L’Association de la presse étrangère d’Hollywood, qui décerne les Golden Globes, a condamné son président de huit mandats, Philip Berk, pour avoir circulé un e-mail accusant BLM de racisme et le comparant aux meurtres de Manson.

Selon le Los Angeles Times, Berk a envoyé dimanche un e-mail au personnel et aux membres de l’association contenant un message intitulé Black Lives Matter «Mouvement de haine raciste» et a décrit sa co-fondatrice Patrisse Cullors comme «Autoproclamé« marxiste formé ».»

Le journal a déclaré que le texte du courrier électronique semble avoir été extrait d’un article publié à l’origine sur le site Web du Freedom Center du commentateur conservateur David Horowitz, FrontPage Magazine, le 12 avril.

L’article critiquait et se moquait de Cullors pour avoir acheté une maison de 1,4 million de dollars dans le haut de gamme « Principalement blanc » L’enclave de LA Topanga Canyon. Entre autres choses, il a accusé BLM de vouloir déclencher une «guerre raciale», assimilant le groupe au chef de la secte Charles Manson, dont les partisans ont commis plusieurs meurtres à Hollywood à la fin des années 1960.



«Black Lives Matter poursuit le travail de Manson», l’article lu.





Aussi sur rt.com

« Je ne vois pas mon argent comme le mien »: le co-fondateur de BLM défend le stock croissant de maisons de luxe dans des quartiers majoritairement blancs







Cullors a précédemment admis avoir reçu une formation marxiste au cours de ses années en tant qu’activiste et organisatrice communautaire. «Je crois au marxisme», a-t-elle déclaré dans une vidéo de décembre 2020 sur sa chaîne YouTube. «On nous a enseigné les systèmes qui critiquaient le capitalisme.»

Berk, 88 ans, n’a pas commenté la situation. La HFPA, qui est surtout connue pour avoir organisé les prestigieux Golden Globe Awards annuels du film et de la télévision, a élu Berk en tant que président d’un an à huit reprises – le plus récemment pour l’année 2010-2011.

LA Times a cité des courriels de plusieurs membres de la HFPA protestant contre l’article prétendument partagé par Berk, certains l’appelant « raciste » et « Profondément offensant. »

HFPA a publié lundi une brève déclaration, affirmant que les opinions exprimées dans l’article diffusé par Berk ne reflètent pas les vues du groupe. « De quelque manière que ce soit, forme ou forme. » L’association a appelé la langue et le contenu de l’article « inacceptable. »

Le magazine Variety a cité une source disant que HFPA discutait d’une action possible contre Berk et évoquera son cas lors de prochaines réunions.

HFPA a été fortement critiquée cette année pour ne pas avoir de journalistes noirs parmi ses 87 membres – au point que la comédienne Tina Fey a plaisanté sur le manque de diversité dans les rangs du groupe lorsqu’elle a co-organisé la cérémonie des Golden Globes en février. L’association a répondu en promettant de faire venir des membres noirs et des personnes d’autres «Milieux sous-représentés».





Aussi sur rt.com

Les appels à l’insurrection de Maxine Waters fournissent une preuve supplémentaire que les chasseurs de race déchirant l’Amérique ne méritent pas d’être pris au sérieux







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!