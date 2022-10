Hibernian 1 – 2 St J’stone

Le plongeon au banc des pénalités de Martin Boyle a déclenché le premier contrôle VAR notable du football écossais alors que St Johnstone est revenu par derrière pour battre Hibernian 2-1 à Easter Road.

Il a fallu moins de huit minutes pour que la technologie entre en jeu lors de ses débuts en Premiership, car le carton jaune de Boyle a été rapidement confirmé.

Les trois buts – tous de la tête – ont tous fait l’objet de vérifications, mais il n’était pas nécessaire de procéder à une révision du côté du terrain.

Mykola Kukharevych a marqué son premier but des Hibs à la 35e minute et les hôtes étaient bien au-dessus jusqu’à ce que Kyle Magennis subisse une fin prématurée de son premier départ depuis septembre 2021.

Le match de vendredi à Édimbourg a été le premier à utiliser le VAR dans le football écossais





L’ancien milieu de terrain de St Mirren – qui avait été écarté par des blessures à l’aine et au genou – a reçu son deuxième carton jaune à la 70e minute.

Les visiteurs ont capitalisé sur leur avantage numérique avec des buts de Nicky Clark et du remplaçant Stevie May complétant un revirement improbable.

Il y avait une foule convenablement exceptionnelle de 20 010 personnes pour l’occasion historique. Les prix adultes de 10 £ ont assuré une vente et le plus grand soutien à domicile à l’intérieur d’Easter Road depuis 1989 pour la programmation expérimentale du vendredi soir.

Kukharevych avait deux tirs sauvés par Remi Matthews au premier poteau en deux minutes avant que VAR ne fasse bientôt son premier impact notable.

L’arbitre Kevin Clancy a très légèrement retardé un coup franc après avoir réservé Boyle pour un plongeon. L’assistant vidéo ref Willie Collum a approuvé la décision du centre de l’Association écossaise de football à Glasgow.

Kukharevych a continué d’être au cœur de l’action. L’international ukrainien des moins de 21 ans s’est recroquevillé à 20 mètres et a été averti pour faute persistante avant le filet.

L’attaquant de 6 pieds 4 pouces semblait bien dirigé par Alex Mitchell, mais le défenseur des Saints a mal évalué le centre de Chris Cadden et Kukharevych s’est dirigé vers le coin du filet à partir de 12 mètres.

Le grand écran a signalé qu’une vérification VAR était en cours alors que les Saints se préparaient à redémarrer le jeu, mais les rediffusions étaient déjà apparues pour montrer que Mitchell s’était trop engagé plutôt que d’être poussé et que le but était maintenu.

Les Saints n’ont rien offert comme force d’attaque en première mi-temps et le remplaçant à la mi-temps May a forcé le premier arrêt de David Marshall au début de la deuxième période.

Mais Hibs est resté le côté le plus dangereux. Matthews a paré les tirs de Boyle de chaque côté de l’intervalle et a refusé le remplaçant Elie Youan.

Le tournant est survenu lorsque Magennis est entré en retard sur Jamie Murphy, après avoir été averti au début de la seconde période pour un défi de taille sur James Brown.

Les visiteurs prenaient rapidement l’initiative et Clark reprenait le corner de Melker Hallberg trois minutes plus tard. Plusieurs joueurs de Hibs ont exhorté Clancy à consulter Collum au sujet des allégations de poussée, mais l’objectif a été maintenu après un contrôle VAR.

Le vainqueur est rapidement arrivé à la 83e minute.

Le centre de McLennan de la droite a trouvé May et l’attaquant a hoché la tête pour son quatrième but de la saison avant de célébrer devant toute la fin à l’extérieur. Il y a eu une vérification très rapide avant le redémarrage de Hibs.

Hibs a menacé d’égaliser lorsque Youan a contourné le gardien mais le drapeau du hors-jeu a été levé.