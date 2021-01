La militante pour le climat chez les adolescentes Greta Thunberg a relancé sa querelle de longue date sur Twitter avec Donald Trump, retournant ses mots pour l’appeler «un vieil homme très heureux» avec un «avenir brillant et merveilleux».

« Il semble être un vieil homme très heureux qui attend avec impatience un avenir brillant et merveilleux, » Thunberg a tweeté, publiant une photo de Trump quittant la Maison Blanche pour la dernière fois mercredi matin. «Tellement agréable à voir!»

Il semble être un vieil homme très heureux qui attend avec impatience un avenir brillant et merveilleux. Tellement agréable à voir! pic.twitter.com/G8gObLhsz9 – Greta Thunberg (@GretaThunberg) 20 janvier 2021

De retour en 2019, Trump a ironiquement plaisanté à Thunberg «Semble être une jeune fille très heureuse qui attend avec impatience un avenir brillant et merveilleux. Tellement agréable à voir! Thunberg venait de prononcer un discours cinglant devant l’ONU, dans lequel elle accusait les dirigeants du monde de ruiner son enfance et de faire avancer l’humanité vers l’extinction, avant de jeter un regard noir sur Trump alors que le dirigeant américain de l’époque l’ignorait pour parler aux journalistes lors du sommet.

Thunberg a rapidement fait de la description de Trump sa biographie sur Twitter, tout comme elle l’a fait précédemment lorsque Trump lui a suggéré « Travailler sur son problème de gestion de la colère » et « Puis allez voir un bon vieux film avec un ami! »

Aussi sur rt.com Greta Thunberg répond au conseil de Trump de « se détendre » avec le changement de biographie de Twitter à nouveau

Cette fois-ci, Trump ne pourra pas répondre. Ayant été censuré et interdit par toutes les grandes plateformes de médias sociaux, il quitte ses fonctions sans le mégaphone qu’il a utilisé pour prendre d’assaut ses fonctions en 2016 et fournir des mises à jour à la minute sur ses politiques, ses querelles avec les dirigeants étrangers et ses rivaux chez lui et ses arguments avec des militants adolescents.

Bien que le départ de Trump des projecteurs soit récent, Thunberg a disparu des gros titres au cours de l’année dernière. La pandémie de coronavirus et les verrouillages qui ont suivi ont mis un terme à ses marches pour le climat, et le drame électoral aux États-Unis a focalisé l’attention des médias sur Washington ces derniers mois.

