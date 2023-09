Hewa Rahimpur : Procès interne d’un homme accusé d’être un personnage clé d’un groupe qui aurait fait passer clandestinement des migrants à travers la Manche | Nouvelles du monde

C’était un endroit ensoleillé pour discuter de crimes sombres.

La salle d’audience principale de Bruges est une chapelle reconvertie et, ici, la lumière pénétrait à travers les vitraux et le son résonnait sur le toit voûté, bien au-dessus de nous.

Et Hewa Rahimpur entra dans cette pièce. faire face aux allégations selon lesquelles il était le principal fait partie d’un groupe criminel organisé qui avait organisé la traversée de la Manche par une longue file de migrants à l’aide de bateaux pneumatiques.

Rahimpur a été inculpé avec 20 autres hommes, dont la plupart étaient ici le premier jour du procès.

Hewa Rahimpur au tribunal de Bruges





Accusés à Bruges mercredi matin





Ils arrivèrent tous ensemble, se traînant dans la pièce comme des enfants maladroits au premier jour d’un nouveau trimestre.

Personne ne savait vraiment où s’asseoir ; certains regardaient vers le fond de la pièce, espérant voir un ami ou un parent.

Une femme grimpa sur l’une des rangées de chaises, se tendant pour voir son mari. À ses côtés se trouvaient trois filles, toutes vêtues de robes d’été élégantes.

Il y avait des vagues et des sourires, chacun essayant de se rassurer.

Rahimpur fut l’un des derniers à arriver.

Depuis son arrestation à Londres l’année dernière, il a 30 ans mais paraît plus jeune de loin.

Vêtu d’un haut noir, d’un jean et de baskets, avec des cheveux bouclés et une barbe claire, il a une silhouette légère, courte et élancée.

Hewa Rahimpur arrêtée par des agents de la NCA à Londres





Mais en regardant de plus près, on pouvait voir qu’il avait l’air fatigué et anxieux. S’il est reconnu coupable, il risque 13 ans de prison.

Il est détenu dans une prison belge depuis l’extradition qui a suivi son arrestation. Et cela a été une enquête tentaculaire, s’étendant sur cinq pays avant de déboucher sur ce procès.

Bruges est une ville familière avec les allégations de trafic de personnes – le tribunal dessert ici le port de Zeebrugge – mais le parquet de Flandre occidentale a décrit cette affaire comme étant « la plus grande enquête jamais réalisée en matière de trafic de personnes ».

D’autres accusés sont désormais libérés sous caution et, tôt le matin, nous avons rencontré un groupe d’entre eux assis sur un banc, attendant l’ouverture du tribunal.

Nous avons appelé leurs noms et ils ont levé la main avec des sourires d’écolier, comme s’ils répondaient à un registre. Leur conversation était animée, comme celle d’un groupe d’amis.

Ils avaient tous été nommés dans l’enquête mais dans des rôles différents, dans des lieux différents.

Les agents ont également trouvé une cachette de canots de sauvetage lors du raid.





L’impression était celle d’étrangers devenus amis, partageant une expérience commune. Beaucoup de gens autour de nous avaient déjà passé des mois dans les prisons belges.

Reband Othman prend la parole. C’est un jeune homme confiant de 23 ans qui porte un T-shirt ample avec « Los Angeles 92 » écrit dans le dos.

Il est arrivé en Allemagne il y a sept ans, à l’âge de 15 ans, et a vécu à la campagne.

Finalement, nous dit-il, il s’est arrangé pour entreposer du matériel chez un autre accusé, le ressortissant allemand Dirk Piepmeyer.

Il a été arrêté lorsque des moteurs hors-bord, utilisés pour le passage des migrants, ont été découverts en Grande-Bretagne et en Belgique, et que leurs numéros de série ont été retrouvés.

Les deux avaient été achetés sur eBay, au nom d’Othman. Il risque désormais sept ans de prison.

Un homme, Mahmoud Abdullah, a insisté sur le fait qu’il était un chauffeur de taxi payé pour livrer un moteur hors-bord à Calais et qu’il ne se rendait pas compte qu’il faisait quelque chose de mal.

Un autre, Bahzad Habib, a déclaré qu’il avait été arrêté après que son cousin lui ait demandé d’emprunter sa camionnette pour conduire un canot jusqu’à Calais.

Karzan Sorachi a affirmé catégoriquement qu’il n’avait parcouru qu’un kilomètre avec un canot à l’arrière de son véhicule.

Il nous a dit qu’il vivait en Allemagne depuis 30 ans sans casier judiciaire. « Ma sœur est dans la police allemande », a-t-il déclaré.

Lorsque nous leur posons des questions sur Hewa Rahimpur, ils connaissaient l’homme mais pas son nom.

Rahimpur, nous disent-ils, était un pseudonyme – ils le connaissaient sous le nom de Hama Khoshnaw et pensaient qu’il venait du Kurdistan et non, comme le prétend l’homme connu sous le nom de Rahimpur, d’Iran.

Ce à quoi les procureurs de Bruges ont tendance à répondre avec un sourire ironique.

« On ne se retrouve pas devant un tribunal comme celui-ci simplement parce qu’on a emprunté la voiture de quelqu’un », estime Luc Arnou, l’avocat dont le rôle est de représenter « les victimes ».

Il a décrit le trafic de migrants comme une « activité en plein essor » dans laquelle les migrants seraient facturés environ 2 000 £ chacun.

Le tribunal a entendu des SMS entre Rahimpur et des personnes qui s’étaient confiées sur l’un des bateaux qu’il avait fourni, selon l’accusation, pour la traversée de la Manche.

Un passager écrit que « le bateau va mal », mais Rahimpur leur dit d’y aller quand même car « ce n’est pas important que cela prenne encore six heures, il suffit d’aller de l’autre côté ».

Le passager répond en disant que le moteur ne cesse de tomber en panne et qu’il a peur.

« Inshallah, vous y arriverez », dit Rahimpur. La réponse arrive, indiquant que les passagers ont appelé les garde-côtes français à l’aide.

« Ne le faites pas », dit Rahimpur. « Allez de l’autre côté. »

Les trois juges ont vu des vidéos du téléphone de Rahimpur, montrant des familles attendant dans des camps de migrants du nord de la France, une livraison de canots en provenance de Turquie et des piles d’argent liquide.

Rahimpur accepte de jouer un rôle dans le trafic de migrants, mais insiste sur le fait qu’il n’était responsable que du traitement des paiements. Il nie être le chef du gang.