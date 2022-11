Heureux d’être de retour dans les tribunes, disent les fans du Bengaluru FC

Après avoir joué à huis clos pendant deux ans, la Super League indienne (ISL) a de nouveau accueilli les fans dans les tribunes cette saison. La réception des équipes dans les différentes villes a été bruyante et passionnée, incarnant l’esprit de la Super League indienne et ajoutant à l’expérience.

L’un des contingents qui avaient raté l’expérience du stade au cours des deux dernières années était le West Block Blues, le fan club du Bengaluru FC. Alors que l’équipe n’a récolté qu’un seul point lors de ses quatre matchs précédents après le titre de la Coupe Durand avec un départ chancelant, ses partisans passionnés n’abandonnent pas.

“Revenir après deux ans était spécial et une atmosphère festive a englouti le stade lorsque nous avons gagné ce match”, a déclaré Rakesh Haridas, membre des West Block Blues. « C’est tout. Demandez à n’importe quel fan de football et il vous donnera la même réponse – c’est tout de voir votre équipe jouer en direct. C’est pour cela que nous vivons. C’est incomparable. Peu importe ce qui se passe cette saison, nous sommes heureux d’être de retour dans les tribunes et de soutenir notre équipe. Le reste est secondaire et peu importe.

Les West Block Blues font partie des groupes de supporters les plus bruyants du pays et se sont montrés nombreux lors des deux matchs à domicile du Bengaluru FC jusqu’à présent cette saison. Lors du dernier match contre l’East Bengal FC, le Bengaluru FC a subi sa troisième défaite consécutive de la saison et seulement sa cinquième à domicile. Les supporters du stade ne se sont pas calmés jusqu’au coup de sifflet final, caractéristique de longue date de l’ISL. Après le match, Sunil Chhetri a tweeté des excuses aux fans et leur a demandé de garder la foi, et les fans ne montrent aucun signe de la perdre.

“Peu importe ce qui se passe, que nous gagnions ou perdions, nous sommes solidaires de notre équipe. C’est la philosophie des West Block Blues. C’est juste pour être bruyant pendant 90 minutes sans se soucier de ce qui se passe », a déclaré Haridas. “Nous lui avons toujours dit [Sunil Chhetri] et l’équipe que notre soutien pour eux est absolu. Cela ne change pas. C’était une défaite frustrante la dernière fois, mais c’est comme ça. Cela aurait pu aller dans les deux sens.

Dans le but d’amener plus de supporters passionnés dans les stades, l’ISL a introduit cette saison un format convivial pour le week-end et Haridas a déclaré que cela avait aidé à garder les tribunes pleines au cours de la nouvelle saison.

« Les matchs du week-end sont toujours meilleurs. Cela n’entre pas en conflit avec les autres ligues et le temps passé en famille. Nous encourageons les gens à passer du temps en famille au stade. Une fois que vous avez montré à quelqu’un du football en direct, il n’y a plus de retour en arrière. Tous ceux qui sont venus au stade le savent », a déclaré Haridas. “L’engouement pour le football existe dans toutes les villes et les matches du week-end aideront la base de fans à se développer dans toutes ces villes. Aucune équipe ne veut jouer dans un stade vide. Tant que les stades seront pleins, tout le monde sera content », a-t-il ajouté.

Le Bengaluru FC est actuellement neuvième sur la table, avec quatre points en cinq matchs. Ils se rendront à Mumbai le jeudi 17 novembre pour leur prochain match, et un groupe de supporters devrait voyager en parallèle.

