« Heureuse qu’elle ait enfin réussi » – Sandeep Warrier fier de la première médaille de patinage à roulettes de sa femme, Aarathy Kasturi Raj

Le joueur de cricket Sandeep Warrier a été témoin des difficultés de sa femme, Aarathy Kasturi Raj, au fil des ans. Étant sa plus grande source de force et de soutien, il ne pourrait pas être plus fier de voir sa femme remporter la célèbre victoire en patinage à roulettes avec sa première médaille aux Jeux asiatiques, une médaille de bronze pour le relais 3000 m par équipe.

Warrier lui-même est un quilleur rapide qui joue pour le Tamil Nadu au cricket national et a également joué dans la Premier League indienne. Il a également eu la chance de jouer pour l’Inde dans un match international T20 lors de la tournée au Sri Lanka en 2021, lorsque le COVID-19 était répandu et que Warrier avait voyagé en tant que lanceur de filet.

«Je suis extrêmement fier d’elle. Je suis vraiment heureuse qu’elle ait enfin réussi. Je l’ai vue lutter au cours des six ou sept dernières années, mais elle n’a pas abandonné et a continué », a déclaré Warrier à PTI depuis Chennai.

Aarathy, 29 ans, qui a commencé le patinage à roulettes à cinq ans, a remporté sa première médaille aux Jeux asiatiques lors de sa deuxième participation. Il s’agissait de la toute première médaille de l’Inde dans la discipline du patinage de vitesse.

Les sports de roller ont fait leurs débuts aux Jeux asiatiques en 2010 lorsqu’Anup Kumar Yama a décroché le bronze dans l’épreuve de patinage libre masculin avant de s’associer avec Avani Panchal pour terminer troisième dans l’épreuve de patinage en couple.

Egalement médecin de profession, Aarathy, qui poursuit désormais des études de PG en embryologie clinique, aurait pu abandonner le roller après une décevante septième place aux Jeux asiatiques 2018.

L’incertitude entourant les Jeux asiatiques, retardés d’un an à cause de la pandémie, a également bouleversé les plans de beaucoup. , Aarathy a également traversé une période difficile en subissant de multiples coupures et contusions à la tête dans ce sport très sujet aux blessures.

Mais elle a persévéré dans sa quête d’une médaille aux Jeux asiatiques.

«Je connais les efforts qu’elle a déployés ces dernières années. Je l’ai vu sous mes propres yeux, à quel point elle s’est dévouée et a gardé toute son attention sur cette médaille. Je ne me souviens pas de la dernière fois où elle a fait une pause en deux ou trois ans », a ajouté Sandeep.

«Je ne l’ai pas vue se plaindre de quoi que ce soit. Après le retard des Jeux, la plupart perdent leur concentration et leur intensité. Mais je n’ai pas vu cela arriver avec elle. Il n’y a pas eu de baisse d’intensité et elle s’entraînait plus de sept heures par jour. « Pendant tout ce temps, elle était derrière ces Jeux Asiatiques. Je pensais qu’elle gagnerait également en individuel grâce aux efforts qu’elle a déployés au cours des deux dernières années », a-t-il déclaré.

Samedi, Aarathy a terminé cinquième dans la course à élimination par points du 10 000 m féminin en patinage de vitesse, ce qui représente une amélioration de deux places par rapport à sa dernière participation aux Jeux asiatiques en 2018.

Fille d’un père d’homme d’affaires basé à Chennai, C Kasturi Raj, et d’une mère gynécologue, Mala Raj, Aarathy a commencé à patiner à l’âge de sept ans, car ses parents souhaitaient qu’elle pratique une certaine forme de sport.

«C’est juste arrivé pour elle. Ses parents étaient catégoriques sur le fait qu’elle devrait s’adonner à un sport et elle a essayé la natation, le badminton et le tennis, mais le patinage a été quelque chose qui lui a plu. Je suppose que la vitesse du patinage la passionne », a déclaré l’entraîneur.

Mais le joueur de rythme moyen a déclaré que si « l’amour de la vitesse » n’était pas le lien commun, il a immédiatement cliqué pour eux après leur première rencontre lors d’une réception en 2016.

Leur histoire est celle d’un « patineur qui s’est fait jouer au bowling » – le nom de leur page Instagram – après avoir « cliqué » instantanément lorsque Warrier, un joueur de cricket du Trophée Ranji, s’est rendu à un événement dans une université de Chennai.

«Je l’ai rencontrée en 2016 alors que j’étais là pour un événement dans son collège. Elle était la responsable des sports de cette université. C’est comme ça que je l’ai rencontrée », se souvient avec tendresse Warrier, qui s’est marié avec Aarathy en 2019.

«Cela vient de nous arriver. J’ai juste eu la chance de la rencontrer ce jour-là. Le temps que nous avons passé ensemble a ensuite cliqué pour nous », a ajouté Warrier, qui a fait ses débuts en IPL lors de la saison 2019 pour KKR.

« Elle travaille très dur. C’était assez mouvementé pour elle mais elle avait la passion. Elle s’entraînera le matin, ira à son collège puis repartira en formation. Le patinage a été pour elle une pure passion. Elle adore patiner, ce qui l’a permis de continuer, je dirais », a-t-il déclaré.

«Je sais ce qu’elle a vécu ces dernières années. Plus que la lutte, je dirais que le dévouement qu’elle a déployé au cours de la dernière année et demie lui a permis de réussir. « Nous ne parlons pas des sports des uns et des autres. Au fond, nous parlons beaucoup de l’entraînement et de notre alimentation, mais pas du sport de chacun. Même pour les couples qui pratiquent un sport professionnel, il devient important de se donner de l’espace en cas de besoin.

«Nous nous donnons de l’espace. Elle aime être dans son propre espace avec son patinage et j’aime aussi être dans mon propre espace au cricket. Elle a commencé à suivre le cricket récemment, mais n’aime pas beaucoup le cricket. Mais je suis beaucoup ses courses et je l’accompagne à tous les événements nationaux », a-t-il ajouté.

Le joueur de cricket du Kerala, qui travaille désormais chez India Cements, a également déménagé sa base à Chennai et a rejoint le Tamil Nadu il y a quatre saisons.

