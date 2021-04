Hibernian a réussi un retour sensationnel de Motherwell pour atteindre les demi-finales de la Coupe d’Écosse après une séance de tirs au but à Easter Road.

Motherwell a marqué deux fois dans les huit dernières minutes pour sceller un match nul 2-2, mais Hibs a triomphé 4-2 sur coups de pied pour atteindre les quatre derniers pour une quatrième campagne consécutive de coupe.

Hibernian semblait se diriger vers Hampden sans trop de problèmes lorsque Jackson Irvine a ajouté au premier match de Christian Doidge avec 10 minutes à jouer au milieu de soupçons de hors-jeu.

Mais Ricki Lamie et son remplaçant Tony Watt ont marqué pour envoyer le match en prolongation.

Après 30 minutes supplémentaires intrigantes, il y avait plus de drame. Mark O’Hara s’est enflammé et Steven Lawless a frappé un poteau pour mettre Hibs aux commandes de la fusillade avant que le gardien de Motherwell Liam Kelly ne sauve de Kevin Nisbet.

Ryan Porteous a gardé son sang-froid pour envoyer Hibs en demi-finale dans quinze jours.

Comment Hibs a dépassé Motherwell …

Image:

Lewis Stevenson (à gauche) et Porteous célèbrent la victoire des Hibs aux tirs au but



Motherwell a continué avec la même équipe et la même formation 3-5-2 qui a remporté la victoire à Hamilton et ils n’ont pris vie qu’après avoir fait quelques changements offensifs dans le dernier quart du temps normal.

Le triumvirat offensif d’Hibernian, composé de Martin Boyle, Nisbet et Doidge, avait marqué les 13 buts de leur équipe lors des six matches précédents et ils avaient l’air animés dans les phases d’ouverture.

Boyle et Nisbet ont réalisé deux centres dangereux chacun et ce dernier a tiré large à 22 mètres.

Motherwell s’est installé autour de la demi-heure et Allan Campbell a forcé un arrêt décent de Matt Macey après avoir conduit en avant et échangé des passes avec Christopher Long.

Doidge et Irvine ont largement pris la tête en fin de demie et les visiteurs sont passés à la vitesse supérieure après l’intervalle avant de prendre la tête à la 52e minute.

Image:

Les joueurs de Motherwell semblent frustrés lors des tirs au but



Doidge a couru sur le centre invitant de Paul McGinn et a dépassé Tyler Magloire pour dépasser Kelly de 12 mètres.

Doidge a bientôt eu une chance glorieuse quand Irvine a dirigé le centre de Boyle, mais l’attaquant a poignardé à bout portant.

Devante Cole a créé une grande chance de niveler quand il a dépassé un défenseur, mais Macey a détourné le tir.

Graham Alexander a fait appel à l’attaquant Watt, qui a récemment disparu en raison d’un problème de talon persistant, et au milieu de terrain offensif Lawless, et a renvoyé le défenseur Magloire et le présentateur Robbie Crawford.

Mais Hibs est allé deux en avant. Un centre profond de la gauche est finalement tombé pour Boyle, qui l’a réduit pour Nisbet après avoir été confronté à Kelly. L’attaquant a éraflé un tir qu’Irvine a aidé à rentrer de l’intérieur de la surface de réparation de six mètres au milieu d’appels hors-jeu.

Motherwell a répondu en deux minutes. Un corner est tombé pour Lamie de l’autre côté de la surface et il a amorti une volée sur une bouche de but bondée et dans le coin le plus éloigné du filet.

Les visiteurs ont égalisé à deux minutes de la fin lorsque Watt s’est dirigé vers la maison en boucle de Stephen O’Donnell.

Image:

Porteous (à gauche) et Ofir Marciano à temps plein



Joe Newell avait une chance de gagner pour Hibs, mais Kelly a économisé pour mettre en place une autre demi-heure d’action.

Motherwell a conservé la formation axée sur l’attaque qui les a ramenés dans le jeu et cela a permis une prolongation ouverte.

O’Donnell a failli marquer un autre but, mais Lawless et Cole ne pouvaient tout simplement pas atteindre son centre invitant et Kelly a brillamment refusé Boyle avec trois minutes à jouer après une confusion entre Declan Gallagher et Nathan McGinley lui avait donné une chance.

Les esprits se sont effilochés dans les derniers instants après que le remplaçant de Hibs contre McGinley a affronté Melker Hallberg, qui semblait donner un coup de pied à l’arrière.

Un match de bousculade s’est ensuivi et a abouti à un carton jaune pour l’arrière latéral de Motherwell et un deuxième carton jaune pour Alex Gogic, qui a dû regarder son équipe triompher depuis le vestiaire.