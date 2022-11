Hibernian 0 – 2 Ross Co

George Harmon et Alex Iacovitti étaient sur la cible alors que le comté de Ross s’est hissé hors des deux derniers de la Premiership écossaise avec une victoire 2-0 âprement disputée contre Hibernian mardi.

L’équipe d’Easter Road a eu la majeure partie du ballon et l’essentiel des chances, mais ce sont les Staggies qui ont été les plus impitoyables dans la nuit alors qu’ils remportaient des victoires consécutives en championnat pour la première fois cette saison.

Hibs, qui aurait pu remonter à la troisième place avec une victoire, a été hué après avoir subi une cinquième défaite en six matches.

Le patron à domicile Lee Johnson a apporté deux changements à l’équipe qui a commencé la défaite 4-1 de vendredi à Aberdeen alors que Kyle Magennis et Marijan Cabraja ont abandonné, avec Elias Melkersen et Demi Mitchell entrant.

Il y a également eu deux changements dans l’équipe du comté qui a commencé la victoire de samedi à domicile contre St Mirren alors que Keith Watson et David Cancola ont remplacé Jack Baldwin et Jordy Hiwula.

Hibs a commencé brillamment et Mykola Kukharevych a vu une frappe puissante chargée par l’ancien défenseur d’Easter Road Watson à la sixième minute.

Quatre minutes plus tard, Mitchell a obtenu la fin d’un centre de Ryan Porteous juste à l’extérieur de la surface de réparation, mais l’ailier n’a pas été en mesure de garder sa volée cadrée.

Malgré toute la possession dont ils ont profité au début, Hibs a eu du mal à créer des opportunités claires. À la 25e minute, Kukharevych a eu une demi-chance lorsqu’il s’est jeté sur un centre de Mitchell, mais sa tête au poteau proche a navigué sans danger au-dessus de la barre.

Image:

Jordy Hiwula célèbre à Easter Road





Les Hibees ont été contraints à un changement à la 38e minute lorsque Mitchell s’est blessé et a été remplacé par Lewis Stevenson.

Le comté a commencé à grandir dans le match au fur et à mesure qu’il avançait et ils ont eu une grande chance de prendre les devants à la 42e minute lorsque le centre d’Owura Edwards s’est cassé à Jordan White au bord de la surface de réparation, mais le tir de l’attaquant a été dévié. par Paul Hanlon.

Les visiteurs ne devaient pas être refusés, cependant, et ils sont allés de l’avant dans le temps d’arrêt de la première mi-temps lorsque Harmon a touché la moindre touche sur le centre bas de Yan Dhanda depuis la droite et l’a détourné dans le filet.

Le patron des Hibs, Johnson, a répondu en effectuant un double changement au début de la deuxième période, Elie Youan et Josh Campbell remplaçant Kukharevych et Nohan Kenneh.

Les hôtes ont eu une bonne chance d’égaliser à la 52e minute lorsque le corner de Joe Newell est tombé gentiment sur Rocky Bushiri, mais l’arrière central a tiré directement sur le gardien Ross Laidlaw depuis l’intérieur de la surface de réparation.

L’équipe d’Edimbourg a commencé à faire monter la pression vers l’heure et Ewan Henderson, Melkersen et le remplaçant Jair Tavares ont tous menacé en l’espace de quelques minutes. Porteous a ensuite vu une frappe puissante de l’extérieur de la surface repoussée par Laidlaw.

Mais ce sont les Staggies qui ont de nouveau frappé à la 79e minute lorsque le défenseur central Iacovitti était parfaitement placé pour rentrer à la maison à huit mètres après avoir été rattrapé par un revers Harmon de la gauche.

Johnson : Hibs « loin d’être assez bon »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron des Hibs, Lee Johnson, admet que son équipe n’a pas été assez bonne contre le comté de Ross et s’excuse auprès des fans après la défaite à Easter Road.



Le directeur d’Hibernian Lee Johnson : “C’était loin d’être assez bon. Je suis déçu. C’était une très jeune équipe que nous avons sortie mais j’ai sorti cette équipe pour qu’elle soit brillante, énergique et technique.

“Nous avions le contrôle, mais qu’est-ce que le contrôle sans l’action de la bouche de but? Lorsque nous sommes entrés dans le dernier tiers, nous avons été formés par deux demi-centres de la vieille école et nous avons concédé deux buts dans des situations à partir desquelles nous avons eu l’occasion de nous organiser. Si vous le faites finit par vous coûter cher.

“Mais il y a eu beaucoup de choses qui nous ont coûté. Nous méritons les critiques qui vont nous arriver, nous avons été hués à juste titre. Contre St Mirren récemment, si vous faisiez vos marques dans le journal, la plupart d’entre eux obtiendraient des sept et huit, mais ce soir, ce serait trois ou quatre. Tout ce que nous pouvons faire, c’est nous rallier et essayer de construire une plate-forme. La prochaine performance devra être tenace.

Mackay ravi de la performance du comté de Ross

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron du comté de Ross, Malky Mackay, revient sur la victoire 2-0 de son équipe à Hibernian qui emmène l’équipe à la 10e place de la Premiership écossaise.



Le patron du comté de Ross, Malky Mackay : “Au cours des 10 ou 15 premières minutes, nous avons dû supporter un peu de pression, mais ensuite j’ai pensé que nous nous sommes débrouillés. Pour le reste de la première mi-temps, j’ai pensé que nous étions excellents.

“Nous avons gardé une grande partie du ballon, au point que Hibs a changé de forme et a dû faire pression sur nous pour empêcher Victor Loturi de récupérer le ballon. En seconde période, il s’agissait d’être tactique et de s’assurer que nous restions en bonne forme et n’ont pas laissé leurs lignes s’interposer entre nous.

“Les Hibs sont bons dans ce domaine, mais Ross Laidlaw était silencieux en termes de tirs sur lui. Nous avons de nouveau récupéré leur poche et je suis ravi de la performance et de la façon dont les garçons ont commencé samedi. Ils ont montré la bravoure d’être sur le ballon, surtout à Easter Road contre une bonne équipe.”

Et après?

Hibernian il reste un match avant la pause de la Premiership écossaise pour la Coupe du monde – un voyage à Kilmarnock le samedi, avec un coup d’envoi à 15h.

Comté de Ross il ne reste également qu’un match avant le tournoi au Qatar, avec des champions celtique accueillir l’équipe de Malky Mackay samedi – coup d’envoi à 15h.