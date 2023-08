Hibernian : Neil Lennon, Graham Arnold, Stephen Robinson, Scott Brown liés pour remplacer Lee Johnson | Actualités footballistiques

L’ancien patron Neil Lennon est intéressé par un retour à Hibernian alors que le club Easter Road recherche un nouveau manager.

Plusieurs noms ont été liés à ce poste alors que le club évalue les options après avoir limogé Lee Johnson dimanche après sa défaite 3-2 à domicile contre Livingston.

La légende du club David Gray assure l’intérim, Hibernian étant dernier de la Premiership écossaise, sans victoire en championnat cette saison.

Lennon souhaite revenir à la direction – après avoir été limogé par les Chypriotes Omonia Nicosia l’année dernière – et a connu un premier passage réussi à Leith entre 2016 et 2019, remportant le Championnat avant de sceller le football européen la saison suivante.

« C’est un club dans lequel j’ai déjà travaillé, j’y ai fait quelques saisons formidables », a-t-il déclaré à Sports aériens lorsqu’on l’interroge sur un retour potentiel à Hibs.

Faits saillants du dernier match de Johnson en tant que patron des Hibs alors que l’équipe de Easter Road a perdu 3-2 contre Livingston en Premiership écossaise



« C’est une perspective attractive pour beaucoup de candidats. Nous verrons. Surveillez cet espace. Je serais intéressé par une conversation, c’est sûr.

« Le conseil d’administration a investi beaucoup dans le jeu et dans le stade également. C’est un club qui n’a pas aussi bien commencé la saison mais il y a là un énorme potentiel.

« Il y aura beaucoup de candidats, pensez à Derek McInnes, Steve Robinson et Malky Mackay, tous de très bons managers de la ligue. Il y aura une foule de gens qui voudront ce poste. »

Qui d’autre pourrait remplacer Johnson ?

L’ancien joueur d’Hibernian, Stuart Lovell, évalue le départ de Lee Johnson et les candidats liés à la prise de poste à Easter Road



L’ancien joueur d’Hibernian, Stuart Lovell, évalue qui pourrait succéder à Lee Johnson :

« Je ne pense pas que ce soit dans Celui de David Gray se préparer pour devenir manager, du moins pas encore. Je ne pense pas qu’il serait sur la liste restreinte.

« Derek McInnes a connu un très bon début de saison avec Kilmarnock et possède un excellent bilan avec ses clubs précédents, notamment Aberdeen et St Johnstone. Il a été mentionné même si cela coûterait, j’imagine, beaucoup d’argent pour le faire sortir de Rugby Park et le transporter à Édimbourg.

Le patron de Kilmarnock, Derek McInnes, a remporté des victoires contre les Rangers et le Celtic cette saison





« Vous parlez entre 350 000 et 500 000 £ pour un changement de manager et cela représente beaucoup d’argent provenant du budget du football.

« Stephen Robinson a très bien commencé la saison et a fait de grands progrès à St Mirren. Je suis sûr que son nom sera mentionné dans la conversation.

St Mirren de Stephen Robinson est à égalité de points avec le leader du Celtic en Premiership écossaise





« Neil Lennon était l’un des véritables favoris des fans à Easter Road. Son équipe et son style de jeu ont beaucoup plu aux supporters. Je ne suis pas sûr que les fans veuillent nécessairement revenir sur d’anciens terrains, mais il serait certainement bien accueilli par une grande partie du soutien en raison de ce qu’ils ont vécu dans le passé.

« Alors pourrait-il y avoir quelqu’un comme Scott Brun, qui a dirigé en Angleterre avec Fleetwood Town. Serait-il quelqu’un qui intéresserait le conseil d’administration ou chercherait-il plus loin ?

« Hibs s’en est pris à Tony Mowbray il y a longtemps, alors qu’il n’était qu’un manager non confirmé et qu’il a fait un travail fantastique. Ils envisagent peut-être le modèle d’un manager plus jeune, quelqu’un qui n’a pas eu d’opportunité, mais qui mettra en œuvre un style de jouer et entraîner des joueurs, car ce groupe en a vraiment besoin.

Ancien sélectionneur de l’Australie Graham Arnold est également compris comme étant passionné par le travail

Il a emmené l’Australie en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar, battant le Danemark et la Tunisie en cours de route. Ils ont finalement été éliminés par l’Argentine, vainqueur 2-1.

Les prochains matchs d’Hibernian

31 août : Aston Villa (a) – match retour des barrages de la Conference League

3 septembre : Aberdeen (a) – Premiership écossaise

16 septembre : Kilmarnock (a) – Premiership écossaise

23 septembre : St Johnstone (h) – Premiership écossaise

27 septembre : St Mirren (h) – Quart de finale de Coupe de la Ligue

30 septembre : Dundee (h) – Premiership écossaise

7 octobre : Hearts (a) – Premiership écossaise

Johnson avait espéré que le conseil d’administration resterait à ses côtés

Johnson a fait une sortie d’entretien gênante lorsqu’on lui a demandé s’il serait toujours manager la semaine prochaine.



Après la défaite à domicile de samedi contre Livingston, Johnson avait espéré que le conseil d’administration des Hibs le soutiendrait malgré la défaite de ses trois premiers matchs de Premiership écossaise.

Il a dit Sports aériens: « Je m’excuse sincèrement parce que je ne voulais pas commencer comme ça. J’étais plein de haricots – je le suis toujours – au début de la saison et cela nous a un peu surpris.

« J’espère qu’ils [the board] reste avec moi, je le fais vraiment, parce que je veux être ici. Je ne jetterai jamais l’éponge. Et je comprends qu’il y aura des fans qui réclameront ma tête. Mais je crois sincèrement que nous y parviendrons. Je pense que nous avons une bonne équipe, je pense que nous avons eu quelques problèmes – et nous devons mettre de l’ordre dans notre défensive.

« C’est inacceptable, je le comprends. Je peux en assumer la responsabilité en sachant que je crois toujours en l’équipe. Je pense que l’équipe croit toujours en nous et en ce que nous faisons et est aussi frustrée que quiconque.

Johnson avait espéré rester aux commandes à Easter Road après la défaite contre Livingston



« Je peux comprendre l’attention portée aux regards. Je suis déjà venu ici. Ce n’est pas agréable. Il y a aussi un humain là-bas et parfois les gens l’oublient. Nous travaillons extrêmement dur et je veux juste la positivité du club de football. Cette concentration est sur moi et Je préférerais que ce soit ma faute plutôt que celle des joueurs.

« Les marges sont faibles et je crois honnêtement que si nous perdons 10 minutes à 1-1, notre élan ramène le match. Je suis déçu parce que j’aime ça ici et je crois en nous. Mais en même temps, j’ai vécu cela avant dans ma carrière. »