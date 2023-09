Jude Bellingham a admis qu’il avait eu la « chair de poule » après que les supporters du Real Madrid lui aient chanté au Santiago Bernabeu après sa victoire tardive contre Getafe samedi.

Bellingham a bondi à la 95e minute après que le gardien de Getafe, David Soria, ait renversé le tir de Nacho et que le but du milieu de terrain anglais ait remporté les trois points pour Los Blancos.

C’était le cinquième but du joueur de 20 ans en seulement quatre matches depuis sa signature du Borussia Dortmund pour un montant initial de 88 millions de livres sterling plus tôt dans l’été et les supporters du Real Madrid ont rendu hommage à leur nouveau héros avec une interprétation de Hey Jude des Beatles. son gagnant.

« C’est le moment le plus bruyant que j’ai entendu dans un stade », a déclaré Bellingham à Real Madrid TV après le match. « Je n’arrive pas à y croire pour être honnête. Quand [the crowd] chantaient « Hey Jude » à la fin, j’ai eu la chair de poule. Je voulais juste me retourner, rester immobile et l’écouter.

« Mes jambes tremblaient. Je sais que j’ai été recruté pour ce genre de moments. C’est le genre de moments que je sais que je peux offrir à cette équipe. Je veux continuer à le faire et continuer à m’assurer que les fans rentrent chez eux heureux. « .

Les supporters madrilènes sont définitivement repartis heureux samedi après avoir vu leur équipe se qualifier jusqu’à la fin lors du premier match au nouveau Santiago Bernabeu.

Bellingham a également marqué le but vainqueur pour Madrid lors de son dernier match, contre le Celta Vigo, après deux buts à Almeria la semaine précédente et un autre lors de ses débuts à l’Athletic Club le mois dernier.

« C’est un professionnel très sérieux », a déclaré l’entraîneur Carlo Ancelotti. « Il ne peut en être autrement, le professionnalisme de cette équipe est très élevé. Il a beaucoup de modèles. Il s’est très bien adapté.

« Il peut arriver à 15 [goals] sans aucun problème. Il l’a fait l’année dernière avec Dortmund. Il se démarque car il bouge très bien sans le ballon. C’est sa meilleure qualité. »

Et il a ajouté : « C’est un joueur qui apprend très vite. Il n’est pas nécessaire de lui dire des choses plusieurs fois. Nous lui avons montré des vidéos de son passage à Dortmund, de choses que nous aimions.

« Ce qui a changé, c’est qu’il se déplace beaucoup plus sans le ballon dans la surface adverse. À Dortmund, il jouait entre les lignes. »

Plus d’histoires sur le Real Madrid

Jude Bellingham a marqué lors de ses débuts en Liga avec le Real Madridgagnant éloges de l’entraîneur Carlo Ancelotti pour sa prestation à Bilbao.

Le milieu de terrain anglais alors égalé un exploit de Cristiano Ronaldo puisqu’il a marqué lors de sa deuxième apparition pour Los Blancos, avec deux buts et une passe décisive à Almeria.

Comment obtenir des billets pour regarder le Real Madrid au Santiago Bernabéu.