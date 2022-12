Hibernian 4 – 0 Livingston

Hibernian a mis fin à une série de sept défaites en huit matches de Premiership avec style alors qu’ils battaient Livingston à 10 4-0 dans un match plein d’action.

Il s’agissait d’une première victoire en cinq matchs contre Livi pour l’équipe d’Easter Road et atténue la pression sur le manager Lee Johnson tout en renforçant la confiance avant la visite des champions du Celtic mercredi.

Dans une première mi-temps remarquable, Livi a fait expulser Jason Holt après 15 minutes et Hibs a marqué trois buts en seulement huit minutes.

Kevin Nisbet a saisi la percée à la 33e minute pour son deuxième but en deux matchs depuis son retour de neuf mois avec une blessure au ligament croisé du genou.

À peine deux minutes plus tard, Chris Cadden a doublé l’avantage de l’équipe locale et à la 40e minute, Kyle Magennis a fait trois contre les visiteurs épuisés.

Magennis a ajouté son deuxième au début de la seconde période et deux remarquables arrêts sur penalty en succession rapide du skipper des Hibs David Marshall ont permis à l’équipe locale de garder sa cage inviolée.

Hibs, qui en avait perdu quatre d’affilée depuis qu’il avait battu St Mirren il y a près de deux mois, aurait pu prendre l’avantage après seulement 10 secondes, alors que le match commençait à un rythme effréné.

Elie Youan a fait irruption dans le côté gauche de la surface mais Nisbet était à quelques centimètres de se connecter avec le centre bas de l’ailier.

À la troisième minute, Nisbet a couru sur un long ballon fantastique de Ryan Porteous, qui a été aligné dans un rôle de milieu de terrain peu orthodoxe.

Mais l’attaquant écossais a semblé pris de court en frappant son tir trop près du gardien de Livi, Ivan Konovalov.

C’est une balle au-dessus du sommet à l’autre bout qui a presque ouvert la marque à Livi à la 12e minute.

Image:

Kevin Nisbet (au centre) d’Hibernian célèbre l’ouverture du score contre Livingston





La longue passe d’Ayo Obileye a choisi la course de Bruce Anderson et l’attaquant a appelé, sans succès, pour un penalty après avoir été évincé par la défense des Hibs.

Dylan Bahamboula a ensuite sifflé un tir juste après le montant et Konovalov a repoussé un tir de Youan pour Hibs alors que les deux équipes se dirigeaient vers la jugulaire.

Puis, à la 15e minute, est venu le moment décisif du match alors que Holt a reçu un carton rouge direct.

Le milieu de terrain s’est précipité pour gagner une passe lâche de Cristian Montano, mais son suivi l’a conduit à Nisbet et l’arbitre Craig Napier a été soutenu par VAR pour renvoyer l’ancien joueur des Hearts and Rangers.

Livingston, déjà privé de l’attaquant vedette Joel Nouble pour cause de blessure, a remplacé l’ailier Bahamboula par le défenseur Jackson Longridge mais le barrage a cédé à la 33e minute.

Konovalov a repoussé un coup franc dévié de Porteous mais Nisbet était sur place pour lancer le rebond sur le poteau.

Image:

Chris Cadden célèbre avoir fait 2-0 à Hibernian contre Livingston





Nisbet est devenu le créateur du deuxième but à la 35e minute, remportant le ballon au milieu de terrain avant de nourrir Cadden sur la droite et l’arrière latéral avancé avant de percer un tir bas dans le coin le plus éloigné du filet.

Cinq minutes plus tard, Hibs a effectivement scellé la victoire lorsque Youan a coupé son pied droit et a balancé un centre du flanc gauche que Magennis a hoché la tête à bout portant.

La paire a de nouveau combiné quatre minutes après le début de la seconde période alors que Youan recevait le ballon d’un corner court et que son centre était jeté dans le filet par Magennis.

Hibs a dominé la possession pour le reste du match et Youan a été refusé deux fois par Konovalov avant qu’une séquence incroyable ne voit Livi accorder deux pénalités à deux minutes d’intervalle de la 83e minute.

Tout d’abord, Esmael Goncalves a été trébuché par son compatriote remplaçant Marijan Cabraja mais a vu son coup de pied repoussé par Marshall, qui a bloqué un effort de suivi avant que Joe Newell ne soit jugé comme ayant géré.

Marshall a ensuite sauvé le penalty de Jack Fitzwater pour refuser à Livi une consolation.

Et après?

Les Hibs reviennent en Premiership écossaise le 28 décembre à domicile contre le Celtic, en direct sur Sky Sports. Coup d’envoi 20h.

Livingston accueille Kilmarnock le même soir. Ce match débutera à 19h45.