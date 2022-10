Heureuse d’être la première boxeuse à rejoindre l’armée, se concentrer sur les Jeux asiatiques, les Jeux olympiques : Jaismine Lamboriya

Entrer dans des territoires inconnus et percer des bastions semble une chose normale à faire pour la boxeuse Jaismine Lamboriya.

La jeune femme de 21 ans du district de Bhiwani à Haryana, qui a dû lutter contre l’opposition de sa famille pour se lancer dans le sport alors qu’elle venait d’une famille de boxeurs avec la médaillée d’or des Jeux asiatiques Hawa Singh comme arrière-grand-père, a maintenant fait quelque chose de non autre pugiliste indienne a fait. Plus tôt ce mois-ci, elle a rejoint l’armée indienne en tant que havildar dans le corps de la police militaire dans le cadre du programme Mission Olympics.

Jaismine, la première boxeuse de la Lovely Professional University représentant l’Inde, a récemment remporté une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth de 2022 dans la catégorie des 60 kg à Birmingham.

Dans cette interview exclusive, Jaismine explique à IANS pourquoi elle a choisi de rejoindre l’armée indienne, violant un bastion masculin, et comment cela l’aidera à poursuivre son rêve de remporter une médaille olympique.

Extraits :

Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre l’armée ? De nos jours, il y a tellement d’autres opportunités également disponibles.

J’ai choisi l’armée indienne pour la date à laquelle ils n’avaient pas de boxeuse. Cette initiative a été prise par l’armée pour la toute première fois, en recrutant une boxeuse et j’ai eu la chance d’être sélectionnée par eux pour ce rôle. Je les remercie de m’avoir donné cette opportunité. Oui, il y a tellement d’autres opportunités disponibles dans d’autres organisations gouvernementales comme les chemins de fer, le CRPF, les compagnies pétrolières et d’autres forces de réserve, mais l’armée m’a le plus attiré et le quotient unique étant que je suis la première boxeuse représentant l’Inde dans l’armée.

Avez-vous suivi une formation dans l’armée avant de l’intégrer ? Qu’en est-il de votre entraînement régulier de boxe, avez-vous un sparring-partner à l’armée ?

Non, aucune formation spéciale n’a été suivie pour être sélectionné dans l’armée. Pour rester prêt pour le match et en forme, j’assiste toujours à des séances d’entraînement et d’entraînement régulières. Entrer dans l’armée n’aura aucun effet sur mes séances d’entraînement et mes combats d’entraînement. Je resterai stationné au camp de l’Inde et mon entraînement se poursuivra dans le camp. Lorsque le temps le permet, je peux me présenter à mon unité, mais cela dépend entièrement de mon emploi du temps et du temps libre dont je dispose. En ce qui concerne le sparring-partner, dans l’armée, je suis la seule boxeuse mais dans le camp indien, il y a beaucoup de boxeurs hautement qualifiés comme Simranjeet Kaur du Punjab.

Comment rejoindre l’armée vous aide-t-il dans votre carrière de boxeur? Où serez-vous affecté ?

Je ne peux pas commenter la partie publication pour le moment, car je n’en suis pas sûr. En ce qui concerne l’élévation de carrière, j’ai un sentiment d’autonomisation car maintenant j’ai un travail et le fier rang de Havildar. En plus, j’ai un revenu régulier et cela me donne beaucoup de liberté. De plus, entrer dans l’armée ouvre la porte à une pléthore d’autres opportunités. Être intronisé dans l’armée m’a aidé à me débarrasser de ce fardeau et à garder l’esprit libre pour les séances d’entraînement et d’entraînement qui me prépareraient pour les tournois à venir.

Quelle est la réaction de votre famille à votre entrée dans l’armée ?

Mon oncle Sandeep Singh Lomboriya est aussi l’un de mes premiers entraîneurs. La famille a toujours voulu que je rejoigne l’armée depuis le début. Ma famille a été très favorable à mes efforts et m’a toujours poussé à atteindre le meilleur. Ils sont fiers du fait que leur fille ait fait honneur à la famille et créé l’histoire en devenant la première boxeuse du pays à servir fièrement l’armée indienne.

Comment leur attitude à votre égard a-t-elle changé au fil des ans ?

J’ai la chance que ma famille ait été très favorable à ce que j’ai accompli jusqu’à présent. Oui, j’ai dû faire face au ressentiment au début lorsque j’ai voulu pratiquer ce sport, mais lorsque les membres de ma famille ont vu mon travail acharné et ma détermination envers ce sport et ont été conseillés par mes entraîneurs Sandeep Singh Lomboriya et Lila Dhar de la Lovely Professional University, ils étaient tout à fait assurés.

Pour obtenir leur pleine confiance, l’entraîneur Lila Dhar monsieur a emmené ma famille à la Lovely Professional University, ils ont été amusés et surpris en même temps de voir la taille énorme de l’université. En plus de cela, ce qui a attiré mon père et mon oncle, c’est l’arène sportive, qui est la plus grande parmi toutes les universités indiennes, avec plus de 12 rings de boxe, 3 gymnases, une douche dédiée et une piscine de taille olympique. avec d’autres installations pour 46 types de sports traditionnels et nouveaux.

Après avoir vu tout cela, ma famille est maintenant pleinement assurée que ma carrière est entre de bonnes mains. Cela étant dit, nos responsables universitaires ont expliqué à ma famille comment l’université va m’aider dans mes études afin que j’obtienne un diplôme. LPU a renoncé à tous mes frais en raison de mes performances, car chaque fois que j’ai le temps, je m’entraîne avec Lila Dhar monsieur et les autres boxeurs qu’il prépare pour d’autres événements nationaux / internationaux. Une chose que j’aime vraiment à propos de mon université, c’est la façon dont ils prennent soin des besoins nutritionnels des athlètes et s’assurent que leurs étudiants s’entraînent sur les équipements les plus récents et les meilleurs sur le terrain.

Après avoir vu tout cela, ma famille a non seulement commencé à me soutenir, mais elle m’a aussi poussé à atteindre le meilleur dans la vie. De plus, comme je suis dans l’armée, ils sont sereins et savent que j’ai fait ma marque et que je me suis installé dans ma vie professionnelle.

Les membres de ma famille voulaient me voir représenter un ministère car cela les aurait soulagés de certaines de leurs responsabilités envers moi.

Quelle est votre principale ambition dans la vie ?

Je me concentre actuellement uniquement sur les Jeux olympiques de 2024 et tous mes efforts, mes matchs d’entraînement et d’entraînement sont alignés sur la gloire de mon pays et de ma famille dans ce méga événement sportif. Non seulement cela, mais actuellement la majorité des activités de ma vie sont centrées sur l’obtention de la médaille d’or aux Jeux olympiques de 2024. Je suis en contact permanent avec mon coach universitaire, Lila Dhar Sir, et quand j’ai le temps de visiter la Lovely Professional University, il s’assure que mes performances passées sont discutées.

On parle aussi des mesures correctives. En ce qui concerne l’entraînement, des séances d’entraînement spéciales ont commencé dans le camp national indien et nous bénéficions d’un soutien considérable de la part des entraîneurs de l’équipe indienne.

De plus, selon le niveau de préparation et de formation avancée requis, certains d’entre nous, les boxeurs, peuvent se rendre à l’étranger et y suivre une formation spécialisée.

Quels sont vos projets pour cette année ? A quels tournois allez-vous participer ?

J’ai récemment participé aux Jeux nationaux et remporté une médaille d’or. Le prochain sur la liste est les Jeux asiatiques de l’année prochaine et ma sélection est due pour les Jeux. En conséquence, je m’y prépare. Récemment, les Jeux du Commonwealth se sont terminés avec l’Inde placée à la 4e place, dans l’ensemble, le contingent de boxe s’est très bien comporté. Pour l’année prochaine, tout l’accent est mis sur les Jeux olympiques. Plus important encore, dans l’année à venir, les qualifications pour les Jeux olympiques commenceraient et mes entraîneurs et mon personnel de soutien ont déjà commencé à planifier cela.

