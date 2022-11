Hey les gars! La maison emblématique de «The Goonies» est à vendre – National

Les fans de films nostalgiques des années 80 peuvent désormais posséder la propriété même où le “Truffle Shuffle” a été lancé pour la première fois dans le monde.

La maison de style victorien classique d’où vient le gang Les Goonies comploté leur chasse au trésor est à vendre.

La propriété d’Astoria, dans l’Oregon, a été mise en vente plus tôt ce mois-ci par Jordan Miller de John L. Scott Real Estate pour 1,65 million de dollars américains.

L’histoire continue sous la publicité

Les cinéphiles seront ravis d’apprendre que l’extérieur de la maison reste très fidèle au film de 1985, bien que les châssis de fenêtre et la porte soient maintenant orange et non rouges. Il manque également, quelque peu décevant, la machine Rube Goldberg qui alimentait la porte d’entrée de la maison et figurait dans les scènes d’ouverture du film.

Néanmoins, la maison historique, qui a été construite en 1896, mesure 1 935 pieds carrés et comprend quatre chambres et deux salles de bain. Le propriétaire actuel a récemment rafraîchi la maison, avec une cuisine mise à jour, un nouveau tapis et une peinture fraîche.

Et n’oublions pas l’incroyable échelle qui a conduit les Goonies dans le grenier où ils ont découvert la carte de l’or de One Eyed-Willie – qui reste également dans la maison.

La maison offre également une vue imprenable sur le fleuve Columbia qui se jette dans l’océan Pacifique et la liste la décrit comme “pleinement chargée d’histoire, de nostalgie et d’un niveau de renommée emblématique”.

L’histoire continue sous la publicité

Miller a déclaré à l’Associated Press qu’il avait eu quelques fêtes qui avaient exprimé leur intérêt pour la maison dans le but de la rendre plus accessible aux cinéphiles.

“Il semble que tout le monde ait l’intention de pouvoir ouvrir un peu plus la maison et d’avoir plus d’accès”, a-t-il déclaré.

Et c’est certainement un plan qui s’avérerait populaire auprès des Goonies groupies. AP rapporte que le propriétaire actuel, Sandi Preston, a largement accueilli les visiteurs qui ont afflué pour voir la maison emblématique, mais a parfois été contraint de fermer la propriété de la maison à la circulation piétonne.

L’histoire continue sous la publicité

Après que le 30e anniversaire du film ait attiré environ 1 500 visiteurs quotidiens en 2015, Preston a affiché des panneaux «interdiction d’intrusion» interdisant aux touristes de se rendre à la propriété. Elle l’a rouvert au public en août dernier.

Le nouveau propriétaire pourrait également avoir du pain sur la planche pour maintenir la paix avec ses voisins.

Les responsables de la ville, qui ont restreint le stationnement dans la zone, ont longtemps cherché à arbitrer les tensions entre les résidents et les fans dans l’espoir de voir et de photographier l’emplacement.

L’histoire continue sous la publicité

“Alors que le propriétaire de cet endroit de The Goonies est un fan du film et aime discuter avec les visiteurs qui se rendent à Astoria pour voir les lieux de tournage, comme vous pouvez l’imaginer, il devient difficile d’avoir des centaines de personnes qui se pressent dans votre espace personnel chaque un seul jour », a écrit la Chambre de commerce d’Astoria-Warrenton en août sur une page Facebook qu’elle administre appelée Goonies Day à Astoria, Oregon.

Cependant, Miller insiste sur le fait que la maison ferait un “achat amusant”.

“Quiconque achète la maison aura un flux relativement régulier de personnes extrêmement heureuses qui se promèneront dehors pour réaliser leurs rêves d’enfance.”

Les Goonies house n’est pas la seule maison de cinéma nostalgique à être arrivée sur le marché récemment. Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que la maison de Cleveland, Ohio, figurait dans Une histoire de Noël est également à vendre.

— avec des fichiers de l’Associated Press