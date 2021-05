Heureux que l’éléphant soit «  emprisonné  » dans le zoo du Bronx, plaide pour l’avancement de l’affaire

Une affaire intentée par des militants pour les animaux qui prétend qu’un éléphant est «emprisonné» par un zoo de New York est en train de se présenter devant la plus haute cour de New York.

L’éléphant, nommé Happy, est un «animal non-humain cognitivement complexe» qui devrait être libéré du zoo du Bronx et transféré dans un sanctuaire, selon The Nonhuman Rights Project.

Plus de deux douzaines de juges new-yorkais ont déjà statué contre des affaires Happy et similaires, a déclaré le zoo du Bronx en décembre après que l’affaire a été classée par un tribunal inférieur. Mais The Nonhuman Rights Project célèbre maintenant la décision de la Cour d’appel de New York d’entendre l’affaire.

« C’est la première fois dans l’histoire que la plus haute cour de toute juridiction anglophone entendra une affaire d’habeas corpus intentée au nom de quelqu’un d’autre qu’un être humain », a déclaré le Nonhuman Rights Project dans un communiqué. Le groupe l’a qualifié de «cas historique des droits des éléphants».

Habeas corpus signifie «vous aurez le corps» et se rapporte souvent à la justification de la détention d’un citoyen.

Le juge Eugene M. Fahey, juge associé de la Cour d’appel de New York, a déjà écrit sur la question.

« Un animal non humain peut-il avoir le droit d’être libéré de la détention par l’ordonnance d’habeas corpus? » S’interroge Fahey dans un avis de 2018 noté par des observateurs juridiques. « La question devra être abordée éventuellement. »

Happy a vécu la plupart du temps seule au zoo du Bronx pendant des années après que son compagnon, un éléphant nommé Grumpy, ait été mortellement blessé dans un incident avec d’autres éléphants en 2002, selon le Nonhuman Rights Project.

Le groupe dit que Happy est le premier éléphant à réussir un test de reconnaissance de soi en miroir, signe de conscience de soi.

Le zoo du Bronx a critiqué l’effort légal, affirmant qu’il s’agissait d’un coup de publicité et de collecte de fonds.

«En substance, le procès n’a jamais porté sur ce qui était le mieux pour Happy … Le NhRP a soutenu de manière absurde que Happy devrait être considéré comme une personne et ‘libéré’ dans un sanctuaire d’éléphants tout en déclarant également dans les procédures judiciaires qu’il ne remettait pas en cause le bien-être de Happy à le zoo », a déclaré le zoo dans un communiqué de décembre.

La déclaration accuse le groupe de colporter des informations erronées pour faire avancer l’affaire: « Happy n’est pas isolé; Happy ne languit pas; Happy n’est pas gardé à l’intérieur pendant la moitié de l’année. »

Les arguments juridiques présentés par le groupe sont « ridicules », a déclaré Jim Breheny, directeur du zoo du Bronx en 2018.

Contribuer: The Associated Press