Mises à jour en direct ISL 2020-21 Hyderabad FC vs NorthEast United FC: Hyderabad FC et NorthEast United FC auront tous les deux un œil sur la troisième place de la Super Ligue indienne (ISL) Tableau des points 2020-21 alors qu’ils s’affrontent lors du match n ° 86 au Tilak Maidan à Vasco, Goa dimanche. Pour NorthEast United FC, Ninthoi fait partie de la formation de départ tandis que Brown commence sur le banc. Lluis Sastre est de retour dans la formation de départ tandis que Liston Colaco est à nouveau sur le banc pour Hyderabad FC. Hyderabad et NorthEast United ont les mêmes points et NEUFC n’est classé cinquième que sur la différence de buts. Les deux équipes se battront pour rester dans les séries éliminatoires avec la course pour le Top 4 très bien lancée. Suivez toutes les mises à jour en direct de Hyderabad FC vs NorthEast United FC sur le blog de News18 Sports. Dans le premier match de la journée, Le SC East Bengal bat le Jamshedpur FC 2-1.

Hyderabad FC et NorthEast United FC se sont affrontés pour la dernière fois le 8 janvier dans une affaire de six buts, Hyderabad sortant victorieux 4-2. C’était ce match quand Liston Colaco a obtenu son doublé dans les 10 dernières minutes du match pour le remporter pour Hyderabad après que les deux équipes se soient retrouvées à égalité 2-2. Hyderabad avait pris les devants avec Aridane Santana et Joel Chianese marquant mais un penalty de Federico Gallego et un autre but de Benjamin Lambot juste avant la mi-temps en font une seconde période intéressante. NEUFC avait plus de tirs cadrés mais Hyderabad était plus clinique avec Colaco a montré son courage.

Avant le match, l’entraîneur-chef du Hyderabad FC, Manuel Marquez, a félicité Khalid Jamil pour son travail depuis qu’il a succédé à l’entraîneur par intérim du NEUFC, mais a déclaré qu’ils auraient leurs chances. « Le travail de Khalid est très bon car ce n’est pas facile de gagner contre ATK (Mohun Bagan), Jamshedpur (et Mumbai City) et l’autre jour où vous êtes deux fois à terre contre Goa pour égaliser le match (2-2) » m’a dit. « Je pense que le plus important est que Khalid donne confiance aux joueurs. Ils jouent avec une bonne organisation en défense et ont de très bons joueurs en attaque. Bien sûr, nous aurons des options pour gagner le match si nous jouons à notre style. »

Pour NEUFC, Federico Gallego sera crucial car il a marqué 4 buts et contribué autant de passes décisives en plus de créer le plus de chances pour son équipe. Cependant, Khalid pense que leurs progrès récents sont dus à l’effort d’équipe. « Il ne s’agit pas des individus », a-t-il dit. « Tout le monde travaille dur, les joueurs font leur travail et apprécient. Même le staff, tout le monde travaille ensemble. C’est le secret principal (de notre succès). » Khalid a qualifié Hyderabad de bonne équipe mais a déclaré: « Notre préparation sera toujours la même mais le match de demain (dimanche) sera crucial. »