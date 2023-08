Hibs a battu Luzern dans un thriller pour se rapprocher d’Aston Villa | Les cœurs perdent à Rosenborg mais le but de Lawrence Shankland offre de l’espoir | Nouvelles du football

Hibernian prendra une avance de 3-1 lors du match retour du troisième tour de qualification de la Ligue de conférence Europa contre le club suisse de Luzern après une victoire palpitante à Easter Road.

Alors qu’un barrage contre Aston Villa attendait les vainqueurs, Hibs a frappé les premiers instants après la pause avec une superbe frappe de Joe Newell.

Ismajl Beka a hoché la tête à Luzern à la 57e minute.

Mais le débutant Dylan Vente est rentré chez lui à 18 minutes de la fin et Jordan Obita a ajouté un troisième à la 90e minute alors que Hibs prenait en charge le match nul avant le match retour de la semaine prochaine en Suisse.

Hibs a dû faire beaucoup de défense dans les 20 premières minutes alors que Luzern a montré sa classe sur le ballon.

Le gardien local David Marshall a été appelé après seulement cinq minutes pour empêcher Hibs de prendre du retard tôt. Martin Frydek a réussi une superbe passe au-dessus de l’arrière droit Lewis Miller pour trouver l’ailier Teddy Okou, mais son tir à travers le but a été repoussé par Marshall.

Hibs a eu une chance à la 27e minute d’un long lancer de Miller. Le skipper Paul Hanlon a remporté le premier contact et le ballon est finalement tombé sur Will Fish, dont la tentative de volée a été bloquée.

Et c’est Hibs qui a ouvert le score à peine 18 secondes après la pause. La ténacité de Boyle a bloqué un dégagement sur la droite et Adam Le Fondre l’a aidé pour Vente dont la mise à pied intelligente a été forée dans le coin supérieur par Newell.

L’avance n’a duré que 11 minutes. Luzern s’est mérité un deuxième corner en succession rapide et la livraison de Meyer a été dirigée par Beka.

Hibs a repris la tête lorsque Le Fondre a traversé pour un Vente non marqué pour hocher la tête à six mètres.

Les deux équipes ont continué à viser la jugulaire et le remplaçant Christian Doidge a presque attrapé un troisième pour Hibs, mais son tir proche du poteau d’un centre bas de Martin Boyle a coupé la barre transversale sur son chemin.

Deux minutes plus tard à l’autre bout, le drive de Pius Dorn s’est écrasé sur la barre transversale avec Marshall bien battu.

Alors que l’équipe locale commençait à chercher le coup de sifflet à plein temps, ils en ont trouvé un troisième de nulle part. Luzern s’est mis en difficulté avec une passe transversale qu’Obita a saisie pour se dégager et rentrer à la maison.

Le garçon d’anniversaire Shankland donne de l’espoir à Hearts

Le garçon d’anniversaire Lawrence Shankland a donné à Hearts des encouragements indispensables à l’Euro avec un but crucial en seconde période lors d’une défaite 2-1 contre Rosenborg à Trondheim.

Emil Frederiksen a donné l’avantage à l’équipe locale à la 14e minute du troisième tour de qualification aller de la Ligue de conférence Europa au Lerkendal Stadion avant que l’international canadien de 20 ans Jayden Nelson ne marque le 2-0 dans le temps additionnel en première mi-temps.

Les Jambos avaient été bien en retard sur le rythme, mais ils ont répondu positivement après la pause et ont retiré un but à la 78e minute grâce à leur skipper à son 28e anniversaire pour peut-être renverser l’égalité en faveur de l’équipe de Gorgie avant le match retour à Tynecastle jeudi prochain. nuit.

L’équipe de Svein Maalen, huitième de l’Eliteserien norvégien après 18 matchs, a réussi le premier tir au but dans les deux premières minutes lorsque Carlo Holse a poignardé un centre loin de la cible avant que Sverre Nypan, 16 ans, ne tire à longue distance.

effort au-dessus de la barre.

Cependant, l’équipe locale a à juste titre pris les devants lorsque Nypan a tourné Baningime à l’intérieur de la surface de réparation des Hearts et a traversé pour que Frederiksen frappe dans le filet à quelques mètres après être passé devant Cochrane.

C’était au milieu de la première mi-temps avant que Hearts n’ait un tir au but, mais le tir bas d’Alan Forrest a été confortablement sauvé par le gardien Andre Hansen.

Mais dans la deuxième minute du temps additionnel de la première mi-temps, Nypan s’est éloigné de Baningime en difficulté qui s’est arrêté et avec la défense des Hearts en lambeaux, il a simplement glissé le ballon à Nelson pour battre Clark à bout portant.

Peter Haring a pris le relais de Baningime pour la seconde mi-temps et les visiteurs semblaient plus à l’aise, et à la 52e minute, Shankland a raté la cible avec une tête alors qu’il aurait dû toucher la cible.

Mais les Hearts rajeunis ont marqué le but qu’ils méritaient à 12 minutes de la fin lorsque le remplaçant Stephen Kingsley a traversé de la gauche pour l’attaquant écossais Shankland pour diriger une tête devant Hansen.

L’équipe d’Édimbourg est allée à la recherche d’un niveleur qui a laissé Rosenborg semblant un peu fragile, mais ils ont tenu bon pour la victoire, bien que Hearts quittera la Norvège confiant qu’ils peuvent récupérer l’égalité au match retour pour organiser une rencontre avec Hajduk Split ou PAOK. .