HFPA aborde la controverse aux Golden Globes: «  Nous allons faire bettre

« Ce soir, alors que nous célébrons le travail d’artistes du monde entier, nous reconnaissons que nous avons notre propre travail à faire », a déclaré la vice-présidente Helen Hoehne, aux côtés de l’ancien président et président du conseil d’administration Meher Tatna et du président Ali Sar. « Tout comme dans le cinéma et la télévision, la représentation noire est vitale. Nous devons avoir des journalistes noirs dans notre organisation. »

La critique découle d’une enquête du Los Angeles Times qui a soulevé des problèmes concernant le manque de membres noirs de l’organisation, entre autres questions éthiques.

« Nous devons également nous assurer que tous les membres de toutes les communautés sous-représentées ont une place à notre table, et nous allons y arriver », a ajouté Tatna.

Plus tôt dans la nuit, lors de leur monologue, les animatrices Tina Fey et Amy Poehler ont brièvement abordé la controverse.