Hibernien 0-0 Celtique

Le skipper Scott Brown a tiré sa révérence au Celtic lors d’un match nul et vierge discret contre l’ancien club Hibernian à Easter Road.

Le milieu de terrain de 35 ans, qui rejoindra Aberdeen en tant que joueur / assistant la saison prochaine, a réalisé une performance régulière mais peu spectaculaire lors d’une rencontre que le club de Parkhead a dominée sans obtenir de but pour ses efforts.

Alors que Brown faisait ses adieux aux Hoops après 14 ans à Parkhead, une saison lamentable s’est terminée pour l’équipe de Glasgow, qui continue à chercher un nouveau manager, avec Eddie Howe toujours en tête.

Hibs a confirmé sa troisième place dans la Premiership écossaise avec une victoire à Aberdeen en milieu de semaine et leur composition très modifiée lors du dernier match de la saison reflétait leur participation à la finale de la Coupe écossaise la semaine prochaine contre St Johnstone à Hampden Park.

Mais ils étaient des adversaires appropriés pour le chant du cygne celtique de Brown. Son dernier match pour Hibs avant de rejoindre le Celtic pour 4,4 millions de livres sterling en 2007 avait été une victoire de fin de saison sur les Hoops à Easter Road.

Brown fait tomber le rideau sur la brillante carrière celtique

Brown rejoindra Aberdeen en tant que joueur / assistant la saison prochaine



Samedi, Brown était à sa place habituelle au milieu de terrain alors que le patron par intérim John Kennedy alignait une équipe solide, avec Callum McGregor et Greg Taylor pour Adam Montgomery et James Forrest. Cependant, c’était vraiment un côté Hibs de deuxième corde.

Jack Ross a laissé de côté huit joueurs, dont les attaquants Martin Boyle, Christian Doidge et Kevin Nisbet, qui commenceront probablement la pièce maîtresse de la semaine prochaine, le gardien israélien Ofir Marciano jouant son dernier match avant de quitter le club de Leith après cinq ans.

Les visiteurs, naturellement, semblaient plus cohérents. Le défenseur des Hibs Darren McGregor a bloqué un tir rapide de Mohamed Elyounoussi après que l’attaquant des Hoops ait été joué par Taylor, puis a dirigé un corner au-dessus de la barre à l’autre bout.

Elyounoussi, deux fois, et les milieux de terrain de Parkhead David Turnbull et Callum McGregor ont tous eu des efforts sauvés par Marciano alors que le Celtic dominait la possession.

Le manager d’Hibernian, Jack Ross, félicite Scott Brown au coup de sifflet à plein temps



Ensuite, l’attaquant des Hoops Ryan Christie a fait voler un effort à longue portée au-delà d’un poteau. À la 32e minute, l’arbitre Willie Collum a sifflé pour indiquer une infraction dans le mur défensif des Hibs alors que l’attaquant du Celtic Odsonne Edouard a bouclé un coup franc à 25 mètres dans le filet.

L’attaquant français n’a pas eu autant de succès lors de sa deuxième tentative, frappant le mur. Marciano a presque échappé à 20 mètres d’Elyounoussi à la 54e minute alors que la domination du Celtic se poursuivait après la pause.

Leigh Griffiths et Forrest ont remplacé Edouard et Christie à l’heure, avec Hibs cerné par la simple pression du pressage du Celtic. Ross a répondu en renforçant son côté.

Doidge et Jackson Irvine sont arrivés à la 70e minute, avec Melker Hallberg et Jamie Murphy faisant place, et Paul McGinn et Josh Doig ont rapidement remplacé David Gray et Drey Wright.

Et la défense à domicile est restée ferme, Marciano déjouant Forrest à bout portant. Le Celtic cherchera à se remettre en place sous un nouveau patron cet été, tandis que Hibs peut désormais se réjouir de son voyage à Hampden.