Légende, Hibs examinera-t-il longuement et attentivement les responsables de la sélection des managers récents ?

Auteur, Tom anglais

Rôle, Rédacteur sportif en chef de la BBC en Écosse

il y a 4 heures

Il y a eu de nombreux moments qui vous ont fait grimacer au cours des mois où Nick Montgomery était manager de Hibs, notamment sa déclaration d’avant-match dimanche selon laquelle son équipe était actuellement troisième au classement des buts attendus.

Une défaite 4-0 à domicile contre Aberdeen et de xG à P45. Après Jack Ross, Shaun Maloney et Lee Johnson, Montgomery est le quatrième manager des Hibs à perdre son emploi au cours des deux dernières années et demie.

Il a duré un peu moins de 250 jours. Moins de jours que Johnson mais plus que Maloney, qui était en poste environ 15 minutes.

Montgomery, Johnson et Maloney ont obtenu un rendement de points par match en championnat de 1,3, 1,3 et 1,26, ce qui montre à quel point Hibs a couru pour rester immobile.

Ross, en comparaison, était une relative institution de Easter Road. Il a obtenu un rendement de 1,7 et a occupé ce poste pendant un peu plus de 750 jours. Cela peut être classé comme une époque selon les termes de Hibs ces derniers temps.

David Gray en est désormais à son quatrième mandat d’intérim manager – 2021, 2022, 2023 et 2024. Avant lui, Eddie May a effectué deux périodes d’intérim en 2019, entre les règnes de Neil Lennon et Paul Heckingbottom puis entre Heckingbottom et Ross. Six périodes distinctes de management de transition depuis janvier 2019.

Un mot sur Montgomery. Le plus gros travail qu’il avait à faire était de réparer la défense de Hibs et il n’a pas pu le faire. Il n’a pas recruté de défenseur significatif et n’a pas amélioré ceux dont il disposait.

Il n’a jamais trouvé le moyen de camoufler les faiblesses du noyau de cette équipe et n’a pas pu mettre un terme à une habitude ruineuse d’encaisser des buts tardifs qui transformait si souvent trois points en un et un point en zéro.

Dix fois cela s’est produit en championnat. Hibs a perdu une avance de 2-0 à deux reprises et n’a obtenu qu’un match nul à chaque fois. Ils menaient 2-1 à la 90e minute contre St Mirren et Ross County et ont également fait match nul. En sept matchs, ils ont encaissé sept buts dès la 88e minute et cette faiblesse leur a coûté 11 points.

Dix des 11 étaient en jeux pré-split. Ajoutez maintenant 10 points supplémentaires au total de Hibs et ils sont confortablement parmi les six premiers et poussent pour l’Europe.

L’affirmation de Montgomery à propos de la table xG était le genre de chose que les managers battus font, une tentative désespérée de monter un dossier alors qu’il n’y en avait vraiment aucun.

Vous entendez dire que Hibs ne peut pas continuer à licencier des managers et c’est absolument vrai, ils ne le peuvent pas. Le problème est qu’ils ne peuvent pas empêcher d’embaucher des managers dont les performances sont si médiocres qu’il n’y a pas d’autre alternative que de les licencier.

Cela nous amène au cœur du problème : la hiérarchie Hibs. Ce sont eux qui font ces nominations. Ce sont eux qui ont mis le club dans une situation où ils ont tellement de joueurs dans leurs livres qu’ils en ont prêté un grand nombre.

Une reconstruction de l’équipe est nécessaire. Il faut une identité. Qu’est-ce que Hibs essaie d’être en tant qu’équipe de football ? Les managers vont et viennent et personne ne trouve vraiment de réponse à des questions assez fondamentales.

Ben Kensell a licencié son quatrième manager. Vraisemblablement, en tant que directeur général, il aura un grand mot à dire dans la nomination du prochain à la porte.

Mais si le club veut vraiment procéder à un examen sérieux de ce qu’il fait – et il en a absolument besoin – alors tout le monde doit être examiné à la loupe – Kensell et son directeur du football, Brian McDermott, y compris.

Hibs opère désormais en tandem avec le consortium Black Knight de Bill Foley, un groupe qui ne s’est peut-être pas senti disposé à donner à Montgomery une partie de l’argent qu’il investit.

Compte tenu de l’instabilité du club, Foley et ses amis pourraient bien poser des questions percutantes à l’équipe de direction qui opérait au-dessus de Montgomery.

Un beau stade, un joli terrain d’entraînement et des espaces d’accueil somptueux à Easter Road sont d’une importance cruciale pour eux, mais ils ne peuvent pas réussir l’essentiel. Vous n’obtenez pas de points pour avoir un bon menu dans votre restaurant.

Changez à nouveau de manager, bien sûr. Lancez à nouveau les dés. J’espère mieux cette fois.

Il s’agit d’une solution collante à un problème qui nécessite une intervention chirurgicale majeure. Scoutisme, recrutement, leadership, culture, force.

Montgomery est parti parce qu’il n’y avait aucune raison rationnelle de le garder. Mais si la réponse est juste un autre manager qui arrive et que rien d’autre ne change, combien de temps faudra-t-il avant de revenir ici, parlant d’un gars qui sort et élabore de nouvelles statistiques qui illustrent un club perdu dans le noir ?

Logan Roy de Succession a dit un jour qu’il était Hibs depuis son enfance. Il a également déclaré que ses enfants, lorsqu’il s’agissait d’affaires, n’étaient « pas des gens sérieux ».