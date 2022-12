Hibernian vs Celtic: Lee Johnson insiste sur le fait que son équipe ne craint pas les dirigeants de la Premiership écossaise | Nouvelles du football

Le patron des Hibs, Lee Johnson, a dit à ses joueurs qu’ils ne devraient pas craindre le Celtic lors de leur rencontre à Easter Road mercredi, en direct sur Sports du ciel.

Hibs a perdu 6-1 lors du dernier match à Parkhead en octobre après avoir adopté une approche offensive contre les leaders de la Premiership écossaise.

Johnson insiste pour que son équipe entre dans le match avec confiance après battre Livingston 4-0 Samedi.

“Nous savons que le Celtic est une équipe de premier plan, mais nous sommes un groupe relativement nouveau et nous l’étions particulièrement à l’époque”, a déclaré le manager des Hibs. Nouvelles de Sky Sports.

“Maintenant, le défi est d’améliorer cette performance, notre structure et notre travail défensif, puis d’aller nous infiltrer autant que possible. C’est étrange car nous avons en fait beaucoup de respect de la part des fans que nous sommes allés attaquer le Celtic.

“Mais ils vous choisissent avec leur capacité et leur rapidité. Vous devez être prudent, mais ce sont 11 êtres humains.

“Nous ne jouons pas réellement l’histoire du club. Nous avons vu ce qui peut arriver dans le football et vous devez être prêt pour chaque action.

“Je pense que vous aurez des occasions. On a l’impression d’être sur le point d’être là où nous voulons être. La ligue est serrée et chaque point est vraiment important. C’est une grande opportunité pour nous.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Scottish Premiership entre Hibernian et Livingston.



Johnson a également souligné l’importance de Kevin Nisbet après les deux buts de l’attaquant depuis son retour d’une blessure au genou plus tôt ce mois-ci.

“Kevin est un joueur énorme pour nous, cela ne fait aucun doute”, a-t-il ajouté.

“Il y a beaucoup d’attentes envers lui et c’est difficile pour lui d’avoir cela étant donné qu’il est absent depuis près d’un an.

Image:

Kevin Nisbet a marqué son retour sur blessure avec un but contre les Rangers





“Un club comme le nôtre doit garder nos meilleurs joueurs en forme et il est l’un de nos plus importants. Il mérite un énorme crédit pour s’être mis dans l’état où il est.”

“Nous avons la base d’une équipe décente, mais nous devons simplement faire confiance à l’entraînement et être cohérents. Pour être honnête, nous avons eu cela plus que les gens ne le suggèrent.

“Cela semble parfois un peu injuste, certaines des choses qui se sont passées. Mais la confiance est une chose énorme dans le football, et l’esprit et la conviction, et le buzz autour du terrain d’entraînement.