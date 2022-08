Hey, Gen Z : Voici ce que disent les millennials sur la sortie d’une récession

Cette histoire fait partie Service d’assistance en cas de récessionla couverture de CNET sur la façon de faire des mouvements d’argent intelligents dans une économie incertaine.

Je suis officiellement à un an de l’obtention de mon diplôme universitaire et je n’ai aucune idée de ce qui va suivre. Un travail, je l’espère. École supérieure, peut-être ? Pour moi, l’université a consisté à me préparer à entrer sur le marché du travail, armé de toutes les compétences dont j’ai besoin pour réussir. Maintenant qu’il est temps de commencer à postuler pour des emplois et à planifier une stabilité financière à long terme, c’est assez effrayant.

L’entrée sur le marché du travail s’accompagne de défis sans fin, même dans une économie saine. Et quel que soit le débat sur la question de savoir si nous sommes dans une récession officielle, les derniers mois ont démontré à quel point il peut être difficile de rester financièrement stable dans une économie chancelante. L’inflation est à un niveau historique et les salaires ne suivent pas le coût de la vie. Les taux d’intérêt plus élevés rendent également les maisons, les voitures et autres articles coûteux plus chers et inaccessibles.

Et cela rend l’idée d’entrer sur le marché du travail d’autant plus terrifiante.

Les générations plus âgées qui ont déjà vécu des récessions peuvent être mieux préparées. Les milléniaux, ceux qui sont nés approximativement entre 1981 et 1996, sont sensation de déjà-vu. Beaucoup de membres de cette cohorte sont entrés sur le marché du travail au moment même où la Grande Récession se déroulait, et les années qui ont suivi ont modifié le cours de leur carrière et leur trajectoire financière de manière majeure.

J’ai rattrapé cinq milléniaux qui ont terminé leurs études de premier cycle entre la fin de 2007 et 2009 et ont réussi à traverser le dernier ralentissement économique. Je voulais savoir comment ils ont été touchés, des licenciements et des restrictions budgétaires aux pivots de carrière, et quelles compétences ils ont développées qui étaient les plus importantes pour rester à flot. Chacun a vécu une expérience unique qui a affecté son approche des finances aujourd’hui. Maintenant, alors qu’ils réfléchissent à cette époque, ils voient les leçons durement acquises et partagent leurs meilleurs conseils avec la prochaine génération.

Ce qui ressortait, c’était le pouvoir d’investir pour l’avenir, comme profiter des programmes de jumelage des employés et contribuer régulièrement aux 401 (k) et aux Roth IRA. Les milléniaux avec qui j’ai parlé ont tous encouragé les membres de la génération Z à investir tôt dans leur carrière. Et ils avaient chacun plus de pépites de sagesse à nous transmettre – y compris comment tirer le meilleur parti des premières années de l’université, comment parler d’argent avec les employeurs, discuter des finances avec des partenaires et construire des carrières réussies de manière inattendue.

Accepter l’incertitude professionnelle et être flexible

Katie Oelker, Saint-Paul, Minnesota

Katie Oelker a travaillé dans le service d’audit d’une banque après l’université tout en vivant avec ses parents, principalement pour constituer une épargne et rembourser des prêts étudiants privés. Cela lui a finalement permis de se permettre de retourner aux études pour obtenir sa maîtrise en éducation.

Comme Oelker ne voulait pas faire carrière dans la banque ou l’audit, elle a toujours profité des différentes opportunités d’apprentissage, comme des sessions de formation ou des conférences, qui étaient offertes dans le cadre de son travail. “Si vous n’aimez pas ce que vous faites après l’obtention de votre diplôme ou même si vous l’aimez, il y a toujours des opportunités de formation à poursuivre qui peuvent vous aider à faire avancer votre carrière”, m’a-t-elle dit par e-mail.

Cette orientation vers la construction de carrière s’est avérée utile lorsqu’elle a décidé de se réorienter une fois de plus, cette fois pour devenir instructrice certifiée en éducation commerciale. Après avoir enseigné des cours allant des finances personnelles au marketing dans deux lycées différents, elle dirige maintenant sa propre entreprise en tant que rédactrice indépendante et conseillère financière. La flexibilité de sa vision lui a permis de naviguer sur le marché du travail en récession et d’explorer de nouvelles industries.

“Je n’ai jamais eu peur d’ouvrir de nouvelles portes et d’essayer de nouvelles choses en matière d’opportunités de carrière et d’éducation, et cela a porté ses fruits”, a-t-elle déclaré.

Parlez d’argent avec votre partenaire, même si c’est difficile



Jared et Katie Pogue, Atlanta, Géorgie

Avant de se marier, Jared et Katie Pogue ont appris qu’ils devaient trouver des moyens productifs de parler d’argent, en particulier comment se permettre de fonder une famille. Les deux avaient des perspectives radicalement différentes sur la planification financière, ce qui a causé de l’anxiété. Katie a déclaré qu’elle avait de nombreux objectifs à long terme, tandis que Jared a décrit son approche comme “un optimisme ignorant”.

Ils ont développé une routine pour parler d’argent. Ils ont fixé un délai d’un jour par semaine et ont lentement travaillé sur leurs finances. Ils ont finalement pu aligner leurs objectifs, ce qui les a aidés à prendre de grandes décisions financières, notamment comment financer une maison, quand avoir des enfants et s’ils devaient retourner à l’école. Ils ont proposé une division du travail, Jared s’occupant des paiements quotidiens et mensuels, et Katie supervisant la planification à plus long terme. Ni l’un ni l’autre ne pouvait faire sa part seul.

“Une fois que nous avons commencé à faire des progrès tangibles et que nous sommes sur la même longueur d’onde, nos conversations financières ont été beaucoup plus fructueuses”, a déclaré Jared.

Négociez pour plus, malgré vos doutes

Sara Gifford, Hyattsville, Maryland

Le premier emploi à temps plein de Sara Gifford en dehors de l’université n’était pas son choix idéal. Mais avec le resserrement du marché du travail, elle s’est sentie obligée d’accepter une offre de l’entreprise dans laquelle elle avait effectué son stage.

“Je me suis contentée d’un emploi où l’on s’attendait à ce que je travaille plus de 60 heures par semaine pour un salaire ridiculement bas, et je n’ai pas négocié mon salaire ou mes avantages sociaux parce que je sentais que l’employeur détenait tout le pouvoir”, a-t-elle déclaré. Accepter une rémunération aussi faible à son premier emploi a rendu plus difficile de faire avancer son salaire de référence dans les négociations futures.

Bien que les récessions mettent davantage de pression sur les travailleurs pour qu’ils évitent de demander un salaire plus élevé, Gifford a déclaré que cela ne devrait pas vous décourager de négocier d’autres avantages, tels que des allocations de transport, des congés payés et des horaires de travail flexibles ou à distance. Si l’employeur n’est pas d’accord avec les avantages, cela pourrait être un signe qu’il faut continuer à chercher. “Si l’entreprise retire l’offre, c’est un tel drapeau rouge.”

Bien qu’elle regrette de ne pas avoir demandé un meilleur salaire, elle est fière d’avoir profité des occasions de réseauter et d’acquérir de nouvelles compétences. Tout cela s’est avéré utile lorsqu’elle a décidé de partir et de construire sa carrière. Aujourd’hui, Gifford dirige sa propre entreprise de stratégie marketing.

Identifiez vos priorités financières

Adam Eisenberg, Huntington Woods, Michigan

Adam Eisenberg travaille toujours dans l’entreprise qui lui a offert son premier emploi dans la logistique des ventes. Après l’université, il a mis de l’ordre dans ses objectifs financiers, ce qui signifiait pour lui qu’il accordait immédiatement la priorité aux paiements de ses prêts étudiants – au lieu de quitter la maison de ses parents.

“J’ai utilisé mes chèques de commission pour rembourser ma dette. Il a fallu quatre ans pour le faire, et les trois premiers, je vivais chez mes parents, mais ça valait le coup.” Bien que les priorités de chacun soient différentes, les identifier dès le début peut vous aider à mieux décider où votre argent doit aller.

En fait, Eisenberg avait à l’origine une deuxième offre d’emploi qu’il envisageait et a adopté une approche similaire lors de la comparaison de ses options – il a donné la priorité à ce qui comptait le plus pour lui. Un taux de commission plus élevé, a-t-il décidé, serait finalement plus avantageux pour lui, même si le salaire de base était inférieur. Un autre élément attrayant était le potentiel de croissance de l’entreprise.

Eisenberg a déclaré que ceux qui entrent sur le marché du travail devraient aller au-delà de leur recherche d’emploi normale pour “s’assurer que les bases sont là pour le succès futur”.

Les budgets peuvent être votre calme dans la tempête

Jonathan Schrull, Indianapolis, Indiana

Fin 2008, Jonathan Schrull a été licencié de son deuxième emploi après avoir obtenu son diplôme. Il a été au chômage pendant six mois avant de trouver un nouvel emploi et s’est senti obligé de reporter le début de sa carrière à long terme et de retarder l’épargne et l’investissement. Cela, selon lui, coûte “beaucoup d’argent à long terme”.

En regardant en arrière, il a trouvé que maintenir un budget aidé à atténuer une partie du stress. “Voir les chiffres devant moi a rendu la situation plus tangible et facile à comprendre”, a-t-il déclaré. Avoir un moyen de suivre ses dépenses, même sans aucun revenu, l’a aidé à trouver de nouvelles opportunités pour réduire ses dépenses. Il était important d’examiner l’ensemble de sa situation financière, pas seulement ses revenus, car “les chiffres ne mentent pas”.