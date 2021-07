Hibernian vs. Arsenal – Rapport de match de football – 13 juillet 2021

Nicolas Pepe a raté un penalty en deuxième mi-temps alors qu’Arsenal a lancé sa campagne de pré-saison en s’effondrant sur une défaite 2-1 à Hibernian.

Environ 2 000 supporters locaux étaient à Easter Road pour voir le gardien des Gunners Arthur Okonkwo marquer sa promotion dans l’équipe première avec une terrible erreur qui a permis à Martin Boyle d’entrer en jeu après 21 minutes.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Daniel Mackay a doublé l’avantage d’Hibernian à 21 minutes de la fin avant que le remplaçant Emile Smith Rowe ne marque une consolation tardive pour les visiteurs.

Le manager Mikel Arteta vise à relancer la fortune d’Arsenal cette saison après avoir raté la qualification pour l’Europe pour la première fois en 25 ans et il a nommé une formation de départ comprenant le capitaine du club Pierre-Emerick Aubameyang et Willian.

Eddie Nketiah a raté une occasion glorieuse de leur donner l’avantage dans les dix premières minutes. L’arrière central Paul Hanlon a pris le ballon et Nketiah a arraché le ballon pour une course nette au but, mais le joueur de 22 ans n’a pu que le pied latéral large face à l’ancien gardien d’Arsenal Matt Macey.

Arsenal a ensuite été obligé de payer lorsque Cedric Soares a levé une passe arrière en boucle à Okonkwo que le gardien nigérian de 19 ans a raté lors de sa tentative de dégagement, permettant à Boyle de toucher.

L’erreur de but du gardien d’Arsenal Arthur Okonkwo a conduit au premier but d’Hibernian. Steve Welsh/Getty Images

Arsenal avait des chances d’égaliser mais aurait pu prendre encore plus de retard lorsque Steven Bradley a frappé le poteau gauche d’Okonkwo avec une frappe basse cinq minutes avant la pause.

Arteta a effectué sept changements à l’intervalle avec Thomas Partey, Alexandre Lacazette, Pepe et Smith Rowe parmi ceux introduits, contribuant à un affichage amélioré. Pepe s’est rapproché avec un effort de curling avant que Partey ne frappe les boiseries avec un coup franc de 30 mètres.

Mais Arsenal a gaspillé plusieurs ouvertures prometteuses alors qu’Hibernian a frappé après 68 minutes alors que Hanlon a dirigé un corner vers le deuxième poteau où Mackay était sur place pour approuver à bout portant.

Pepe a eu la chance de ramener Arsenal dans le match après avoir remporté un tir au but à la suite d’un défi de Paul McGinn, mais Macey a plongé à sa gauche pour détourner le penalty de l’ailier ivoirien.

Ils ont finalement marqué à huit minutes de la fin alors que le vif Lacazette a fait une passe pour un autre remplaçant, Hector Bellerin, pour traverser au deuxième poteau où Smith Rowe était sur place pour retourner à la maison mais Arsenal n’a pas pu éviter la défaite.

Le prochain match des Gunners les verra affronter les Rangers à Ibrox samedi.