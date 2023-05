Heureux pour Rafael Nadal de se donner le temps nécessaire : Roger Federer

Roger Federer a déclaré qu’il manquera de voir Rafael Nadal jouer à Roland-Garros cette année, soulignant que le record remarquable de Nadal dans la majeure sur terre battue est l’une des réalisations les plus extraordinaires de l’histoire de tous les sports.

Nadal, 14 fois champion de Roland Garros, a annoncé la semaine dernière son retrait de la majeure sur terre battue de la Rafa Nadal Academy alors qu’il se remettait de sa blessure à la hanche.

L’Espagnol ne jouera pas dans le deuxième majeur de la saison pour la première fois depuis ses débuts en tournoi en 2005.

Nadal a affronté Federer à Roland-Garros à six reprises et a gagné à chaque occasion, dont quatre finales.

Federer a mené une session de questions-réponses avec ses fans sur Twitter, où la légende suisse a été interrogée sur le fait que Nadal ne jouerait pas à Paris cette année.

En réponse à l’utilisateur, le vainqueur du Grand Chelem à 20 reprises a écrit : « Oui, ça va me manquer de le voir jouer », ajoutant que « Open de France + Rafael Nadal = l’un des records les plus incroyables de l’histoire de tous les sports ».

Federer a également déclaré: « Je suis heureux pour lui (Nadal) qu’il se donne le temps nécessaire pour qu’il puisse revenir en bonne santé et faire quelques courses magiques supplémentaires. »

Interrogé sur son match préféré avec Nadal, le Suisse a nommé la finale de Roland Garros 2008 qu’il a perdue 6-1, 6-3, 6-0.

« RG 2008. Ces 4 matchs étaient géniaux », a écrit Federer.

Ayant pris sa retraite en septembre dernier, il a été dit que Federer pourrait bientôt travailler comme commentateur de tennis, mais il a balayé toutes les spéculations, disant « pas de plans pour commenter cette année ».

Il a également expliqué comment il l’apprécie le plus depuis qu’il a pris sa retraite du tennis professionnel.

« Je me sens bien de nos jours. Ce qui me manque le plus : avoir un dîner spontané en tournée avec des amis après un match ou un entraînement et bien sûr les grands stades, les fans et le frisson de tout cela.

« Il y avait beaucoup de petites choses dont je ne savais pas qu’elles créaient autant de stress qui se sont dissipées, ce qui est vraiment cool. Comme un poids enlevé de mes épaules », a-t-il déclaré.

L’ancien numéro un mondial. 1 a également fait allusion à un retour potentiel sur le terrain pour jouer des matchs d’exhibition. « J’adorerais faire des expositions à l’avenir et si c’est le cas, revenir en Amérique du Sud serait incroyable », a écrit Federer.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – IANS)