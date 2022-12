Hibernian reçoit la confirmation des abus raciaux lors du match de Dundee United après enquête | Nouvelles du football

Hibernian a appris qu’un commentaire fait par l’un de ses fans lors de son match à Dundee United en octobre était de nature raciste, à la suite d’une enquête plus approfondie sur l’incident.

Des allégations ont été faites à la suite d’un clip vidéo partagé sur les réseaux sociaux selon lequel l’ailier Hibernian Jair Tavares aurait été victime d’abus raciaux vers la fin du match.

Suite aux enquêtes des deux clubs et de la SPFL, il a d’abord été jugé que le commentaire était “désobligeant plutôt que racial”.

Mais après une nouvelle enquête, Hibernian a renvoyé l’audio du clip à un expert du son indépendant et il a été officiellement confirmé comme un “commentaire raciste”.

Hibernian appelle les témoins de l’incident à fournir des informations sur l’individu impliqué.

Un communiqué du club Hibernian mardi soir a écrit: “Le Hibernian FC a continué d’enquêter sur l’incident survenu le mardi 11 octobre 2022 lors de notre match de Premiership à Dundee United.

“Aux côtés d’un certain nombre de parties prenantes différentes, le Club a travaillé dur pour s’assurer qu’une enquête approfondie a eu lieu.

“Pour ce faire, l’audio de cet incident a été envoyé à un expert médico-légal audio indépendant qui a ensuite confirmé que le commentaire fait par l’individu lors du match était raciste.

Image:

Hibernian dit que l’individu recevra “l’action la plus forte du club” et a demandé aux fans de fournir des informations





“Le Hibernian FC a une position de tolérance zéro sur toutes sortes d’abus racistes et discriminatoires et trouve ce comportement complètement odieux. Il n’a pas sa place chez Hibs, dans le jeu ou dans la société en général.

“Une fois de plus, Hibernian FC demande aux supporters de se manifester s’ils ont été témoins de cet incident, afin qu’il puisse être traité de manière appropriée. Veuillez contacter club@hibernianfc.co.uk.

“Si l’individu est identifié, alors la personne fera face à l’action la plus forte du Club.

“Le Hibernian FC est fier d’avoir des joueurs, du personnel et des supporters d’horizons et de cultures différents, et continuera à travailler aux côtés de tous les autres clubs à travers le pays pour s’assurer que toutes les formes de discrimination sont expulsées du jeu. “