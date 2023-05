Hibernian 4 – 2 Celtic

Hibernian est venu par derrière pour vaincre le Celtic à 10 joueurs 4-2 à Easter Road et a organisé une fusillade le dernier jour avec les rivaux de la ville, Hearts, pour la quatrième place en Premiership.

Les champions menaient 2-1 avant que le carton rouge du remplaçant Daizen Maeda au milieu de la seconde mi-temps n’ouvre la voie à la riposte de l’équipe de Lee Johnson et remporte une victoire cruciale dans leur quête du football européen, avec le gardien des Hoops Scott.

Bain gravement responsable des deux derniers buts des hôtes.

La victoire garantit que les Hibs ne peuvent pas terminer en dessous de la cinquième place – ce qui sera suffisant pour une fissure à la compétition continentale si le Celtic battait Inverness en finale de la Coupe d’Écosse – et ils ont maintenant la possibilité de terminer la campagne sur le sommet ultime en faisant passer Hearts à quatrième s’ils gagnent à Tynecastle samedi.

Pour le Celtic, c’était un troisième match consécutif sans victoire depuis qu’ils ont remporté le titre plus tôt ce mois-ci.

Il y a eu deux changements du côté des Hibs qui ont commencé la défaite de dimanche contre les Rangers alors que Josh Campbell et Chris Cadden ont été remplacés par Jake Doyle-Hayes et Lewis Miller.

L’entraîneur du Celtic Ange Postecoglou a choisi d’apporter six changements à l’équipe qui a été tenue 2-2 par St Mirren ce week-end alors que le gardien Bain, Yuki Kobayashi, Alexandro Bernabei, Sead Haksabanovic, Hyeon-Gyu Oh et Liel Abada sont tous entrés dans la ligne de départ. -en haut.

Le manager des Hibs, Lee Johnson, était ravi d’une victoire 4-2 sur le Celtic qui les maintient à portée de la quatrième place des Hearts avant le dernier match de la saison.



La première mi-temps a été animée avec de nombreuses occasions des deux côtés. Mais c’est le Celtic qui a marqué un but devant à la pause lorsque Reo Hatate a calmement converti un penalty à la 41e minute après que Callum McGregor a été anéanti par un défi tardif de Lewis Stevenson quelques instants après qu’il n’ait pas réussi à obtenir une connexion propre sur une coupe- de retour du remplaçant Maeda, qui avait remplacé le blessé Haksabanovic à la 22e minute.

Hibs a envoyé Campbell pour James Jeggo au début de la seconde mi-temps et ils se sont remis dans le match.

Ils ont signalé leur intention lorsque Kevin Nisbet a vu un tir ferme en contre-plongée bloqué par Bain à la 50e minute. Deux minutes plus tard, Elie Youan a volé à la maison un superbe égaliseur juste à l’intérieur de la surface après le centre de Campbell de

la droite était dirigée par Anthony Ralston.

La parité n’a duré que six minutes, cependant, alors qu’Oh profitait d’un peu de mou en défense de la part des hôtes pour renvoyer à la maison un ballon perdu à bout portant.

Le Celtic a subi un coup décisif à la 67e minute lorsque Maeda a reçu un deuxième carton jaune pour une faute sur Will Fish.

Il semblait que les hôtes allaient également être réduits à 10 hommes seulement trois minutes plus tard lorsque Doyle-Hayes a reçu un carton rouge pour un voyage cynique sur Oh, mais il a été rétrogradé en jaune à la suite d’un examen VAR.

L’entraîneur du Celtic Ange Postecoglou admet que la rotation de son équipe a affecté l’équipe après sa défaite 4-2 contre les Hibs à Easter Road.



Les Hibees ont pleinement profité de ce sursis et Nisbet a égalisé avec un penalty à la 75e minute après que Miller ait été saisi dans la surface par Ralston suite à un corner de Doyle-Hayes.

Youan a ensuite donné l’avantage à l’équipe d’Édimbourg à la 80e minute lorsqu’il est entré dans Oh et a déclenché une frappe de 25 mètres qui a été échappée dans le filet par Bain.

Le gardien du Celtic était à nouveau gravement fautif six minutes plus tard lorsqu’il a permis à la tête de Paul Hanlon au deuxième poteau d’un centre de Miller de se tortiller devant lui.

Et après?

celtique recevront le trophée de la Premiership écossaise après leur dernier match de la saison contre Aberdeen Samedi, en direct sur Sky Sports.

Hibernian sont loin de Cœurs. Coup d’envoi des deux matchs à 12h30.