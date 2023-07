HI veut rajeunir le sport avec la relance de la Ligue indienne de hockey après une longue interruption

La très attendue Hockey India League (HIL) devrait revenir dans un nouvel avatar l’année prochaine ou au début de 2015, Hockey India ayant pour objectif de relancer la ligue basée sur la franchise après une interruption de sept ans.

Le HIL, qui a été suspendu en 2017 en raison de problèmes financiers et de la non-coopération des propriétaires d’équipes, devrait se tenir après les Jeux olympiques de Paris et proposera pour la première fois un événement féminin.

Le nouvel organisme HI sous l’olympien Dilip Tirkey prévoit de rajeunir le scénario du hockey dans le pays en offrant une exposition aux joueurs en herbe par le biais du HIL.

HI a demandé à la Fédération internationale de hockey (FIH) une fenêtre pour organiser le tournoi l’année prochaine et attend une réponse de l’organisme mondial.

« Nous n’avons pas encore de fenêtre mais nous avons demandé une fenêtre à la FIH. Nous avons demandé une fenêtre après les Jeux olympiques, en décembre de l’année prochaine ou en janvier 2015 », a déclaré Tirkey à PTI lors d’une interaction exclusive.

« Nous attendons toujours la communication officielle de la FIH.

« Nous prévoyons de mener le HIL pour les hommes et les femmes cette fois-ci. Auparavant, c’était réservé aux hommes, mais nous voulons que nos joueuses soient également exposées. Selon les plans de HI, le HIL remanié aura huit équipes masculines et quatre équipes féminines.

HI a également intégré Big Bang Media Ventures en tant qu’agence partenaire commerciale et marketing.

« Chez les hommes, il y aurait huit équipes, tandis que chez les femmes, il y aurait quatre équipes », a déclaré Tirkey.

« Big Bang est notre partenaire commercial. Ils étudient toutes les formalités et travaillent sur le pied de guerre pour relancer la ligue.

« HIL offrira une exposition aux jeunes joueurs du pays. C’est une grande plateforme pour eux car tous les meilleurs joueurs du monde y participeraient. Ils acquerront une précieuse expérience en côtoyant la crème du hockey mondial », a-t-il ajouté.

On a appris que HI devait tenir une réunion avec toutes les parties prenantes du jeu, y compris ses partenaires commerciaux, le 5 juillet ici pour décider de la future ligne de conduite concernant la ligue.

Le secrétaire général de HI, Bhola Nath Singh, a également confirmé que HIL sera introduit dans une nouvelle version l’année prochaine et la fédération nationale ne néglige aucun effort pour faire de la ligue un grand succès.

« HIL est notre bébé et nous voulons le ramener de manière beaucoup plus grande. C’était l’un de nos programmes électoraux et nous travaillons sur le pied de guerre pour en faire un grand succès », a déclaré Bhola Nath.

« Le nouveau HIL sera lancé à une échelle beaucoup plus grande et à grande échelle que sa version précédente. » Le HIL, fondé en 2013, se jouait entre six équipes, la saison régulière s’étalant sur deux mois de janvier à février, chaque équipe disputant 10 matchs.

Les quatre meilleures équipes à la fin de la saison sont passées aux séries éliminatoires, où le match de championnat a décidé du vainqueur du HIL.

Le dernier champion du HIL était Kalinga Lancers, qui a remporté le tournoi en 2017.

Ranchi Rhinos, Delhi Waveriders, Ranchi Rays et Punjab Warriors ont également remporté la ligue.

