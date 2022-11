Heureux que les élections soient terminées ? Le dépôt des candidatures pour les élections du printemps commence ce mois-ci – Shaw Local

Avant même que les résultats des élections de novembre ne soient certifiés, la prochaine saison électorale se prépare.

Cet avril – comme tous les avril des années impaires – comprendra des élections pour les maires, les présidents de village, les conseils municipaux, les conseils de village, les conseils scolaires, les conseils de bibliothèque, les conseils de district de protection contre les incendies et la Fox Waterway Agency.

Sur le scrutin cette année sera le maire de Crystal Lake, actuellement Haig Haleblian, qui a été nommé au poste après le décès du maire Aaron Shepley et a remporté les deux années restantes du mandat non expiré de Shepley en 2021.

Malgré la longue liste de courses, les élections locales ont tendance à voir une participation plus faible que les élections de mi-mandat ou présidentielles en novembre.

Il y a quatre ans, un peu plus de 22 000 électeurs du comté de McHenry, soit 9,7% des électeurs inscrits, ont voté contre près de 109 000 bulletins comptés jusqu’à présent pour les mi-mandats de novembre, selon les registres du greffier du comté. Jusqu’à présent, le taux de participation de cette année est d’environ 48%, bien que cela puisse augmenter car les bulletins de vote par correspondance ont jusqu’à deux semaines après le jour du scrutin pour arriver tant qu’ils ont été oblitérés par le jour du scrutin.

Une primaire aura lieu le 28 février pour les courses partisanes et potentiellement pour les villes de Crystal Lake et Woodstock où elles suivent une règle «deux fois plus un», a déclaré le greffier du comté de McHenry, Joe Tirio. Cela signifie que si deux sièges sont ouverts et que cinq personnes déposent, une primaire est requise.

Pour ces courses, les candidats peuvent commencer à remettre leurs pétitions de nomination – les documents et les signatures nécessaires pour apparaître sur le bulletin de vote – dès le 21 novembre, un jour avant la certification des résultats des élections de novembre.

La date limite de dépôt de ces candidats est le 28 novembre. Tous les autres candidats en avril peuvent déposer du 12 décembre au 19 décembre.