Heureux d’aider le Canada, mais la saison des feux de forêt aux États-Unis approche à grands pas, préviennent les responsables

Les États-Unis sont heureux d’aider le Canada à repousser le début effrayant de sa saison des incendies de forêt, disent les responsables, mais ils gardent un œil sur le calendrier, inquiets de savoir quand ces ressources pourraient être nécessaires plus près de chez eux.

Il y a actuellement 345 pompiers et personnel de soutien coordonnés par le gouvernement fédéral au Canada, dont 13 équipes d’extinction d’incendie distinctes et une équipe de gestion des incidents de 16 membres.

C’est un nombre qui devrait fluctuer quotidiennement à mesure que les travailleurs reviennent aux États-Unis, puis repartent pour répondre à des demandes d’aide supplémentaires, a déclaré vendredi le US National Interagency Fire Center.

« Nous sommes plus que disposés à fournir au Canada autant de ressources que possible, comme ils l’ont fait pour nous dans le passé », a déclaré Jeff Arnberger, président du Groupe national de coordination multi-agences de l’agence.

«Nous avons eu la chance d’avoir un démarrage lent de notre année d’incendie à l’échelle nationale. Cependant, alors que nous nous dirigeons vers des mois d’été traditionnellement chargés, nous devons également nous préparer aux incendies de forêt aux États-Unis.

Au total, 649 membres du personnel américain ont traversé le Canada à vélo depuis début mai alors que le pays fait face à une saison des incendies de forêt qui a commencé bien plus tôt que d’habitude et devrait atterrir dans les livres d’histoire avant que tout ne soit terminé.

Ce nombre n’inclut pas les ressources au niveau de l’État qui aident également, selon l’agence : les provinces et les États ont de nombreux « pactes » régionaux pour leur permettre de partager les pompiers et l’équipement sans avoir à faire une demande fédérale.

Plus de 100 pompiers et travailleurs de soutien ont été envoyés séparément en Alberta, en Nouvelle-Écosse et au Québec jusqu’à présent cette année, ainsi que quatre avions-citernes de l’Alaska et de l’État de Washington.

Une équipe de suppression de 17 personnes avec des membres du Connecticut, de New York, du Maine et du New Hampshire a également été constituée pour aider la Nouvelle-Écosse, et une équipe de main-d’œuvre est actuellement constituée pour être envoyée au Québec.

Les incendies de forêt au Canada ne généreraient normalement pas beaucoup de gros titres aux États-Unis, mais la fumée qu’ils produisent a dérivé vers le sud, déclenchant des alertes sur la qualité de l’air et envoyant les médias sociaux dans une frénésie alimentaire.

« Bienvenue en enfer, New York », a déclaré un panneau d’affichage de Times Square pour le nouveau jeu vidéo Diablo IV – un produit beaucoup moins effrayant que le ciel gris-orange en arrière-plan.

« Eh! pocalypse now », a lu la première page de l’édition de jeudi du tabloïd New York Post, au-dessus d’un titre en majuscules exhortant les lecteurs à « Blame Canada! »

La fumée a déclenché jeudi des alertes violettes et marron sur la qualité de l’air – «très malsaines» et «dangereuses» – dans toute la région du centre de l’Atlantique, y compris à Baltimore, Philadelphie et Washington, DC

Mais des températures plus fraîches et une forte brise ont contribué à atténuer le risque vendredi alors que les alertes ont progressivement commencé à revenir à des niveaux plus gérables.

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada est en contact permanent avec son homologue américain et aura besoin de plus d’aide dans un avenir proche, a déclaré la porte-parole Jennifer Kamau.

« Nous sommes en pourparlers continus avec nos partenaires américains et avons une tentative (de mobilisation) prévue pour la semaine prochaine », a déclaré Kamau, bien que les chiffres ne soient pas disponibles tant que le plan n’est pas confirmé.

Il est encore trop tôt pour savoir quelles ressources pourraient être nécessaires au cours des prochaines semaines, ou même si le Canada sera bientôt invité à rendre la pareille.

« Ces situations peuvent évoluer rapidement », a déclaré Kamau. « Il serait difficile de dire quelle sera la situation et la disponibilité des incendies si ou quand un besoin se fait sentir chez l’un de nos partenaires internationaux. »

Certes, la fumée a été difficile à ne pas remarquer dans la capitale américaine, où le président Joe Biden a cité à plusieurs reprises la pollution comme preuve d’un changement climatique envahissant et a exhorté les habitants à prendre des précautions.

Les républicains, quant à eux, utilisent la saison des incendies au Canada pour réclamer des ressources fédérales supplémentaires, ainsi qu’une approche plus agressive de la gestion des forêts.

« C’est un rappel qui donne à réfléchir que nous devons gérer nos forêts pour les rendre plus résistantes aux incendies catastrophiques », a déclaré le sénateur John Barrasso (R-Wyo.) Lors d’une audition jeudi du comité sénatorial de l’énergie où il est membre de rang.

Plus de 32 000 kilomètres carrés de terres sauvages ont brûlé chaque année entre 2017 et 2022, a déclaré Barrasso, soit le double du montant annuel moyen des dommages dans les années 1990.

Le coût de la suppression des incendies a grimpé à plus de 4 milliards de dollars en 2021, contre une moyenne annuelle de 2,86 milliards de dollars au cours des cinq années précédentes, a-t-il ajouté.

« Il n’est pas viable de continuer à consacrer de plus en plus d’argent et de ressources à la suppression sans augmenter considérablement l’atténuation », a déclaré Barrasso. « Attendre que nos forêts et nos communautés brûlent n’est pas une stratégie défendable. »

Les deux parties, cependant, semblent convenir que d’autres incendies de forêt sont à l’avenir en Amérique du Nord.

« Alors que le changement climatique s’accélère, les incendies de forêt difficiles à supprimer deviennent notre nouvelle norme. Il n’y a plus de « saison des feux de forêt », c’est une menace toute l’année », a déclaré Sara Kangas, porte-parole du groupe American Forests.

L’administration Biden a dépensé près de 20 milliards de dollars pour la prévention et la récupération des incendies à ce jour grâce à la loi bipartite sur les infrastructures et à la loi sur la réduction de l’inflation, a ajouté Kangas.

« Nous travaillons main dans la main avec l’administration et ses agences pour mettre en œuvre le plus rapidement possible une gestion forestière adaptée au climat grâce aux meilleures données scientifiques disponibles », a déclaré Kangas.

« La capacité de la main-d’œuvre et la capacité des pépinières et des semis continueront de poser des problèmes à la fois pour prévenir les incendies de forêt catastrophiques et pour s’en remettre. »