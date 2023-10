Hewa Rahimpur : le chef d’un gang qui a fait passer clandestinement jusqu’à 10 000 migrants à travers la Manche emprisonné | Nouvelles du monde

Un homme ayant obtenu l’asile dans l’est de Londres a été reconnu coupable d’avoir aidé à diriger un gang criminel qui a fait passer clandestinement jusqu’à 10 000 personnes à travers la Manche.

Hewa Rahimpur, 30 ans, a été condamnée à 11 ans de prison et à une amende de 80 000 € par un tribunal de Bruges, en Belgique.

Il a été condamné dans l’un des les plus grands procès pour trafic d’êtres humains organisés en Europe – avec 20 accusés sur 21 reconnus coupables.

Il a été arrêté à Londres il y a plus d’un an après une opération de police impliquant des agents en Allemagne, en France, en Belgique et aux Pays-Bas, ainsi que la National Crime Agency du Royaume-Uni.

Rahimpur est arrivé en Grande-Bretagne après s’être caché dans un camion. Il a d’abord tenté de créer une entreprise de barbier, mais après son échec, il a ouvert un petit détaillant alimentaire vendant des confiseries.

Cela semblait populaire. En fait, de nombreux clients venaient en fait à Rahimpur pour payer leurs voyages à travers la Manche en utilisant le système bancaire Hawala, qui ne laisse presque aucune trace.

Les enquêteurs pensent que Rahimpur et sa bande ont facturé jusqu’à 6 000 £ pour les personnes à bord des bateaux, réalisant des bénéfices totaux qui dépassaient parfois 200 000 £ par traversée.

Son gang, comme d’autres passeurs, a utilisé divers médias sociaux pour trouver des clients, mais s’est également appuyé sur le bouche à oreille et les recommandations des passagers précédents.

Craig Turner, directeur adjoint de la National Crime Agency du Royaume-Uni, a décrit Rahimpur comme « l’une des personnes les plus importantes impliquées dans les traversées en petits bateaux ».

M. Turner a déclaré : « Il traitait les gens comme une marchandise. Il ne pensait qu’à l’argent, pas à la sécurité des personnes qu’il faisait traverser la Manche. C’était le modèle économique dont il profitait.

« C’est un grand joueur. Il y aura des gens au-dessus de lui dans l’OCG [organised crime group] mais dans le classement de ce groupe, il est tout en haut. »

Un « grand acteur » condamné – mais cela n’arrêtera pas les traversées en bateau

Cependant, M. Turner a admis que l’arrestation et l’emprisonnement de Rahimpur n’arrêteraient pas, ni même ne ralentiraient potentiellement, le flux de migrants traversant la Manche.

« C’est comme un jeu de Whac-A-Mole… une fois que nous en éliminons un, un autre apparaît à sa place », a-t-il déclaré.

« C’est comme un vide. Le problème avec ces gangs de passeurs, c’est que c’est dynamique. Ils sont en constante évolution. »

L’enquête a révélé des preuves d’un vaste réseau criminel qui importait des bateaux, des moteurs, des gilets de sauvetage et d’autres équipements en provenance de pays tels que Chine et la Turquie.

Les objets étaient stockés à différents endroits, mais le point central de leurs opérations était la ville allemande d’Osnabruck.

Une descente de police y a permis de récupérer une énorme quantité de matériel destiné à la contrebande transmanche, ainsi que des armes à feu et de l’argent liquide.

Rahimpur, qui a demandé l’asile en Grande-Bretagne en 2016 après avoir déclaré fuir les persécutions en L’Irana admis avoir géré des paiements entre migrants et passeurs mais a nié être un personnage central, déclarant au tribunal : « Je ne suis pas un patron ».

Cependant, Sky News peut révéler que lorsqu’il est arrivé en Grande-Bretagne, il a menti sur son identité et qu’il est en fait une figure bien connue dans le monde de la contrebande.

De multiples sources nous ont indiqué qu’il s’appelle en réalité Hama Khoshnaw et qu’il est originaire de la ville irakienne d’Erbil, dans la région semi-autonome du Kurdistan.

Comme beaucoup d’autres Kurdes irakiens, il prétendait être Iranien afin d’améliorer ses chances de demander l’asile.

Lorsque nous avons parlé à un passeur au Kurdistan, il a immédiatement reconnu Rahimpur sur une photo et m’a dit : « Oui, je le connais, il est d’Erbil ».

Rahimpur est détenu en Belgique depuis son extradition de Grande-Bretagne en 2022. Il s’est plaint des conditions de détention et, à un moment donné, a entamé une grève de la faim pour protester.