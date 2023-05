"Heureux de noter que le groupe Adani est sorti indemne": Mukul Rohatgi sur le rapport

L’avocat principal Mukul Rohatgi a déclaré que le rapport du comité nommé par la Cour suprême pour examiner le mécanisme de réglementation de l’Inde pour protéger les investisseurs n’a trouvé aucun acte répréhensible de la part du groupe Adani, à la suite des allégations du vendeur à découvert américain Hindenburg Research.

« Le rapport ne montre aucun acte répréhensible de la part du groupe Adani. Je suis heureux de noter que le groupe Adani est sorti indemne de ce rapport », a-t-il déclaré aux journalistes à Delhi aujourd’hui.

Le groupe Adani a pris les mesures nécessaires pour rassurer les investisseurs particuliers après la volatilité causée par le rapport Hindenburg, selon le rapport.

Plus tard, dans une interview à NDTV, M. Rohatgi a déclaré : « Pour l’instant, le rapport est concluant. Il est dirigé par pas moins qu’un juge à la retraite de la Cour suprême et certains experts. Ils ont tout examiné, ils ont pris des contributions du SEBI . À ce jour, il n’y a aucun élément permettant de dire que le groupe Adani manque sur aucun front. C’est ainsi que je décrirais la position aujourd’hui… Cela devrait calmer certaines plumes ébouriffées. En fait, le rapport poursuit en disant qu’Adani a pris mesures d’atténuation pour renforcer la confiance des investisseurs et les actions d’Adani sont stables. »

« Il (le rapport) a également conclu qu’il n’y avait pas de violation dans les transactions entre parties liées. Il a constaté que les exigences minimales en matière d’actionnariat public du SEBI (Securities and Exchange Board of India) sont bien respectées… La chose la plus importante que le comité a trouvée est que les prix des actions du groupe Adani sont stables. Ce ne sont pas les prix avant le 24 janvier, mais où qu’ils soient, ils sont stables et les investisseurs sont confiants. Le groupe Adani a fait beaucoup pour assurer la confiance des investisseurs », a déclaré M. Rohatgi aux journalistes plus tôt.

« Il n’y a aucune raison réelle de s’inquiéter. Certaines personnes ont certainement fait des ventes à découvert le ou vers le 24 janvier. Mais le groupe Adani n’est pas la main, a clairement indiqué le SEBI dans le rapport. Il n’y a pas non plus eu de défaillance réglementaire », a déclaré le a déclaré un avocat principal, faisant référence à la date à laquelle Hindenburg a publié son rapport plus tôt cette année.

L’impact négatif intense sur les cours des actions d’Adani a été atténué par des mesures telles que les promoteurs du groupe Adani réduisant les dettes contractées, garanties par des charges sur leur participation et l’injection de nouveaux investissements dans les actions d’Adani en achetant des actions d’une valeur de près de 2 milliards de dollars par un capital-investissement. investisseur des promoteurs du groupe Adani, selon le rapport.

M. Rohatgi a déclaré que le groupe Adani a toujours soutenu que le rapport de Hindenburg était « motivé ». « C’est leur travail (à Hindenburg). Pour créer une crise d’abord, vendez des actions à découvert, achetez à bas prix et revendez à un prix élevé », a-t-il déclaré.

Selon le rapport, le SEBI a affirmé que les événements liés aux sociétés du groupe Adani n’avaient eu aucun impact significatif au niveau systématique.

Alors que les actions du groupe ont connu une baisse significative des prix en raison de la pression de vente et ont peut-être dominé l’attention des médias, les marchés sont restés largement stables et résilients, selon le rapport.

(Avertissement : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.)