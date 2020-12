Si vous vous battez pour acheter ce cadeau de dernière minute dans les dernières minutes de la saison des achats des Fêtes, le chronomètre des tirs se termine rapidement.

Alors que de nombreux magasins ont prolongé leurs heures d’ouverture les jours précédant Noël, presque tous ferment tôt le jeudi.

Les détaillants accordent un répit aux procrastinateurs. De plus en plus de magasins proposent la livraison le jour même et le ramassage en bordure de rue – des services ont commencé à être offerts pendant la pandémie de coronavirus – vous pourrez donc peut-être récupérer des cadeaux sans aller dans un magasin. Les délais de commande s’appliquent et les plages horaires sont limitées.

Target propose une livraison le jour même du réveillon de Noël via Shipt pour les commandes passées sur l’application ou le site Web Target jusqu’à 17 h jeudi. Cependant, les délais de livraison varient, il est donc conseillé de commander tôt. Amazon propose également une livraison le jour même la veille de Noël.

La date limite de Walmart pour passer des commandes pour la livraison et le ramassage du réveillon de Noël a pris fin mercredi, mais il existe une option de livraison express pour commander avant 13 h jeudi pour une livraison en deux heures ou moins en attendant la disponibilité. Les commandes doivent être de 35 $ ou plus.

Heures d’ouverture du magasin de la veille de Noël 2020

Vérifiez auprès de votre emplacement le plus proche pour confirmer les heures, car les heures peuvent varier. Dans la plupart des cas, les noms des magasins ci-dessous renvoient aux sites Web des détaillants. Les heures de ramassage en bordure de rue peuvent être différentes des heures d’ouverture du magasin. Voir les horaires des épiceries ici.

Sports de l’Académie et plein air: 7 h à 18 h

Pomme: De nombreux magasins ouvrent de 8 h à 18 h; les heures d’ouverture spéciales du magasin sont répertoriées sur www.apple.com/retail.

République de la banane: La plupart des magasins ferment à 18 h

Barnes & Noble: 8 h à 18 h

Boutiques Bass Pro: 8 h à 18 h

Bain et corps: Les magasins ferment à 16 h

Batteries Plus: 8 h à 16 h

Bealls Floride: 7 h à 20 h

Outlet Bealls: 8 h à 20 h

Bain de lit et au-delà: 8 h à 18 h

Belk: 7 h à 18 h

Meilleur achat: De 8 h à 19 h; trottoir ouvert de 8 h à 18 h

De gros lots: 7 h à 22 h

Club de gros de BJ: 9h à 18h avec une heure senior de 8h à 9h

Boscov: 8 h à 18 h

Burlington: 7 h à 21 h

buybuy bébé: 9 h à 18 h

Cabela: 8 h à 18 h

HomePlus de Conn: 7 h à 18 h

Costco: Les horaires peuvent varier et les horaires pour les seniors peuvent s’appliquer, mais de nombreux magasins sont ouverts de 9 h à 17 h le jeudi.

CVS: La plupart des magasins ouvrent des heures régulières la veille de Noël et le jour de Noël; les heures d’ouverture de la pharmacie varient.

Articles de sport de Dick: 7 h à 18 h

Dillard: De 9 h à 18 h, peut varier selon le centre commercial.

Dollar général: Les magasins fermeront à 22 h

Arbre à dollar: Les magasins ont raccourci les heures jeudi, ont déclaré des responsables à USA TODAY.

DSW: La plupart des magasins ferment à 18 h

Sports de Dunham: De 8 h à 19 h, les heures d’ouverture du centre commercial varient.

Dollar familial: Les magasins ont abrégé les heures jeudi, ont déclaré des responsables à USA TODAY.

Cinq ci-dessous: 8 h à 18 h

Fleet Farm: 8 h à 18 h

GameStop: Les heures varient mais beaucoup ouvrent de 8 h à 20 h

Écart: La plupart des magasins ferment à 18 h

Centre de guitare: 8 h à 18 h

Hall de loisirs: 9 h à 17 h 30

Home Depot: 6 h à 17 h

Articles pour la maison: 7 h à 18 h

Ikea: 10 h à 17 h

JC Penney: 8 h à 18 h

Magasins Joann: 9 h à 18 h

Kirkland: 9 h à 18 h

Kohl: 8 h à 18 h

Lowe’s: 6 h à 18 h

Macy’s: 7 h à 18 h

Marshalls: 7 h à 18 h

Ménards: Les magasins ferment à 17 h

Michaels: 7 h à 18 h

Nordstrom et Nordstrom Rack: Les heures varient et sont affichées sur www.nordstrom.com.

Office Depot et OfficeMax: 8 h à 17 h

Old Navy: Les horaires varient, certains magasins étant ouverts de 7 h à 19 h

Petco: 9 h à 19 h

PetSmart: 8 h à 18 h

Raymour et Flanigan: 10 h à 18 h

REI: 9 h à 17 h

Rite-Aid: Les heures varient.

Ross: 6 h à 22 h

rue21: La plupart des magasins ouvrent jusqu’à 18 h

Sally Beauty: Fermé à 18 h

Le club de Sam: Ferme à 18 h

Carnaval de chaussures: 8 h à 18 h

Agrafes: Magasins à proximité 18 heures

Cible: 7 h à 20 h (En savoir plus ici.)

TJ Maxx: 7 h à 18 h

Beauté Ulta: 7 h à 18 h

Walgreens: La plupart des magasins ouvrent jusqu’à minuit et ouvrent les heures régulières le jour de Noël; les heures d’ouverture de la pharmacie varient.

Walmart: Tous les magasins ferment à 18 h et tous les emplacements seront fermés le jour de Noël.

Marché mondial: 10 h à 18 h

Suivez Kelly Tyko, journaliste d’USA TODAY, sur Twitter: @KellyTyko