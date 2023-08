Hibernian 6-1 Inter d’Escaldes (7-3 tot.): Martin Boyle réalise un doublé en première mi-temps alors que les Hibs se remettent d’Andorre en humiliant | Nouvelles du football

Martin Boyle a fait un retour de but alors qu’Hibernian a rebondi après sa défaite choc en Andorre pour passer en toute sécurité au prochain tour de la Ligue de conférence Europa avec une victoire 6-1 sur l’Inter d’Escaldes.

Boyle a réussi un doublé dès sa première apparition en neuf mois pour mettre Hibs sur la voie d’une victoire cumulée de 7-3 à Easter Road.

Josh Campbell a également marqué deux fois avec Christian Doidge et Elie Youan également sur la cible alors que Hibs a rattrapé les fans itinérants qui ont lancé une réponse au vitriol à la défaite de leur équipe sept jours plus tôt.

Hibs a survécu aux blessures de deux gardiens de but pour passer à égalité contre les Suisses de Luzern ou les Suédois de Djurgarden, qui ont donné le coup d’envoi plus tard dans la soirée.

Boyle a été une inclusion surprise dans une équipe qui a montré six changements par rapport à celle qui a perdu la semaine dernière. Le match précédent de l’international australien pour Hibs remonte à la fin octobre, lorsqu’il a subi une blessure au genou qui l’a exclu de la Coupe du monde.

Boyle avait été emmené en Andorre pour ce que le manager Lee Johnson a décrit comme des fonctions de « pom-pom girl » sur le banc, mais il a été directement recruté dans la formation de départ après avoir joué 45 minutes d’un match amical contre Blackpool samedi.

L’ailier a fait sa marque en 10 minutes, courant sur la passe de Joe Newell au-dessus de l’arrière latéral et faisant rouler le ballon dans un filet vide après que le gardien de but ait quitté sa ligne pour remettre le ballon au joueur large.

Lee Johnson est entré dans le match sous une pression accrue après la défaite des Hibs en Andorre la semaine dernière





Hibs a subi un coup dur lorsque les débuts de Jojo Wollacott ont été interrompus par un problème à la cuisse après avoir remplacé David Marshall lorsque l’ancien gardien écossais s’est blessé à l’échauffement. Max Boruc a fait ses débuts.

Hibs a doublé son avance au milieu de la mi-temps lorsque Boyle, non marqué, a dirigé le centre de Newell à sept mètres.

Doidge a inscrit un coup de tête à la 29e minute après que Will Fish se soit dirigé contre la barre et les buts se sont poursuivis trois minutes après la pause.

Campbell a profité de l’hésitation de la défense visiteuse pour boucler une tête à la maison après le coup de Doidge, et le milieu de terrain a tapé à la maison son deuxième à la 61e minute après un bon jeu d’aile de Youan.

Youan a rapidement fracassé le ballon haut dans le filet pour en faire six et il y avait d’autres chances pour les Hibs de donner à leurs supporters une raison supplémentaire de se demander comment ils avaient réussi à perdre si mal au match aller. Le remplaçant Dylan Levitt a vu une volée à longue distance basculer et Doidge avait un but exclu pour hors-jeu.

Il y a eu un rappel tardif que leurs adversaires avaient une certaine qualité dans leurs rangs à la 83e minute quand Angel De La Torre a réussi une excellente finition dans le coin supérieur pour un but de consolation qui a suscité les applaudissements d’une partie des 13 840 spectateurs.

C’était le premier effort de l’Inter sur la cible de la nuit, mais Boruc a ensuite effectué un arrêt tardif décent avec son pied.