Dayton Barbecue Company… cet endroit l’incarne », a déclaré le propriétaire Eric Evans. « De la façon dont le bâtiment est aménagé à l’ambiance et au sentiment qui règnent ici. C’est ce que représente Dayton Barbecue Company. »

Cet automne, il prévoit de proposer du chili à la poitrine de bœuf et du poulet et des boulettes de viande de HVO. Il a déclaré qu’après la fermeture de HVO pour la saison, la Dayton Barbeque Company restera ouverte.

La Coop du HVO est désormais située à l’endroit où se trouvait le Snack Shack et s’appelle désormais The Coop Snack Shack. Les clients peuvent s’attendre à des hot-dogs gastronomiques, des frites ou des nachos garnis, du fromage à la bière et des bretzels ainsi qu’à de la crème glacée.

——

Plus de détails

Robyn et Randy Lane ont acheté le verger de 65 acres au 5474 N. Ohio 48 en 2018 pour créer un lieu où « les familles peuvent se réunir et créer de nouvelles traditions les unes avec les autres », a déclaré Johnson.

Le verger fournissait déjà à la communauté des fruits et des légumes depuis plus de 60 ans.

Hidden Valley Orchards est ouvert de 15h à 21h le mercredi et le jeudi, de 15h à 22h le vendredi, de 10h à 22h le samedi et de midi à 17h le dimanche. Des horaires limités commenceront le 4 novembre et se poursuivront jusqu’au 22 décembre.

Pour plus d’informations, visitez hiddenvalleyorchards.com ou les pages Facebook (@HiddenValleyOrchards), Instagram (@hiddenvalleyorchards) ou TikTok (@hvorchards) de l’établissement.