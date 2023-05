Hibernian demande à Hearts d’enquêter après avoir affirmé que Marijan Cabraja avait été confrontée à des supporters locaux lors du derby d’Édimbourg | Nouvelles du football

Hibernian a appelé Hearts à enquêter après avoir affirmé que son joueur Marijan Cabraja avait été confronté à des supporters locaux lors du derby d’Édimbourg samedi à Tynecastle.

Les hôtes de dix hommes ont tenu bon pour un match nul 1-1 lors d’une rencontre tendue lors de la dernière journée pour empêcher Hibernian de les faire passer à la quatrième place de la Premiership écossaise.

Le derby a vu un certain nombre de poussées, sur le terrain et sur la ligne de touche, mais l’incident qui a le plus préoccupé Hibs était celui impliquant Cabraja, qui, selon eux, a été frappé par un supporter alors qu’il allait faire un lancer en seconde période. dans.

Le patron par intérim de Hearts, Steven Naismith, a déclaré à Sky Sports qu'il n'était pas intéressé par la brouille avec le manager des Hibs Lee Johnson à Tynecastle.



« Il y a eu un certain nombre d’incidents, mais le plus inquiétant concerne sans aucun doute la sécurité des joueurs et l’implication des spectateurs », a déclaré un communiqué de Hibs publié dans les heures qui ont suivi le match.

« [Cabraja] a été confronté à plusieurs supporters avant d’être percuté par un spectateur. Nous avons partagé des images claires et concluantes avec les hauts responsables de Hearts et avons exhorté le club à enquêter immédiatement. Des mesures sérieuses doivent être prises car la sécurité des joueurs sur le terrain est primordiale et cet incident prouve que davantage doit être fait pour protéger les joueurs.

Le manager d'Hibernian, Lee Johnson, a dit après avoir affronté le patron par intérim de Hearts, Steven Naismith, après le match nul 1-1 à Tynecastle.



« Ce type de comportement de la part d’un supporter de n’importe quel club est odieux. Nous attendons une réponse de Hearts concernant cet incident, afin que l’individu puisse être détecté et que les sanctions les plus sévères soient prises à son encontre. »

Sky Sports News a contacté la police écossaise pour commentaires.

Pendant ce temps, le manager d’Hibernian Lee Johnson a visé son homologue des Hearts Steven Naismith alors que les esprits s’échauffaient à la suite du fougueux derby d’Edimbourg.

Les joueurs de Hearts célèbrent le premier but de Yutaro Oda à Tynecastle





La paire était à couteaux tirés tout au long. Johnson s’est même fait lancer une bouillotte dans sa direction depuis la pirogue de la maison après être entré dans la zone technique des Hearts pour récupérer le ballon.

Après que les deux managers se soient serrés la main à temps plein, Johnson a semblé creuser Naismith dans les côtes avec son poing, avant qu’une escarmouche n’éclate dans le cercle central lorsque le sous-gardien de Hearts Ross Stewart a appuyé son coude sur le patron des Hibs alors qu’il passait devant lui. .

Johnson, Stewart, l’entraîneur des gardiens des Hearts Paul Gallacher et le défenseur des Hibs Rocky Bushiri ont tous reçu des cartons rouges par la suite.

Faits saillants du match de Premiership écossais entre Hearts et Hibernian.



Interrogé sur la cause de la tension, Johnson a déclaré: « Je ne pourrais même pas vous le dire. C’était un truc classique de type mêlée » mon père est plus grand que ton père « .

« C’était un match frustrant en termes de flux et de reflux car il n’y avait pas de flux. La perte de temps était parfois assez embarrassante.

« C’était une affaire de deux managers qui ne s’aimaient pas beaucoup et c’est ce qui a commencé.

Cammy Devlin défie Elie Youan





« Je garderai la bouillotte qu’on m’a jetée pour l’hiver !

« Il y a eu un peu d’aiguille mais ça arrive, les zones techniques sont un lieu de passion. Ce n’est pas un problème, on passe à autre chose.

« Je suis manager depuis si longtemps, vous voyez tout dans le domaine technique. Cela ne veut rien dire. »

Pressé de savoir pourquoi il y avait une aiguille entre lui et Naismith, qui est en charge de Hearts depuis que l’ancien coéquipier de Johnson, Robbie Neilson, a été limogé en avril, le patron des Hibs a déclaré: « Il a disputé sept matchs en tant que manager et je pense juste que la façon dont il parle est irrespectueux envers le directeur précédent.

Yutaro Oda célèbre après avoir donné l'avantage à Hearts contre Hibernian





« Nous verrons après 250 matchs s’il a la chance d’être toujours à la tête d’un club et s’il a toujours cette attitude. »

Naismith a rejeté les allégations de manque de respect de Johnson envers Neilson.

« Il pêche, je pense, c’est ce qu’il fait », a-t-il déclaré.

Le joueur de 36 ans s’est également défendu face à la fouille de Johnson pour n’avoir été entraîneur que pendant sept matchs.

Kevin Nisbet célèbre après avoir marqué l'égalisation d'Hibernian à Hearts





« J’ai une carrière de 15 ans au plus haut niveau », a-t-il déclaré. « J’ai réussi à tirer des choses de certains des meilleurs managers de Grande-Bretagne.

« J’ai été dans un rôle au cours des deux dernières années sous sans doute le meilleur manager d’Ecosse (Steve Clarke) pendant une longue période.

« Je ne suis pas naïf de penser que je sais tout, mais ce que j’ai fait est mon devoir. J’ai eu deux bonnes années de bon entraînement. »

Interrogé sur la flambée d’après-match, Naismith – dont l’équipe est assurée d’avoir une place en Europa Conference League la saison prochaine – a déclaré: « Je ne suis pas sûr d’être honnête, je me serrais la main et je sortais de là, j’étais Je ne m’implique dans rien.

« Je sais que ces situations peuvent se transformer en choses, en particulier dans un derby riche en émotions, mais je bourdonnais juste pour obtenir le résultat et en profiter avec les fans. »