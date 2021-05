Hibernian vs St Johnstone: la finale de la Coupe d’Écosse 2021 se jouera à huis clos | Actualités du football

La finale de la Coupe d’Écosse 2021 se jouera à huis clos après un nouvel assouplissement du lockdown à Glasgow pendant au moins une semaine.

Des plans pour une foule de 600 personnes pour l’affrontement du 22 mai entre Hibernian et St Johnstone ont été annoncés jeudi, mais ont maintenant été annulés un peu plus de 24 heures plus tard.

Le gouvernement écossais a annoncé vendredi après-midi que Glasgow resterait sous les restrictions de niveau 3 avec Moray lorsque la majeure partie de l’Écosse passera au niveau 2 lundi, après que la ville ait connu une nouvelle vague de cas de Covid-19. La situation sera évaluée après une semaine.

Une déclaration de la Scottish Football Association a été lue sur Twitter: « Suite à l’annonce faite aujourd’hui par le gouvernement écossais selon laquelle Glasgow restera sous les restrictions de niveau trois de Covid pendant au moins une semaine, le gouvernement écossais a par la suite confirmé que les fans ne seront plus autorisés à assister à la finale de la Coupe écossaise. «

Aberdeen avait précédemment proposé d’accueillir la finale pour permettre aux supporters d’y assister, mais avec le match à un peu plus d’une semaine, il semble qu’il n’y ait aucune chance qu’il soit déplacé.

Le directeur clinique national de l’Écosse, Jason Leitch, a déclaré Clyde 1 Superscoreboard: « Les voyages à l’intérieur et à l’extérieur de Glasgow ne seront pas autorisés, sauf pour des raisons essentielles et les stades ne seront pas autorisés à avoir des fans au niveau 3.

« Donc, la SFA voudra peut-être la déplacer, mais le préavis est très court, donc je crains que le plan actuel ne soit pas viable.

« Nous n’avons pas encore eu l’occasion de parler à la SFA et les responsables le feront absolument et nous leur offrirons tout le soutien que nous pouvons. »

Image:

Le manager d’Hibernian, Jack Ross, affrontera le manager de St Johnstone Callum Davidson le 22 mai – mais ils devront se passer de spectateurs



L’entraîneur-chef des Hibs, Jack Ross, s’est déclaré « déconcerté » par la décision de limiter la foule à 600 personnes.

La Fédération écossaise de football avait sollicité une foule de 2 000 spectateurs après que l’UEFA a approuvé mardi l’entrée de supporters pour le championnat d’Europe.

Ross ne pouvait pas comprendre la limite lorsque 12000 personnes devraient assister aux matchs de l’Euro 2020 à Hampden et le gouvernement britannique a approuvé des plans pour une foule de 21000 personnes à Wembley pour la finale de la FA Cup samedi entre Chelsea et Leicester.

« Il y a eu beaucoup de choses au cours de la dernière année et demie que j’ai compris, mais d’autres j’ai eu du mal à comprendre », a déclaré Ross, après que Hibs ait annoncé des plans, maintenant en fumée, pour donner joueurs et personnel 60 billets pour les membres de la famille, les 240 autres étant réservés aux détenteurs d’abonnements.

« Et je ne comprends pas très bien cette décision », a ajouté Ross. « Je suis sûr, comme toujours, que les gens sortiront après que quiconque se plaint et expliquera pourquoi ils ont raison et nous avons tort. Mais je trouve cela déroutant pour être honnête.

« L’une des raisons invoquées concernait la nécessité d’un éloignement de deux mètres à l’extérieur. Maintenant, je me trompe peut-être – et si je le suis, je m’excuse – mais je pense qu’à partir de lundi, c’est un mètre de distance requis pour l’hospitalité intérieure.

« Pourtant, il y a deux mètres de distance à l’extérieur pour la finale. Je suis un profane en matière de science, mais je ne comprends pas tout à fait ça. »

Pendant ce temps, Ross a averti le Celtic que son équipe cherchait également à fournir un envoi approprié lorsque Scott Brown fait sa dernière apparition pour les Hoops à Easter Road samedi.

« Il est important que je rende hommage à Scott et à ce qu’il a accompli au Celtic », a déclaré Ross. « C’est absolument remarquable le nombre de trophées qu’il a remportés [22] et la contribution qu’il a apportée à son club et à son pays aussi.

« De notre point de vue, c’est Ofir [Marciano]Le dernier match avant qu’il ne passe à un nouveau défi, et ce sera également une journée émouvante, surtout compte tenu de ce qu’il a contribué ici.

« Il est important pour nous d’essayer de lui faire un adieu en remportant le match. »