HFPA promet de «mettre en œuvre un plan d’action» pour recruter des membres noirs

L’organisation derrière les Golden Globes s’exprime sur ses plans pour créer un vote plus inclusif.

Dans la foulée d’un récent Los Angeles Times article affirmant que l’organe de vote de la Hollywood Foreign Press Assn. ne contenait aucun membre noir, a déclaré le groupe dans un communiqué partagé à E! Nouvelles du jeudi 25 février qu’il a l’intention de travailler activement pour corriger cela.

« Nous nous engageons pleinement à faire en sorte que nos membres reflètent les communautés du monde entier qui aiment le cinéma, la télévision et les artistes qui les inspirent et les éduquent », lit-on dans le communiqué. « Nous comprenons que nous devons attirer des membres noirs, ainsi que des membres d’autres milieux sous-représentés, et nous travaillerons immédiatement pour mettre en œuvre un plan d’action pour atteindre ces objectifs dès que possible. »

Un porte-parole de HFPA a dit à E! News que le groupe encourage les journalistes basés en Californie du Sud de tous horizons qui contribuent aux médias internationaux à postuler.