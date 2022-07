Heureux d’avoir pu remporter la première médaille d’or de l’Inde au CWG 2022 : Mirabai Chanu

Mirabai Chanu a dirigé le peloton des 49 kg comme prévu pour défendre son titre des Jeux du Commonwealth et donner à l’Inde la première médaille d’or de l’édition de Birmingham ici samedi. La médaillée d’argent olympique a cumulé un total de 201 kg (88 kg + 113 kg) pour marquer son autorité dans la compétition et atteindre un record des Jeux du Commonwealth dans le processus.

“Je suis très heureux. J’ai battu le record de la catégorie des 48 kg (en 2018), maintenant le record des 49 kg également pour remporter l’or. Je suis très content de ma prestation. C’était ma plus grande compétition depuis les Jeux olympiques de Tokyo, donc je suis heureux d’avoir pu remporter la première médaille d’or de l’Inde au CWG 2022 », a déclaré Mirabai au diffuseur Sony après avoir remporté l’or.

“Ma préparation avant la compétition était bonne et je savais que j’étais en compétition avec moi-même et c’était comme un combat intérieur pour moi. Mon objectif était de toucher 90 kg à l’arraché, et j’étais confiant que je serai capable de soulever ce poids ; néanmoins, je suis satisfait de la performance. Je vais bien célébrer cela et j’espère que tous nos athlètes vont bien et remporteront de nombreuses médailles ici », a-t-elle ajouté.

Interrogée sur ses prochains projets, elle a déclaré: “Le championnat du monde est mon prochain objectif et j’essaierai de faire mieux que ce que j’ai fait ici et viserai à battre le record du monde que j’ai établi aux Mondiaux. Je dédie cette médaille à mon entraîneur et à ma famille – ils m’ont soutenu tout au long de ma vie, m’ont toujours motivé, ainsi qu’à ma fédération.

Grande favorite dans sa catégorie de poids, Chanu, 27 ans, a établi un poids de départ plutôt bas pour 80 kg en arraché et 105 en épaulé-jeté avant de passer sa première tentative à 84 kg. En entrant dans la compétition, elle avait un record personnel de 88 kg et 119 kg, un record du monde en épaulé-jeté, totalisant 207 kg. Sa plus proche rivale sur le terrain, Stella Kingsley du Nigéria, est entrée dans la compétition avec un record personnel de 168 kg (72 kg + 96 kg), résumant le fossé entre elle et les autres.

L’atmosphère à l’arène NEC était électrique, poussant les athlètes à donner le meilleur d’eux-mêmes avec la musique divertissant les fans. Comme le MC l’a également souligné, avec Chanu la tête et les épaules au-dessus des autres, la sortie consistait davantage à rivaliser avec elle-même qu’avec ses adversaires. La première tentative de Chanu en arraché était confortable avant qu’elle ne soulève 88 kg dans la seconde avant de laisser 90 kg pour la troisième et dernière tentative. Elle n’a pas été en mesure d’enregistrer un nouveau record personnel mais s’est tout de même lancée dans l’épaulé-jeté avec un avantage de 12 kg sur Ranaivosoa.

L’épaulé-jeté a commencé de façon plutôt dramatique avec la Bangladesh Marija Akhter tombant au sol après une tentative ratée de 70 kg. Avec ses rivales les plus proches tentant 15 kg de moins que Chanu, le résultat était couru d’avance.

La bataille pour l’argent et le bronze s’est déroulée sur le fil avec Kingsley, Kaminski et Ranaivosa qui se sont battus. Ce fut une fin déchirante pour l’athlète nigérian Kingsley dont la tentative de 98 kg a été déclarée sans levée à la suite d’une célébration prématurée.

Chanu a soulevé confortablement 109 kg lors de sa première tentative avant de passer à 113 kg lors de la seconde. Elle n’a pas risqué d’égaler son record du monde de 119 kg et est allée chercher 115 kg lors de sa dernière levée, mais a raté.

L’argent est revenu à la Mauricienne Marie Hanitra Roilya Ranaivosoa (172 kg) et le bronze à la Canadienne Hannah Kaminski (171 kg). Dans une performance remarquable, Chanu a battu le record du Commonwealth (Championnats du Commonwealth et CWG) et des Jeux en arraché. Elle a effacé le record des Jeux en épaulé-jeté ainsi qu’en levée totale.



