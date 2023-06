Jeudi, Amazon et Disney ont lancé un nouvel assistant vocal aux États-Unis appelé Salut Disney! qui apporte des jeux Disney, des histoires et plus encore à la plupart des appareils Echo. Vous pouvez vous abonner à l’assistant vocal pour 6 $ par anmais il est également inclus dans votre Abonnement Amazon Plus Enfants.

Pour vous abonner et configurer l’assistant vocal, vous pouvez dire « Hey Alexa, présente-moi Hey Disney ». Une fois l’assistant vocal activé, des personnages comme Mickey Mouse, C-3PO et d’autres peuvent vous donner la météo, régler des minuteries et plus encore sur votre appareil. Vous pouvez également jouer à des jeux et entendre des histoires de différents personnages Disney.

Une autre fonctionnalité unique de Hey Disney, dont CNET a fait la démonstration au CES 2023, est Soundscapes. Ceux-ci combinent musique ambiante et effets sonores pour vous donner l’impression d’être dans un lieu sur le thème de Disney, comme vous asseoir sur la lune forestière Endor de Star Wars ou vous promener dans le Magic Kingdom.

Le nouvel assistant vocal ne remplace pas Alexa, mais fonctionne comme son propre assistant vocal. Donc, si Hey Disney ne peut pas vous donner de réponse, Alexa peut toujours vous aider.

Hey Disney fonctionne sur la plupart des appareils Echo, mais cela ne fonctionnera pas sur Spectacle d’écho 15l’Amazon Echo de première génération, Écho automatique, Tablettes de feu, Téléviseur d’incendie et appareils mobiles Echo.

Le lancement de Hey Disney par Amazon et Disney intervient alors que l’anticipation grandit pour Amazon Prime Day 2023. Bien que la date exacte du Prime Day soit encore inconnue, nous pensons que ce sera les 11 et 12 juillet.