Heureusement, “Marié à la médecine” conserve son authenticité, même avec de nouveaux acteurs

“Married to Medicine” n’obtient peut-être pas le même niveau de promotion et de reconnaissance que les autres émissions Bravo, mais ceux qui ont prêté attention à la série – y compris Andy Cohen de Bravo – l’ont à juste titre célébrée comme étant l’une des meilleures émissions du réseau.

Je l’ai souvent qualifié de série Beyoncé de Bravo parce qu’elle est toujours drôle et que le casting – qui a conservé sa programmation originale – est également authentique d’une manière que l’on ne retrouve pas souvent dans d’autres émissions de téléréalité.

Oui, il y a du désordre et des détours, mais ce sont des professionnels de la santé et des conjoints qui ont de véritables amitiés. Ils agissent comme de vraies personnes, par opposition à des stars de télé-réalité prêtes à tout pour obtenir leur chèque télé.

Ces qualités ont rendu « Married to Medicine » finalement plus cohérent que « Real Housewives of Atlanta », qui a été largement critiqué ces dernières années pour ne pas avoir atteint le niveau qu’il avait atteint à son apogée.

C’est en partie pourquoi j’étais nerveux à propos de la 10e saison de la série, qui débute dimanche soir sur Bravo. Plus tôt cette année, Page Six a rapporté que le casting de « Married to Medicine » « suppliait » l’ancienne star de RHOA, Phaedra Parks, de rejoindre le casting et qu’elle « l’envisageait définitivement ».

Parks, une ancienne avocate de Bobby Brown qui a depuis étendu ses titres de poste à celle d’entrepreneur de pompes funèbres et d’entrepreneur, a quitté RHOA en 2017 après sept saisons consécutives. Elle n’est pas vraiment partie tranquillement.

À la fin de la saison 9, l’amitié étroite de Parks avec Kandi Burruss a pris fin après qu’elle ait accusé Burruss et son mari, Todd Tucker, de tenter de droguer Porsha Williams, un autre acteur. Parks s’est excusé d’avoir répandu la rumeur lors de l’émission spéciale de retrouvailles de la saison 9.

Malgré la façon controversée dont elle a quitté cette émission, Parks est restée l’une des préférées de nombreux téléspectateurs de Bravo. Elle a rejoint le casting de « The Real Housewives Ultimate Girls Trip: Ex-Wives Club » de Peacock qui se déroule dans le domaine Berkshires de Dorinda Medley. Cette apparition a été suivie d’une apparition surprise dans « The Real Housewives of Dubai ». Les deux apparitions ont été généralement bien accueillies – suscitant des rumeurs selon lesquelles Parks serait peut-être disposée à retourner chercher sa pêche là où elle l’avait laissée à Atlanta.

Elle a rapidement mis fin à cette perspective lors d’une interview promotionnelle pour “Ultimate Girls Trip” sur “The Wendy Williams Show”.

«Je fais du yachting à Dubaï», dit-elle dit. “Je laisserai les filles d’Atlanta sur le Titanic.”

Burruss a catégoriquement rejeté l’idée lorsque demandé à propos de partager à nouveau du temps d’écran avec son ex-ami à la même époque. Comme les deux n’étaient pas non plus intéressés à traiter l’un avec l’autre, cela signifiait que si Parks devait revenir à Bravo, il faudrait que ce soit dans une autre émission.

Entrez « Marié à la médecine ».

Je me demandais exactement comment Parks s’intégrerait au casting de “Married to Medicine” une fois qu’il aurait été confirmé qu’elle rejoindrait la franchise. Je trouve toujours un peu l’affirmation selon laquelle les membres de la distribution de M2M l’ont « suppliée » de rejoindre leur émission. douteux, ou à tout le moins, des plaidoiries inutiles. Même si j’ai apprécié Parks sur ma télévision au fil des ans, sa présence n’est pas nécessairement nécessaire pour rendre la série meilleure qu’elle ne l’est déjà.

Bien qu’elle connaisse socialement le reste du casting, elle n’est pas médecin et n’est pas non plus mariée à un médecin. Cependant, dans le premier épisode, le public apprend que Parks sort avec un médecin tout en s’adonnant apparemment elle-même à la médecine holistique.

Lorsqu’elle fait son entrée, dans l’une de ces tenues Mugler qui crient rappeuse platine ou méchante d’IG, il est encore plus clair que l’ancien Parks conservateur que nous connaissions a disparu depuis longtemps (les médias sociaux l’ont déjà clairement indiqué, pour être honnête). ).

Mais alors que le Dr Heavenly Kimes et le Dr Jackie Walters visitaient sa boutique haut de gamme qui vend des manteaux de fourrure, je me suis un peu inquiété.

La scène ressemblait plus à « Real Housewives » qu’à « Married to Medicine ». Ce n’est pas que je ne veuille pas revoir Parks à la télévision, mais ce que je ne veux pas, c’est qu’une de mes émissions préférées, appréciée pour son authenticité, se transforme en quelque chose qui semble fallacieux.

Mais au fur et à mesure que l’épisode se poursuivait, je me suis rappelé que peu importe qui rejoint cette série, leur pouvoir de star ne peut pas ébranler le reste du casting et ce qu’ils ont construit.

Parks s’intègre très bien et, comme nous l’avons déjà vu sur RHUGT, elle sait assez bien se fondre dans n’importe quelle foule. Heureusement, elle connaît au moins ces femmes, donc cela ne semble pas aussi forcé que certains pourraient le craindre.

Pour ce que ça vaut, malgré toute l’attention nouvelle que Parks peut apporter à M2M, elle est en fait la nouvelle actrice la moins controversée de la série.

Ce droit de se vanter revient à Lateasha Lunceford, qui est surtout appelé « Thé sucré ». Elle a récemment épousé le Dr Gregory Lunceford, l’ex-mari de Quad Webb, membre de la distribution de « Married to Medicine ».

Leur mariage a pris fin en 2019, mais étant donné l’apparente volatilité de leur relation, il est surprenant de le revoir dans la série avec sa nouvelle épouse travaillant aux côtés de son ex-femme.

Alors que le début de la première de M2M présente Parks, le reste de l’épisode se concentre fortement sur Sweet Tea et le Dr G alors qu’ils organisent une fête dans la même maison qu’il partageait autrefois avec Webb.

Webb n’est pas présente, mais la bande-annonce garantit que sa présence se fera sentir pour le reste de la saison.

Lorsque Kimes a demandé à Webb sur sa chaîne YouTube ce qu’elle pensait de la décision, elle a répondu en disant qu’elle se sentait « manquée de respect » par les producteurs.

J’ai hâte de voir comment ce sentiment sera véhiculé cette saison.

Quant à Parks, Kimes a exprimé dans des interviews que même si les deux vont bien, les fans seront « choqués » par ce que nous verrons dans la saison 10.