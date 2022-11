“Heureusement, nous avons pu gagner et cela nous rend très heureux”, déclare Messi après sa victoire contre le Mexique

Lionel Messi a déclaré que l’Argentine était prête à “recommencer” après avoir ressuscité sa campagne de Coupe du Monde de la FIFA avec une victoire 2-0 sur le Mexique samedi.

Les doubles champions du monde, qui ont perdu leur match d’ouverture contre l’Arabie saoudite 2-1, seront assurés d’une place en huitièmes de finale s’ils battent la Pologne mercredi.

“Nous ne nous attendions pas à perdre le premier match et les jours qui ont précédé celui-ci ont été longs”, a déclaré Messi. “Nous voulions avoir l’opportunité de changer la situation.

« Nous savions que si nous ne gagnions pas aujourd’hui, nous serions éliminés et que si nous gagnions (notre destin) dépendrait de nous. Heureusement, nous avons pu gagner et cela nous rend très heureux. C’est un poids sur nos épaules et nous pouvons recommencer contre la Pologne.”

Messi a mis les doubles champions du monde sur la voie de la victoire contre El Tri avec une frappe basse de 25 mètres et il a ensuite fourni la dernière passe à Enzo Fernandez pour marquer un deuxième but, rapporte Xinhua.

“La première mi-temps a été difficile à cause de la façon dont ils ont défendu”, a déclaré le capitaine argentin. “Nous n’avons pas pu trouver d’espace et n’avons pas déplacé le ballon comme nous le voulions.

“En deuxième mi-temps, nous avons réussi à avoir plus de possession de balle et à trouver de l’espace entre les lignes. Nous avons commencé à rapprocher le ballon de la surface (de penalty) et à jouer notre jeu normal.”

