La légende de Manchester United, Eric Cantona, se dit «fier» mais «pas surpris» d’être intronisé au Temple de la renommée de la Premier League anglaise.

L’ancien international français de 54 ans rejoint Alan Shearer et son compatriote français Thierry Henry pour être nommé.

Cantona, qui a commencé sa carrière en Angleterre à Leeds, a marqué 70 buts en 156 matches de Premier League et a remporté quatre titres en cinq saisons pour Manchester United.

Il a également joué un rôle déterminant dans Leeds, remportant le dernier titre de première division de l’histoire en 1991/92.

«Je suis très heureux et très fier, mais en même temps je ne suis pas surpris», a déclaré Cantona en apprenant sa distinction.

«J’aurais été surpris de ne pas être élu! J’ai eu la chance de jouer dans cette équipe, avec des joueurs formidables, un manager formidable et des fans formidables.

« Nous avons gagné et c’est le football dont je rêvais parce que Manchester United, c’est un club où ils veulent gagner des choses mais dans le bon sens. »

Cantona est l’un des six joueurs d’une liste de 23 finalistes à recevoir le plus grand nombre de votes combinés du public et du jury des prix de la Premier League et les cinq prochains intronisés seront annoncés au cours des trois prochains jours.

Le Temple de la renommée a été lancé le mois dernier pour «reconnaître et célébrer les compétences et le talent exceptionnels des joueurs qui ont honoré la Ligue depuis sa création en 1992».

Un vote des fans s’est clôturé le 9 mai, alors que pour être éligibles, les joueurs doivent avoir été retirés avant le 1er août 2020. Seule la carrière d’un joueur en Premier League a été prise en compte.

