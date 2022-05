Heureux l’éléphant : une affaire de droits de l’homme devant la justice

La plus haute cour de New York doit déterminer si Happy, un éléphant d’Asie de 47 ans vivant au zoo du Bronx, est illégalement emprisonné.

Nonhuman Rights Project (NhRP), une organisation de défense des droits civiques à but non lucratif qui défend la personnalité juridique des grands singes, des éléphants, des dauphins et des baleines, a déposé sa première pétition contre le zoo en 2018 « exigeant la reconnaissance de la personnalité juridique de Happy et de son droit fondamental à la liberté et sa libération dans un sanctuaire d’éléphants.”

Mercredi, la Cour d’appel de New York a entendu les arguments des deux côtés pour la libération de Happy du zoo. Le tribunal rendra probablement une décision dans les quatre à six prochaines semaines, ont déclaré à CNN des représentants du NhRP et du zoo du Bronx.

L’argument juridique du NhRP tourne autour de l’idée d’habeas corpus, qui protège contre l’emprisonnement illégal. Ils soutiennent qu’au zoo du Bronx, Happy est détenu dans l’équivalent d’un isolement cellulaire, ce qui, selon eux, est particulièrement cruel étant donné que les éléphants sont des créatures très sociales qui parcourent d’immenses étendues de territoire à l’état sauvage.

“C’est la nature de la détention et la nature de l’espèce” qui font des conditions de Happy une violation de l’habeas corpus, a déclaré Monica Miller, avocate du NhRP, à CNN.

Happy, né dans la nature en 1971, est l’un des deux éléphants d’Asie actuellement gardés au zoo, qui sont gardés dans des enclos séparés mais adjacents et sont capables de se sentir, de se voir et de se toucher avec leur trompe à travers la clôture. L’organisation fait pression pour que Happy soit déplacée dans un sanctuaire d’éléphants, où ils disent qu’elle aurait plus d’espace, comme elle le ferait dans la nature, et aurait des contacts sociaux avec d’autres éléphants.

“En portant [elephants] captifs et confinés les empêche d’adopter un comportement normal et autonome et peut entraîner le développement d’arthrite, d’arthrose, d’ostéomyélite, d’ennui et de comportements stéréotypés », a déclaré la chercheuse sur les éléphants Joyce Poole dans la pétition de l’organisation. , agressif, catatonique et ne parvient pas à prospérer.”

Le NhRP a demandé que Happy soit libéré soit dans le sanctuaire des éléphants du Tennessee, soit dans le sanctuaire de la Performing Animal Welfare Society en Californie. Aucun des deux groupes n’est affilié au NhRP.

Mais le zoo a soutenu le contraire dans sa réponse. Happy est en contact avec un autre éléphant et est soigné “par des vétérinaires pour grands animaux bien formés et par des soigneurs qui traitent Happy avec respect et gentillesse”. Ils soulignent que le zoo est certifié et que Happy, comme tous les animaux résidents du zoo, est protégé par la loi sur la protection des animaux.

De plus, Happy et les autres animaux au nom desquels le NhRP a poursuivi, n’ont pas demandé la représentation légale du NhRP, a déclaré le zoo du Bronx. Et elle n’en a pas besoin.

La “préoccupation du NhRP est de gagner un argument juridique, pas ce qui est le mieux pour Happy”, a écrit le zoo dans une déclaration publique. “NRP utilise Happy de la même manière qu’ils ont utilisé des animaux dans d’autres cas dans leur effort pour renverser des siècles de loi sur l’habeas corpus et imposer leur propre vision du monde selon laquelle les animaux ne devraient pas être dans les zoos.”

Et l’affaire a également des implications juridiques plus larges, selon le zoo. L’habeas corpus n’a jamais été appliqué aux animaux non humains à New York, dit le zoo, et cela ouvrirait la porte au chaos juridique et ajouterait une plus grande pression sur les systèmes judiciaires de l’État.

“Changer ce concept juridique le plus fondamental a des implications non seulement pour les zoos, mais aussi pour les propriétaires d’animaux, les agriculteurs, les chercheurs universitaires et hospitaliers et, plus important encore, chaque être humain qui pourrait demander ou avoir besoin d’accéder au système judiciaire”, a écrit le zoo. .

Mais Miller, l’un des avocats de NhRP, affirme que le groupe fait pression pour une décision beaucoup plus étroite. Actuellement, dit-elle, le monde juridique n’a “pas de place pour la distinction entre l’éléphant et la chenille. En ce moment, Happy a les mêmes droits qu’une fourmi”.

Miller a déclaré que Happy “ressemble davantage à un humain aux fins du droit à la liberté corporelle”, notant que la décision n’ouvrirait pas nécessairement les vannes à d’autres animaux comme les chiens ou le bétail qui obtiendraient des droits humains. Selon le NhRP, les éléphants “partagent de nombreuses capacités cognitives complexes avec les humains, telles que la conscience de soi, l’empathie, la conscience de la mort, la communication intentionnelle, l’apprentissage, la mémoire et les capacités de catégorisation”, ce qui les rend particulièrement dignes du droit à l’habeas corpus. .

Happy a spécifiquement été utilisé comme exemple de l’intelligence des éléphants : une étude de 2006 sur la conscience de soi des animaux a révélé que Happy était capable de se reconnaître dans un miroir, une première pour son espèce.

L’affaire s’appuie également sur l’histoire juridique de l’habeas corpus. Historiquement, l’habeas corpus était utilisé pour libérer les esclaves en Angleterre et aux États-Unis, même à une époque où les esclaves n’avaient pas la personnalité juridique. Ainsi, selon l’organisation, il existe un précédent pour l’utilisation de l’habeas corpus pour accorder la liberté à ceux qui n’ont pas la personnalité juridique, comme les éléphants.

L’année dernière, le Royaume-Uni a adopté un projet de loi reconnaissant officiellement les animaux comme des “êtres sensibles”, dans le cadre d’un programme de protection des animaux qui comprenait également des projets de loi interdisant la plupart des exportations d’animaux vivants et l’importation de trophées de chasse. Et l’habeas corpus a été utilisé en 2016 pour libérer un chimpanzé nommé Cecilia en Argentine d’un zoo et la déplacer dans un sanctuaire au Brésil, selon le NhRP.

Mais des efforts juridiques similaires aux États-Unis ont échoué. En 2017, une cour d’appel de New York a refusé une demande d’habeas corpus pour Tommy le chimpanzé, un autre des “clients” du NhRP. Le tribunal a déterminé qu’en dépit de leur intelligence, les chimpanzés ne sont pas en mesure d’assumer des obligations légales et que de telles questions de droits des animaux étaient mieux adaptées au processus législatif qu’un procès. Plus de 20 juges se sont prononcés contre le cas de Happy et des cas similaires, selon le zoo.

“Au zoo du Bronx, nous nous concentrons sur ce qui est le mieux pour Happy, pas en termes généraux, mais en tant qu’individu avec une personnalité unique et distincte”, a déclaré le zoo dans son communiqué.